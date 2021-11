Per il segno dell’Acquario, l’Oroscopo dell’inverno 2021-2022 si prospetta ottimale grazie alla fortuna che porterà Giove ai nati sotto questo segno. Se ciò potrebbe non essere determinante per l’amore, sul lavoro invece potrebbe portare grandi novità, accompagnate alla determinazione e alla tenacia nei progetti da concretizzare e che potrebbero fare la differenza.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno dell’Acquario.

Amore e affetti

Questo inverno per l’aspetto amoroso potrebbe risultare alquanto sottotono, privo di novità sia per quel che riguarda le coppie già datate che per i single.

Difatti non ci saranno novità e gli incontri potrebbero risultare sempre più deludenti man mano che trascorreranno le settimane. Sicuramente però Giove vi garantirà una stabilità che probabilmente farà molto bene alla serenità, anche all’interno della sfera familiare. Di certo potreste cominciare a pensare a dei progetti da condividere con il partner, ma dovrete sempre e comunque prestare attenzione, perché dovreste accertarvi se i vostri desideri siano veramente condivisi dall’altra parte. Secondo l’oroscopo gli affetti e le amicizie potrebbero darvi molte più distrazioni positive rispetto alle aspettative che avrete dagli altri.

Lavoro, investimenti e affari

Questo Giove e questo Saturno potrebbero essere determinanti per i progetti in essere, soprattutto se sono stati covati a lungo e preparati nei minimi dettagli.

Ora come ora l’oroscopo prevede un periodo di successi e guadagni, ottenuti con tanta costanza e determinazione. Nel mese di gennaio in particolare potreste avvertire dei miglioramenti molto significativi per la sfera pecuniaria, conferendovi più capacità di azione negli investimenti, soprattutto quelli che avete desiderato di fare a lungo, e una prospettiva sempre più ampia per la vostra ambizione.

L’oroscopo prevede anche un salto di qualità che probabilmente non vi aspetterete nell’immediato, ma che potrebbe presentarsi e rendervi più sereni e produttivi.

Fortuna e salute

Come già detto in precedenza, la fortuna sicuramente vi regalerà delle soddisfazioni e dei traguardi molto promettenti, ma d’altra parte dovreste essere voi a mantenere costante il vostro ritmo sul piano lavorativo.

A tal proposito, l’oroscopo prevede delle energie non indifferenti che potrebbero anche portarvi a fare oltre ciò che avete stabilito in precedenza. fate però attenzione a non sprecarle tutte nel giro di poco tempo, o potreste non avere abbastanza forze per poter anche dedicarvi ad altro.

La cura per voi stessi e per il vostro corpo dovrà essere messa al primo posto.