L'Oroscopo di martedì 30 novembre è pronto è pronto a rivelare come sarà la giornata numero due della nuova settimana. In evidenza di seguito sono le previsioni zodiacali riguardanti tutti i 12 segni zodiacali al completo.

L'Astrologia del giorno promette una giornata densa di colpi di scena e situazioni inattese. Alcuni segni potranno contare sull'aiuto delle stelle per ciò che concerne l'amore, mentre altri si dedicheranno al corteggiamento al solo scopo passionale.

La situazione astrologica questo martedì rimane pressoché stabile. Unici movimenti da segnalare sono il già avvenuto ingresso della Luna nel segno della Bilancia e l'avvicinamento sempre di più del Sole verso stretta congiunzione con Mercurio, entrambi nel segno del Sagittario.

Per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi è necessario individuare i principali aspetti planetari di domani. Le interconnessioni astrologiche più interessanti nel periodo indicato risultano essere le seguenti:

Sole e Mercurio in Sagittario in "Casa 7";

Plutone e Venere in Capricorno in "Casa 9";

Luna in Bilancia in "Casa 5";

Nettuno in Pesci in "Casa 11";

Saturno in Acquario in "Casa 9";

Giove in Acquario in "Casa 10";

Urano in Toro in "Casa 12".

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 30 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 30 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Con il sostegno della Luna in Bilancia che invia un bel trigono a Giove, nel segno dell'Acquario, questo martedì avrete modo di divertirvi.

Accettando un invito farete conoscenze interessanti. In amore puntate in alto e non accontentatevi. Il futuro vi riserverà belle sorprese, se sarete lungimiranti. Se vivete un rapporto a due, non devono esserci segreti fra di voi. Bando alla timidezza voi in status single: aprite il cuore! Una piccola sorpresa a fine giornata per chi stesse in attesa di risposte o risconti.

Nel lavoro, confronti, incontri e voci di corridoio in merito a un imminente cambiamento. Non è detto che tagliare con il passato sia sempre così negativo.

Toro - L’oroscopo del 30 novembre al segno del Toro svela l'arrivo di una giornata tranquilla, con anche qualche piccola novità in amore o nel lavoro. Diciamo che in generale questo martedì scorre sereno.

Procedete facendo tesoro dei vostri talenti naturali: gentilezza, serenità e pazienza. Tempo libero da dedicare a un giro per i negozi e a qualche acquisto; spendere è un altro dei vostri talenti... Per i sentimenti, meglio però stringere i tempi: un “sì” della mattina potrebbe diventare un “no” nel pomeriggio. Nel lavoro, tutto o quasi al solito: buone speranze e solita routine. Solo la memoria e la capacità di concentrazione vi fanno un po’ difetto, ma non si può mica avere tutto.

Gemelli - Clima astrale che promette tenerezza, ma anche tanta passione con chi vi ha rubato il cuore. Rafforzerete un legame o farete un incontro memorabile. Avete commesso qualche errore? Approfittate di queste stelle favorevoli per rimediare e voltare pagina.

A livello di coppia, avrete a che fare con l’esigenza di rassicurazioni da parte della persona amata. In famiglia in alcuni casi vi sentirete sotto pressione: dimostrandovi disponibili, tutto passerà presto. Il Sole congiunto a Mercurio invita alla saggezza e alla maturità, nel periodo non si faranno certo desiderare. Richiestissimi i vostri consigli. Nel lavoro, stesso andazzo di ieri, l'altro ieri e l'altro ancora.

Cancro - La Luna in Bilancia in trigono a Giove, stuzzica la vostra ambizione. Sia che siate al lavoro oppure a casa, magari in auto o per compere in un negozio del centro, vorreste sempre arrivare saltare la fila e arrivare primi. Esame di coscienza in famiglia: siete capaci di sentimenti profondi, ma anche di atteggiamenti insicuri.

