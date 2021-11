Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute della nuova settimana lasciano presagire un cielo in continuo movimento per il Leone, che si prepara a vivere un nuovo cammino della sua vita. Sono giornate di alti e bassi per il Toro, al contrario l'Ariete è in un momento estremamente vantaggioso sotto tutti i punti di vista. Bilancia romantica e passionale. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo settimanale da lunedì 8 a domenica 14 novembre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo settimanale dall'8 al 14 novembre 2021

Ariete: questa settimana offre giornate vantaggiose e produttive per il lavoro di squadra.

C’è massima cooperazione, da parte vostra c’è la piena volontà di mettere da parte l’orgoglio e lasciarvi aiutare laddove c’è bisogno. Migliorano anche i rapporti interpersonali e quelli di coppia, dove prevale il desiderio e la voglia di abbandonarsi alle piccole tentazioni.

Toro: il cielo potrebbe mettere sul vostro cammino delle sfide difficili. Le prime giornate della settimana potrebbero rivelarsi un po’ giù di tono, ma presto troverete la soluzione più adatta a voi. Il weekend è spensierato e vivace, anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: il vostro intuito può portarvi verso il successo, ma per ottimizzare i risultati occorre rivolgersi a qualcuno con più esperienza, in grado di indirizzarvi verso la persona giusta o di garantirvi una pubblicità appropriata.

Per il fisico potrebbero essere giornate un po’ sottotono, ma meglio non abusare con l’uso di farmaci.

Cancro: Venere illumina il vostro cielo, promettendo giornate calde e vivaci per le coppie e per i single. Per le questioni pratiche invece è raccomandata cautela, soprattutto per chi si trova a gestire ingenti somme di denaro.

Favoriti i contatti, lavorativi e non.

Leone: l’oroscopo della settimana lascia presagire l’inizio di una vera e propria rivoluzione per il segno. Sono giornate di grande cambiamento, che però non vi colgono affatto impreparati. Siete pronti a dimostrare di che pasta siete fatti e a riscattarvi dopo un periodo grigio.

Vergine: i caldi influssi della Luna suggeriscono che tutto è possibile.

Questa è la settimana delle grandi imprese e delle meritate vittorie, chiunque cerchi di sbarrarvi la strada verrà spazzato via senza alcuna fatica. Sapete ciò che volete e siete pronti a lottare per ottenerlo.

Bilancia: una luce creativa riaccende il segno. Sono giornate di grande produttività, vantaggiose per gli affari e le compravendite di ogni genere. Anche l’amore si riscalda, alimentato da romanticismo e passione.

Scorpione: l’oroscopo lascia presagire una settimana vantaggiosa per la sfera pratica. È il momento di mettere la firma sui nuovi progetti o sottoscrivere un contratto. La promessa di un nuovo amore potrebbe offuscarvi la mente, soprattutto se avete il cuore già impegnato. Attenti a non cadere nel tranello delle tentazioni.

Sagittario: settimana pesante per il segno. Sommerso da impegni e questioni pratiche non facili da gestire. Inevitabilmente il fisico potrebbe risentire di questa pressione, reagendo con problemi di natura psicosomatica. Nel weekend meglio staccare la spina e concedersi un po’ di sano relax.

Capricorno: sono giornata vantaggiosa per i contatti lavorativo e le contrattazioni. Meglio però leggere con attenzione ogni clausola, per evitare di doverne Tim piacere le conseguenze in seguito. L’amore vi spalanca le braccia e vi accoglie nel suo abbraccio tenero e romantico.

Acquario: il consiglio dell’oroscopo per le prossime giornate è quello di non allontanarsi troppo dai propri obiettivi, cercando di mantenervi sempre concentrati sulla vostra metà.

Il fisico potrebbe giocare qualche scherzetto, ma con un po’ di riposo e una cura adeguata si potranno vedere presto dei miglioramenti. In amore date per ricevere.

Pesci: questa settimana segna l’avvio di un nuovo inizio. Le stelle hanno grandi progetti e iniziano a mostrarvi la giusta strada da seguire. In amore si riaccende la passione e anche gli incontri sono favoriti. Bene il fisico, energia e voglia di fare non mancano.