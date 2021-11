L'oroscopo di mercoledì 1° dicembre è pronto a rivelare come evolverà il primo giorno del nuovo mese. In evidenza le previsioni zodiacali interessanti tutti i dodici segni dello zodiaco. Ad essere soppesati i settori della vita riguardanti i sentimenti e l'attività lavorativa. Curiosi di sapere cosa hanno riservato le stelle di mercoledì al vostro segno? Le effemeridi del periodo portano alla ribalta delle cronache astrali uno splendido mercoledì, generoso verso alcuni segni, mentre per altri decisamente meno fortunato. In amore per qualcuno non sarà una giornata esaltante, anche se per altri non mancheranno riscontri piacevoli.

Per apprezzare come si deve il quadro astrologico quotidiano, quindi per capire nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali impatteranno sulla vita quotidiana, è indispensabile se non raccomandato il saper individuare i principali aspetti planetari del momento. In evidenza su tutti, la Luna in Bilancia in sesta casa, con il Sole in Sagittario in sestile a Saturno. Poi troviamo Venere stabile in Capricorno con Marte in Scorpione e Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo del 1° dicembre.

Previsioni zodiacali del giorno 1° dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Malgrado qualche contrattempo, questo mercoledì riuscite a mantenere la rotta e a rispondere agli imprevisti con ottimismo.

Alla fine, avrete ragione voi. I cambi di programmi finiscono sempre con l’innervosirvi, ma dovrete fare buon viso a cattiva sorte. Nonostante il timore di non farcela, nel lavoro persuaderete chi conta della validità delle vostre richieste, superando anche le più rosee aspettative. In amore, una relazione agli inizi potrebbe incontrare ostacoli indipendenti dalla vostra volontà.

In ogni caso, sarà bene parlare chiaro sin da subito.

Toro - L’oroscopo del 1° dicembre al segno del Toro vede la situazione risollevarsi e voi tornate a sorridere. La Luna, da questo mercoledì nel segno della Bilancia, torna a fare il tifo per voi, restituendovi serenità e buonumore. Buone nuove soprattutto per quanto riguarda la sfera personale.

In amore, anche se è un momento difficile per i sentimenti, dovrete cercare di chiarire certi vostri atteggiamenti e superare le tensioni. Infine nel lavoro, in attesa che gli eventi maturino, dedicatevi con impegno a quelle che sono le incombenze quotidiane, un po’ noiose, ma necessarie.

Gemelli - Il divertimento e la spensieratezza assicurati con la Luna in Bilancia portano i sentimenti al top, ma a fine serata scoprirete forse di essere un po’ stanchi. Saltare un’oretta di sonno non sarà un problema, ma cercate di non tornare a casa troppo tardi la sera. A livello amoroso, giornata ottima: la sfera affettiva è sotto la protezione di Luna e Venere: è prevedibile che stuoli di ammiratori siano pronti a cogliere un vostro segnale.

Nel lavoro, novità entusiasmanti potrebbero cambiare dall’oggi al domani la qualità della vita, non è il momento di farvi prendere dalla pigrizia.

Cancro - Non fatevi distrarre da fantasie o idee pressoché irrealizzabili. Continuate invece a elaborare con calma e attenzione i vostri progetti. Sorprese positive nelle finanze. Un’intuizione luminosa consente di trovare nuove risorse a cui attingere. In amore, si prevede un po' di agitazione, dovrete cercare di risolvere qualche problema con calma. Se state vivendo qualche dubbio su un rapporto che negli ultimi mesi è stato messo in discussione, cercate di dare una spiegazione a voi stessi. A livello lavorativo, le cose vanno meglio: cercate di essere meno ansiosi.

Soldi in arrivo, anche le spese non sono poche.

Oroscopo e consigli delle stelle del 1° dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno sono buone per voi del Leone. In generale, dopo le ultime giornate vissute in maniera non esaltante, è il caso di mantenere la calma. In amore, attenzione se ci sono incomprensioni nella coppia, non è il periodo migliore per rivangare il passato. Le coppie che hanno avuto problemi negli ultimi tempi devono evitare complicazioni. Nel lavoro, questo mercoledì suggerisce di fare le cose con calma, le relazioni con le altre persone sono positive ma fino a un certo punto. Credete maggiormente nelle vostre capacità e tutto andrà per il meglio.

