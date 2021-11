Per l’inverno a cavallo fra il 2021 e il 2022, l’Oroscopo prevede la posizione di Giove nella costellazione dei Pesci, il quale regalerà fortuna per le situazioni di coppia, anche quelle che probabilmente hanno a che fare con un po’ di monotonia. Molto bene i segni di terra, sicuramente tra i favoriti di Venere e dei suoi influssi positivi per l’ambito amoroso.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per la stagione invernale, segno per segno.

L’oroscopo dell’inverno: Toro ottimale

1° Toro: questo inverno sarà costellato di amore, buoni sentimenti e tanta passionalità.

Venere sarà in grado di rendervi romantici, dunque sarete finalmente in grado di lasciarvi alle spalle le incertezze e le paure facendovi avanti con la persona amata. Potrebbero subentrare anche dei progetti che in futuro potrebbero concretizzarsi nel migliore dei modi.

2° Scorpione: il pianeta Giove nella costellazione dei Pesci nei primi giorni dell’anno potrebbe costituire un giro di vite significativo per le relazioni di vecchia data e tante occasioni di vivere una storia d’amore ottimale con la persona alla quale vorreste confessare il vostro amore. Sicuramente il romanticismo e la passionalità incentiveranno i progetti in due, facendoli concretizzare al momento opportuno.

3° Pesci: Giove sarà nella vostra costellazione, e ciò secondo l’oroscopo significa avere molteplici opportunità per incontrare la persona amata e per avviare una relazione.

Avrete anche la grinta per dare alla vostra relazione attuale un assetto più vivace, per ravvivare una situazione che probabilmente con i mesi precedenti l’inverno ha perso un po’ dell’entusiasmo iniziale.

4° Ariete: se nel mese di dicembre per il vostro segno non ci saranno molte novità dal punto di vista amoroso, con degli incontri molto insoddisfacenti e con una atmosfera molto “spenta” nelle coppie, nei due primi mesi dell’anno 2022 ci saranno molteplici novità che potrebbero cambiare in meglio la visione dell’amore per i single e rendere le coppie decisamente più unite e affiatate, secondo l’oroscopo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Capricorno soddisfatto

5° Capricorno: avrete molte soddisfazioni sul piano sentimentale, una stabilità amorosa che vi procurerà molta soddisfazione e qualche presupposto per avviare con il partner una famiglia. Per i single la fortuna giocherà un ruolo fondamentale per rinnovare la passionalità, oltre che il romanticismo. Vi sentirete anche pervasi da un forte senso di ottimismo, secondo l’oroscopo.

6° Acquario: ci saranno tante sensazioni positive che vi spingeranno ad essere decisamente affiatati con il partner, a vivere con la persona amata esperienze anche al di fuori del contesto domestico. Nel periodo di febbraio potreste avere anche qualche novità in arrivo che sicuramente non farà altro che rendere la vostra relazione sempre più ottimale.

7° Bilancia: questo inverno per i sentimenti potrebbe essere un periodo di “stallo”, in cui non si presenteranno occasioni di incontro. Per il momento le cose staranno bene così, soprattutto all’interno delle coppie a cui basta semplicemente una buona intesa per gli aspetti di carattere quotidiano. Qualcosa potrebbe non andare nel verso giusto, in tal caso dovrete prendere qualche decisione piuttosto importante.

8° Sagittario: questo sarà un inverno fatto di illusioni a causa della quadratura di Giove che da gennaio 2022 potrebbe portarvi una sorte avversa nelle relazioni, soprattutto quella di stampo amoroso. Secondo l’oroscopo potreste decidere di avviare un periodo di riflessioni prima di poter fare qualche passo avanti con il vostro partner. Fate in modo che la vostra relazione sia fatta di serenità.

Vergine poco ottimista

9° Vergine: potreste riscontrare molto poco ottimismo nella vostra relazione di stampo amoroso, dunque anche la propensione alla poca collaborazione e a qualche dissidio. Ci sarà un periodo seppure breve che potrebbe cambiare qualcosa, e che potrebbe darvi un po’ di serenità nei rapporti interpersonali, complessivamente.

Alla fine della stagione si apriranno alcuni scenari nuovi e decisamente interessanti.

10° Gemelli: anche se ci saranno alcuni presupposti discreti per poter mandare avanti la vostra relazione, probabilmente la quadratura di Giove potrebbe mettere in crisi molto facilmente le coppie che non hanno una base molto solida. Nel corso della stagione invernale potrebbero non presentarsi molte opportunità per intavolare una relazione. Contate molto sulle amicizie.

11° Leone: ci sarà Giove in opposizione, dunque la fortuna sul piano amoroso potrebbe essere fortemente ostacolata da questo pianeta. Purtroppo qualche relazione potrebbe arrivare al capolinea o comunque incrinarsi in modo significativo. Se ci saranno incontri, potreste andare incontro a qualche delusione, secondo l’oroscopo.

Il consiglio sarà quello di essere il più sereni possibile, perché chiudere una porta potrebbe portare a belle novità in futuro.

12° Cancro: per il vostro segno si presenterà una opposizione di Venere che purtroppo coprirà tutto il periodo invernale. Dovrete fare attenzione alle illusioni e a quelle opportunità che potrebbero essere “promettenti” solamente all’apparenza. Per il momento evitate di approcciarvi alle emozioni, soprattutto le più “dirompenti”, e dedicatevi molto alla famiglia, sia la propria che di origine.