Con questa giornata diamo ufficialmente il benvenuto al mese più magico e festoso dell'anno. Quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei segni durante questa prima giornata di dicembre? Una Luna sensuale illumina i Pesci, riportando serenità e passione all'interno dei rapporti di coppia. Sono ore vivaci e spensierate per il Capricorno, al contrario i Gemelli potrebbero vivere una giornata faticosa a causa dello stress lavorativo. Il Sagittario può fare affidamento su amici potenti. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 1° dicembre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo del giorno 1° dicembre 2021

Ariete: il nuovo mese accende i riflettori sull'amore. Il vostro fascino è come una calamita per gli altri e i single alla ricerca dell'anima gemella sono avvantaggiati dalle stelle. Nel lavoro ci sono tutti i presupposti per fare bene, ma bisogna non lasciarsi prendere dall'istinto e fare tutto seguendo la ragione.

Toro: il consiglio delle stelle per questa prima giornata del nuovo mese è quello di muoversi con cautela. Soprattutto nel lavoro e per quanto riguarda le questioni pratiche, meglio andare con i piedi di piombo. Amore romantico e passionale.

Gemelli: l'oroscopo dell'1 dicembre lascia presagire una giornata faticosa per il segno. Il lavoro è stressante e dai piani alti qualcuno potrebbe chiedervi con insistenza di fare sempre di più, portandovi allo stremo delle forze.

Cercate di dosare le energie, senza spingervi oltre il limite del sopportabile.

Cancro: inizia da questa giornata il vostro sogno d'amore. È il momento ideale per fare una proposta importante al partner, come il matrimonio o la convivenza, ma anche dichiararsi alla persona amata. Le stelle proteggono le relazioni che nascono ad inizio dicembre.

Ottima la forma fisica.

Leone: questa giornata concentra la vostra attenzione sulla casa e le questioni domestiche. Qualcuno potrebbe dover fare i conti con un guasto da riparare o lavori di ristrutturazione o abbellimento da portare a termine. Recupero in amore.

Vergine: l'oroscopo del 1° dicembre consiglia al segno di prendere un lungo respiro, fare ordine nei pensieri e riguardare tutti quei progetti e quelle questioni dove qualcosa sembra non tornare.

È il momento di decidere cosa vale la pena portare avanti e cosa invece è meglio interrompere.

Bilancia: sono 24 ore vantaggiose per quanto riguarda la sfera pratica ed economica. Qualcuno potrebbe concludere interessanti contrattazioni, ottenere un mutuo o un finanziamento. In amore c'è serenità e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Scorpione: l'inizio del nuovo mese aiuta il segno a ritrovare la fiducia in sé stesso. È l'inizio di un nuovo capitolo, dicembre ha molto da offrire ma si aspetta che facciate la vostra parte, mettendoci tutto il vostro impegno e il vostro inconfondibile spirito guerriero.

Sagittario: continua un momento vantaggioso per il segno per quanto riguarda la sfera interpersonale e i rapporti lavorativi.

Qualcuno può fare affidamento su amicizie potenti che possono facilitarlo verso il raggiungimento di un risultato ambito.

Capricorno: l'oroscopo del 1° dicembre lascia presagire una giornata spensierata e vivace per il segno. Sono ore vantaggiose per chi intende staccare un po' la spina dalla routine e dedicarsi un po' a sé stesso e alle proprie passioni, ma anche organizzare una gita fuori porta o una serata in compagnia.

Acquario: i vostri sensi si risvegliano, i sentimenti sono al centro dell'attenzione. Nei rapporti di coppia torna il sereno e le stelle favoriscono gli incontri. Meglio il fisico. Contrasti nel lavoro.

Pesci: il nuovo mese inizia illuminato da una forte Luna sensuale, che aiuta a ritrovare fiducia nel partner e la voglia di condividere momenti di intimità insieme. Nel lavoro potreste fare molto di più. Ottima la forma fisica.