Vergine - Progetti e iniziative portati avanti con ottimismo si concretizzeranno, specie se includevano delle collaborazioni. L'amore andrà alla grande per voi nativi, dovete solo darvi un po' da fare, uscire maggiormente e ampliare le vostre conoscenze. Non fate un dramma per ogni incomprensione, magari dovuta alla stanchezza o all’inquietudine, e rinnovate lo spazio per il dialogo. Alti e bassi nel settore finanziario, i guadagni saranno rimandati a tempi migliori. Qualcuno, parlando di lavoro, vi tiene sotto controllo, quindi evitate stratagemmi per risparmiare la fatica e mostratevi solerti e intraprendenti.

Bilancia - Giornata piena di ottimismo, calore e allegria. In compagnia non mancheranno le occasioni per brillare e per imporvi all’attenzione degli altri.

In ambito affettivo, un progetto comune, magari un viaggio o un’impresa in cui avete entrambi riposto grandi speranze, riceverà il beneplacito delle stelle. Nelle attività lavorative, non permettete alle esperienze negative del passato di condizionarvi con il vostro presente e guardatevi intorno con consapevolezza. Se vi sentite confusi, giù di tono, non insistete con gli impegni.

Scorpione - Grinta e comunicativa non vi mancano davvero: buttatevi alle spalle tutti i problemi e prendete la vita come viene. Al mattino momenti di euforia, dal pomeriggio netta virata dell’umore. Al momento, l’equilibrio non è il vostro forte. In amore, avrete ottime occasioni soprattutto se amanti dell'avventura.

Se single, avrete sicuramente modo di concretizzare un agognato desiderio. Nel lavoro, arriverà una notizia, una telefonata, una comunicazione importante. In questi giorni la vostra forza fisica non si discute.

Astrologia di mercoledì 1° dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - L'oroscopo del giorno prevede una giornata impegnativa moralmente, ma altamente gratificante sotto l'aspetto sentimentale: dolcissimo evento per le coppie che ritroveranno parte della passione perduta. Per i sentimenti, se c'è stata una delusione ad inizio anno o una fase di revisione, in questo finale di anno potete liberarvi di un peso o decidere di amare senza limiti, in entrambi i casi sarete soddisfatti. A livello lavorativo, la vostra intraprendenza farà faville e potrete affrontare le situazioni più impegnative senza fare una piega.

Potrete viaggiare e vivere nuove esperienze.

Capricorno - L'oroscopo di mercoledì 1° dicembre prevede che la Luna vi sarà favorevole, ma non riuscirà a tranquillizzare le inquietudini di Venere che si affanna qua e là, ma senza concludere niente di nuovo. A livello amoroso, lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner, e non nascondete i vostri desideri: è il momento di fare progetti importanti. Scacciate malinconia e pigrizia! Nel lavoro, vi sentirete soddisfatti e in pace con voi stessi, ma non per questo inizierete a dormire sugli allori. Preparatevi a ricevere la visita di persone che non vedevate da tempo: parenti, amici o colleghi di lavoro.

Acquario - Questo mercoledì, forse nel primo pomeriggio di domani, un imprevisto sarà di intralcio: potrebbe saltare un progetto per stare un po' insieme al partner.

Con un po' di impegno sarà risolvibile e potrete dedicarvi al resto come meglio vorrete. In ambito affettivo, quasi tutto prenderà una piega più tranquilla, una parte dei recenti dubbi si dissolverà per lasciare spazio a una rinnovata serenità interiore. Nel lavoro, non fidatevi di nessuno ma procedete lungo la strada che riterrete più giusta. Concluderete comunque la giornata in bellezza, con l'umore al livello giusto.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 1° dicembre annuncia tanta serenità in arrivo. Staccherete la spina questo mercoledì e vi godrete al meglio la giornata con le persone che amate. Il desiderio di cambiamento in ambito sentimentale vi farà sperimentare e vivere situazioni nuove e di sicuro soddisfacenti.

La fiducia e la comprensione reciproche saranno alla base del vostro rapporto di coppia. Vi sembra poco? Nel lavoro, non sarà tutto rose e fiori, questo periodo; vi troverete probabilmente con più di una grana da affrontare. Le finanze sono agitate, Marte vuol farvi spendere ma Nettuno vi obbliga a ragionare.