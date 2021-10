Come inizia il nuovo mese? Secondo le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute la prima settimana di novembre si rivela energica e attiva per la Vergine e altrettanto positiva per i Pesci, che vivono un buon momento in amore e nei rapporti con gli altri. Malintesi e incomprensioni potrebbero nascere in amore e nei rapporti familiari per l'Ariete. Lo Scorpione acquista sicurezza e fiducia in sé stesso. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della settimana dall'1 al 7 novembre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo settimanale fino al 7 novembre 2021

Ariete: il mese di novembre inizia con un un po’ di lentezza dal punto di vista pratico soprattutto per coloro i quali devono sbrigare questioni burocratiche o contrattuali. In ambito lavorativo e in amore potrebbero nascere dei malintesi ma si recupera con l’avvicinarsi del weekend grazie alla posizione favorevole di Venere e Mercurio.

Toro: non è un buon momento per chiudere un affare o finalizzare una vendita, in tal caso meglio rinviare alla prossima settimana. Il novilunio invita alla prudenza dal punto di vista fisico, meglio evitare gli sforzi e prestare attenzione alla guida. Venere in posizione vantaggiosa durante il fine settimana accende i riflettori sull’amore e favorisce gli incontri.

Gemelli: il mese inizia a gonfie vele, se non fosse per un Novilunio stancante che porta stress e fiacchezza. È un buon momento per i rapporti interpersonali, per quanto riguarda l’amore e le collaborazioni lavorative. Un incontro profondo ed interessante potrebbe stravolgere il vostro fine settimana.

Cancro: l'oroscopo della prima settimana di novembre lascia presagire delle giornate sottotono per quanto riguarda il fisico.

Qualcuno potrebbe essere messo k.o. da un’influenza o risentire di fastidi alle vie respiratorie. Il novilunio porta passione e romanticismo all’interno dei rapporti di coppia e favorisce gli incontri.

Leone: questa prima settimana del mese si rivela vantaggiosa per sistemare un affare o firmare un contratto. L’opposizione di Marte vi rende nervosi e disattenti tanto in amore quanto nel lavoro.

Usate il weekend per riposarvi e riordinare le idee.

Vergine: sono giornate caotiche, ricche di energia e di attività da svolgere. La vostra mente è attiva e i pensieri vagano liberi e veloci. Il Novilunio si rivela fortunato per la chiusura di un affare o di una compravendita. Nel weekend tutto cambia è la Luna accende la fiamma della passione.

Bilancia: durante le prossime giornate potrebbe nascere un bel progetto per quanto riguarda la sfera lavorativa. E' il momento di rimboccarsi le maniche e dar vita ai propri sogni. La Luna è fortunata per gli affari e gli accodi mentre Venere protegge l’amore e la sfera dei rapporti con gli altri.

Scorpione: il mese di novembre inizia con maggiore consapevolezza e fiducia in se stessi.

In ambito lavorativo così come in amore e tempo di prendere ciò che per lungo tempo si è desiderato. Puntate in alto.

Sagittario: la settimana inizia con qualche contrasto in ambito sentimentale, dove potrebbe presentarsi un rivale. In ambito lavorativo è un ottimo momento per avviare nuove collaborazioni o allargare la propria rete di contatti. Nel weekend Venere porta romanticismo e serenità.

Capricorno: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate vantaggiose. E' possibile spingersi oltre la linea dei propri confini e raggiungere obiettivi di successo nonostante gli abili concorrenti che potreste trovare lungo la strada. Venere invita a giocare a carte coperte, in amore è meglio non mostrare le proprie debolezze.

Acquario: la nuova settimana inizia in maniera sottotono per il segno a causa anche degli influssi della Luna Nuova che portano ansia e stanchezza. Si recupera dal 5 novembre con l’arrivo di Mercurio e Venere che riscaldano il segno con i propri raggi positivi. In amore è il momento di condividere e aprirsi di più.

Pesci: il consiglio dell’oroscopo per questa prima settimana è quello di curare con attenzione tutte le questioni pratiche. Se ci sono dei contratti, delle collaborazioni o delle questioni bancarie a cui badare, meglio affidarsi a qualcuno di competenza. Mercurio e Venere portano serenità in amore e nei rapporti con gli altri.