Per il segno dei Pesci l’oroscopo di questo inverno a cavallo fra il 2021-2022 prevede tanta fortuna da parte di Giove per l’aspetto amoroso, ma anche una buona fortuna da parte di Venere per quel che riguarda le questioni di stampo burocratico. Sul lavoro ci sarà tanta volontà che coinvolgerà anche la squadra professionale. In amore e nelle amicizie invece si dovrà prestare attenzione man mano che passeranno le settimane, perché quelle della fine dell’inverno potrebbero essere molto difficoltose.

A seguire, le previsioni dell’Oroscopo per il segno dei Pesci.

Amore e affetti

Sicuramente nelle prime settimane della stagione invernale si respirerà un’aria di amore accompagnata dall’ottimismo e dalla fortuna di Giove. Ciò vi darà il presupposto per fare molti progetti in due e una grande volontà di fare quel passo avanti che spesso avete rimandato per cause di forza maggiore. Purtroppo però, secondo quanto riportato dall’oroscopo, dovrete fare attenzione verso la fine della stagione e con l’avvicinarsi della primavera, perché la situazione di atmosfera serena potrebbe capovolgersi per l’allontanamento della fortuna e dunque qualche gelosia passata potrebbe emergere nuovamente secondo l'oroscopo, portandovi anche a dubitare di qualche gesto che altrimenti avreste apprezzato.

Lavoro e affari

Il consiglio dell’oroscopo del periodo invernale per il quadro lavorativo sarà quello di osare e mettervi in gioco per poter arrivare ai vostri obiettivi senza attendere oltre. Sicuramente dovreste fare qualche sacrificio in più per poter arrivare alla vetta prima del tempo, però i traguardi saranno molto promettenti secondo l’oroscopo, soprattutto se i guadagni riusciranno a conferirvi non solo quegli investimenti doverosi per voi stessi e per la famiglia, ma anche per togliervi qualche sfizio personale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sul piano delle collaborazioni, l’oroscopo prospetta una buona riuscita dei progetti condivisi ma anche di qualche complicità molto interessante che potrebbe sfociare in altro.

Fortuna e salute

Avrete dalla vostra parte il sestile di Venere all’inizio dell’anno 2022, dunque per il periodo invernale significherà avere molta fortuna sul piano professionale e per risolvere eventuali faccende burocratiche che per il momento avete lasciato in sospeso.

Secondo quanto riportato dall’oroscopo, avrete bisogno di prendere del tempo per voi stessi e di staccare da eventuali amicizie che potrebbero costituire un duro colpo al vostro umore. Inoltre, le vostre forze sebbene siano abbastanza buone, avranno comunque bisogno di periodi di riposo e di relax assoluto.