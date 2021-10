Inizia il mese dello Scorpione. Questo cielo porta qualche difficoltà a segni come il Leone, ma anche cambiamenti e novità per il Capricorno e i Pesci. Mercurio entra in Bilancia, favorendo i commerci, gli scambi e le vendite. Gli influssi di Giove e Saturno proteggono l'Acquario dalle stelle ostili. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di novembre 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di novembre 2021 per tutti i segni

Ariete: la situazione migliora decisamente. Il 5 novembre Mercurio e la sua negatività si allontanano dal vostro cielo, è vero che lo stesso giorno Venere passa in Capricorno ma questo transito suscita in voi voglia di avventure e trasgressioni.

Queste stelle lasciano raggi interessanti per la vita pratica, siete portati ad approfondire riuscite ad intravedere i retroscena che stanno dietro le manovre che ostacolano o favoriscono i vostri affari.

Toro: nel vostro cielo brilla magnifica Venere. Non è necessario che vi appellate alla ragione, in questo momento non è la mente ad aiutarvi ma il cuore. La vostra fibra è forte ma durante questo mese dovete assolutamente riguardarvi. Grande cautela è consigliata durante i cambi lunari che potrebbero rivelarsi faticosi. Ok il lavoro.

Gemelli: le stelle di novembre sono positive per il lavoro dipendente ma nascondono anche qualche piccola insidia. Prestate attenzione agli aspetti legali che potrebbero creare delle difficoltà o rallentarvi.

Venere lascia l'opposizione occupata durante i mesi precedenti e porta serenità e romanticismo l’amore.

Cancro: il vostro cielo riparte con un bel lo slancio dato dalla Luna Nuova e da Marte in posizione vantaggiosa per l’amore. Questo cielo però potrebbe mutare repentinamente, Mercurio in bilancia potrebbe portare zizzania nelle relazioni con i figli nel all’interno della vita domestica.

Tutto riparte invece a pieno regime per l’ambito lavorativo, siete creativi ed energici.

Leone: l’oroscopo di novembre lascia presagire un un cielo instabile. Marte è la stella più fastidiosa, porta tormento e guerra. Sentite una gran voglia di libertà ma non sapete cosa vi opprime e cosa vi limita. Lasciate fare al cielo. Intanto occupatevi di voi stessi e state attenti cambi lunari.

Nel lavoro serve strategia.

Vergine: durante il mese di novembre potete percorrere le vostre cause con scioltezza e competenza, convincere e concludere con successo. E' un momento davvero positivo per gli scrittori, i giornalisti, gli autori i conferenzieri e gli psicoterapeuti. Non dovete però perdere tempo perché Mercurio è molto veloce e il 24 raggiunge il Sole in Sagittario.

Bilancia: l’oroscopo di novembre allerta i vostri sensi sugli aspetti materiali e rappresenta un momento di forte attivismo. Bene i commerci, le compravendite e gli affari, attenzione però a non farvi perdere prendere la mano e diventare ingordi. Dopo il Novilunio che può dare un’opportunità ghiotta, Venere si sposta in Capricorno e si concentra sulla casa e la famiglia.

Scorpione: il cielo si rischiara, avete la forza dei vostri pianeti guida, Plutone e Marte, a disposizione. Venere risveglia il desiderio. Combattere per realizzare i propri sogni è molto bello, ma non dovete uscire allo scoperto troppo presto. Preparate il terreno, esaminate ogni possibile contromossa. Marte e Saturno entrano in conflitto e questo potrebbe rendere difficile il rapporto con le autorità o i superiori.

Sagittario: il cielo di novembre vi invita a prendervi una pausa. Non sono selle negative ma avete bisogno di riflettere e pianificare le prossime mosse. Dovete essere meno impulsivi e agire con cautela. Venere diventa pratica, si occupa degli immobili e dei finanziamenti, anche Mercurio è stimolante e produttivo per quanto riguarda la sfera lavorativa, mentre Marte porta energia.

Capricorno: Venere vi aiuta a sciogliere i dubbi e le insicurezze che hanno tormentato l’amore durante il mese precedente. Dovete approfittare di queste stelle per tessere la vostra rete di relazioni e di contatti. Sono giornate fantastiche, i cambi lunari possono offrire importanti opportunità.

Acquario: Giove e Saturno presidiano il segno e lo riparano dei raggi di qualche stella ostile. Il fastidio di Marte invita a ragionare con cautela preparando il terreno e consigliando di tenersi stretto quanto raggiunto finora. Venere vi dice di non pensare solo a voi stessi e alla carriera ma di concentrare le vostre attenzioni anche sui familiari e le persone a voi care.

Pesci: l’oroscopo di novembre porta Venere, importante sia per la vita personale che quella professionale.

Se siete in coppia la stella dell'amore aiuta a consolidare il rapporto, se invece siete soli uno nuovo incontro potrebbe profilarsi all’orizzonte. Mercurio vi rende duttili e capaci di imparare, curiosi e cosmopoliti e vi consente di unire lo stimolo intellettuale e professionale alla possibilità di nuove conoscenze.