L'oroscopo del 29 novembre preannuncerà un inizio settimana sorprendente. I segni zodiacali, dopo la serenità del weekend, dovranno rimettersi in modo per tornare alla vita di tutti i giorni. Alcuni saranno pronti a prendersi nuove responsabilità, mentre altri preferiranno procedere più lentamente. Gli influssi planetari di domani incideranno profondamenti sugli aspetti sentimentali, lavorativi e sociali.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 29 novembre.

Previsioni zodiacali di lunedì 29 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la settimana inizierà in modo piuttosto positivo.

Anche se avrete bisogno di un po' di tempo per riprendere il giusto ritmo, sarete mossi da sentimenti positivi e stimolanti. Il rapporto con il partner sarà emozionante e il lavoro vi offrirà nuove brillanti opportunità.

Toro: non vi sentirete molto appagati dal punto di vista lavorativo. Vorrete aggiungere qualche capacità in più alla lista di quelle che già sono in vostro possesso. Un corso di formazione potrebbe essere molto utile allo scopo. Gli amici resteranno al vostro fianco.

Gemelli: una persona a voi cara vi farà perdere la pazienza. Cercherete di scendere a patti con lei, ma non sarà facile trovare un compromesso. L'oroscopo di domani consiglia di dire e di fare solo ciò che vi farà stare bene: sarà inutile attuare delle costrizioni.

Cancro: crederete molto nelle vostre capacità, ma vi renderete conto che l'autostima non sarà l'unico elemento da tenere in considerazione. Un pizzico di fortuna, infatti, vi aiuterà a integrarvi nei giusti contesti. Potrete contare sull'approvazione della famiglia e del partner.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oroscopo e consigli dalle stelle del 29 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: dovrete affrontare un momento di fragilità. Non sarà facile superare la delusione appena subito ma, se darete modo al vostro cuore di guarire, tutto andrà per il meglio. Non amerete la solitudine perché la presenza degli amici vi aiuterà a ritrovare il vostro spirito combattivo.

Vergine: la giornata di domani sarà caratterizzata da alti e bassi. Ci saranno dei momenti in cui vi sentirete carichi di energia e altri in cui avrete bisogno di un aiuto esterno. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non affaticarvi troppo.

Bilancia: potrebbe essere il momento giusto per lasciarvi alle spalle i problemi avuti con il partner. L'oroscopo vi consiglia di ripartire da voi stessi, dando importanza al benessere psico-fisico. I vostri hobby vi aiuteranno ad allontanare lo stress e i cattivi pensieri.

Scorpione: avvertirete il desiderio di provare a rimettervi in forma. Non sarà necessario uno sforzo eccessivo, vi basterà essere costanti e pazienti. L'esercizio fisico e una sana alimentazione saranno la chiave di tutto.

Qualche sfizio, però, sarà concesso.

Astrologia di domani 29 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: darete troppo spazio ai pensieri malinconici. Non riuscirete a focalizzarvi sulle piccole cose piacevoli della vita quotidiana perché vi farete prendere dal panico. Avrete bisogno di praticare qualche attività che vi rilassi e che vi aiuti a esprimere la vostra creatività.

Capricorno: sarete travolti da una grande passione nei confronti del partner. Non avrete nulla da ridire sul vostro rapporto, anzi, sarete fieri di ciò che siete riusciti a costruire. Attenzione, però, alle persone invidiose. Qualcuna di loro potrebbe provare a mettervi i bastoni tra le ruote.

Acquario: potrebbe esserci una bella sorpresa in arrivo per voi.

Se inizierete la giornata con il piede giusto, tutto sarà più facile. L'oroscopo di domani vi consiglia di non farvi coinvolgere dalle discussioni tra colleghi. La cosa migliore sarà prendere le distanze.

Pesci: non sarà facile gestire la nostalgia. Ripenserete agli anni passati e alle decisioni che siete stati costretti a prendere. Per fortuna, avrete accanto persone pronte ad ascoltarvi e a darvi consigli preziosi. Il lavoro comporterà delle sfide importanti.