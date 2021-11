L'oroscopo del mese di dicembre vedrà maggior stabilità dal punto di vista professionale per i nativi Leone in quanto potranno contare sulla posizione favorevole di Marte e Mercurio, mentre la Vergine dovrà trovare qualche idea interessante in più per i propri progetti. Ultimo mese dell'anno discreto per i Gemelli, mentre Toro avrà modo di godersi la relazione di coppia ancora a lungo grazie a Venere. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di dicembre per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo del mese di dicembre 2021, 1ª sestina

Ariete: non sarà un mese facile per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

Il pianeta dell'amore Venere continuerà a guardarvi storto per tutto l'inverno, dunque aspettare una manna dal cielo non sarà proprio la soluzione più adatta per i vostri problemi di cuore. Per far sì dunque che il vostro rapporto funzioni, dovrete mettervi in gioco e fare qualcosa voi per primi. Se siete single anche voi state affrontando diversi problemi nella vostra vita sentimentale. Certo, l'amore potrebbe arrivare, ma potreste faticare un po’ per notare quanto una persona vi piace. Non si escludono quindi possibili nuovi incontri, ma dovrete essere in grado di saperli gestire. Molto bene invece in ambito lavorativo. Marte e Mercurio torneranno a darvi manforte con i vostri progetti, e avrete modo di ottenere ottimi risultati, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 6️⃣

Toro: innamorati e felici di voi come la prima volta che vi siete innamorati. Secondo l'oroscopo del mese di dicembre, vi sentirete così ancora per tanto tempo, merito di una meravigliosa Venere che sosterà ancora a lungo nel segno amico del Capricorno. Se siete single dunque si accende la possibilità di una intensa storia d'amore, che possa essere la migliore che possiate vivere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se invece avete già trovato l'amore, v'impegnerete affinché queste feste in arrivo siano le più belle che abbiate mai vissuto insieme al partner. Qualche piccolo miglioramento anche in ambito lavorativo, ora che astri come Mercurio smettono di infastidirvi. dovrete ancora fare molta strada per ottenere buoni risultati dai vostri progetti, ma l'impegno da parte vostra non manca, e questa sarà una buona base per cominciare.

Voto - 8️⃣

Gemelli: carriera professionale che dopo un lungo periodo promettente potrebbe vedere qualche difficoltà per voi nativi del segno, in particolare in quanto a finanze. Intendiamoci, ve la state cavando bene con i vostri progetti, ciò nonostante con Marte e Mercurio che presto saranno contro di voi, meglio essere più precisi in quello che fate, ma soprattutto, evitate spese superflue. Situazione che rimarrà stabile dal punto di vista sentimentale. Ci saranno infatti pochi cambiamenti questo cielo, che rimarrà pressoché sereno, adatto per godervi la vostra vita di coppia in tranquillità. Se siete single innamorarsi sarà ancora possibile, ma attenzione a gestire quella fastidiosa ansia dentro di voi.

Dimostratevi più sicuri di voi. Voto - 8️⃣

Cancro: un altro mese difficile per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Con Venere ancora opposta dal segno del Capricorno, godersi quest'ultimo mese dell'anno non sarà semplicissimo, ciò nonostante non è detto che non potete fare nulla per essere felici. Su con il morale, siate ottimisti, ma soprattutto, sempre disponibili e comprensivi nei confronti della vostra anima gemella. Se siete single forse non sarete dell'umore più adatto per innamorarvi, ciò nonostante se l'amore bussa alla vostra porta, non chiudetela. Situazione stabile per quanto riguarda il lavoro. Peccato però che Marte e Mercurio lasceranno il vostro cielo, ma in ogni caso sarete ancora in grado di ottenere buoni risultati dai vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 6️⃣

Leone: vita professionale migliore per voi nativi del segno in quest'ultimo mese dell'anno. Secondo l'oroscopo, arriveranno Marte e Mercurio a portare un po’ di stabilità in più al lavoro, rendendovi le cose più facili. Per quanto riguarda i sentimenti Venere rimane in una posizione un po’ anonima nei vostri confronti ancora per un po’, ma questo non vorrà dire che il vostro rapporto naviga in brutte acque. Godetevi queste giornate di festa dunque, senza però esagerare. Se siete single non ci saranno grosse novità durante il mese, ma in ogni caso non esclude la possibilità di una nuova storia d'amore, in particolare per i nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Vergine: ultimo mese dell'anno ottimale per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno.

Con Venere in trigono dal segno del Capricorno la vostra relazione di coppia sarà intensa e piacevole, e vi permetterà di vivere bellissime emozioni insieme ancora per molto tempo. Per quanto riguarda i single, queste feste potrebbero darvi l'occasione di dare inizio a nuove conoscenze, e forse qualcosa di più. In ambito lavorativo purtroppo Marte e Mercurio tenderanno a sfavorirvi, e avrete bisogno di qualche idea brillante in più per raggiungere risultati migliori. Attenzione inoltre alle energie. Voto - 7️⃣

L'oroscopo del mese di dicembre continua con la seconda sestina po’ dello zodiaco, dal segno della Bilancia al segno dei Pesci.