In amore, presto farete un viaggetto che vi spingerà a prendere nuove decisioni riguardo al vostro immediato futuro. A livello lavorativo, cercate di non trascendere soprattutto con chi non è d’accordo con le vostre idee: rischiate di esagerare. Consigliabile non trasferire nella vita privata eventuali tensioni accumulate nel corso della giornata lavorativa: rilassatevi!

Oroscopo e consigli delle stelle del 30 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Marte ostile a Urano in Toro vi complica la vita, finendo per dare una decisa spallata all’ottimismo e al buonumore. Temporaneo calo della comunicativa. Solo con una cenetta con i vostri amici più intimi alla fine riuscirete a sollevare spirito e voglia di sorridere mettendo a tacere l'eventuale tristezza.

In amore, via il muso lungo, via il broncio! Nei prossimi giorni la malinconia verrà spazzata lontanissimo da un’ondata di allegria e di emozioni forti, tutte da cavalcare. Chiarite intanto eventuali problemi che possono creare dissonanze in ambito di coppia, magari permettendo a chi si ama di voltare pagina una volta per tutte. Nel lavoro, pazientate, a breve arriverà una sorpresa.

Vergine - Giornata senza infamia e senza lode. Tuttavia, dopo un finale di settimana abbastanza tumultuoso, potrete rilassarvi e godervi un po’ di meritata tranquillità. Circondatevi di gente allegra, perché in questi giorni avete bisogno di qualcuno che vi conforti e che vi coccoli un po’. A livello sentimentale, rapporti intensi.

Se un sentimento bolle in pentola, uno dei due si fa avanti con un invito esplicito o un messaggio inequivocabile. Il desiderio è il carburante che vi rende infaticabili e, almeno in apparenza, eternamente giovani. Nel lavoro, il senso del dovere torna alla ribalta affermandosi come vostro punto di forza. Questo martedì non avrete difficoltà a farvi apprezzare.

Bilancia - Giornata vivace, una proposta vi coglie completamente di sorpresa. Non pensateci su e accettate l’invito: sarà l’occasione per vivere una nuova esperienza. Dagli amici piovono messaggini intriganti, forse qualcuno pensa a voi in termini diversi. In ambito affettivo, potrebbe capitarvi di volere e non volere più la stessa cosa nel giro di poco tempo.

Riuscirete a destreggiarvi meglio nelle varie circostanze se, anziché abbandonarvi alle suggestioni, saprete tenere i piedi ben piantati a terra. Al lavoro, cercate di trovare una linea di compromesso per non turbare l’equilibrio raggiunto. Se vi accorgete di aver preso un abbaglio, non cercate di difendervi arrampicandovi sugli specchi: il rimedio sarebbe peggiore del male.

Scorpione - Con il favore di Marte, Venere risolleva l'umore rendendovi simpatici e comunicativi, ma deve guardarsi dai trabocchetti tesi da Urano e Giove abbastanza contrari al "pianeta rosso". Scompiglio emotivo in vista? Assolutamente no: basta un pizzico di fiducia in se stessi e tanto savoir-faire, e la situazione migliorerà rapidamente.

In amore, potreste avere l’ispirazione per una scelta particolarmente felice per la vita di coppia. Se siete single, potrete contare su una selezione attenta di ambienti, persone e contesti che risulteranno i più adatti a voi. Concedete fiducia solo a coloro che vi ispirano fiducia e serietà. Nel lavoro, occasioni per realizzare aspirazioni. Non siate superficiali nel giudicare un vostro collega.

Astrologia di martedì 30 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La Luna nel cielo amico della Bilancia farà sì che le varie situazioni vengano vissute con carisma e decisione, il che favorirà la possibilità che queste si concludano a vostro favore. Per i sentimenti, siate teneri con il partner, per non guastare il feeling esistente.

Badate più alla sostanza che all’apparenza. In famiglia si presenterà la necessità di fare un piccolo sacrificio per un vostro caro: questi vi ripagherà con immenso affetto. Se vi capitasse di provare attrazione per qualcuno, fatevi avanti: avrete successo! A livello lavorativo, saprete sfruttare le risorse per un obiettivo professionale a cui tenete molto. Volendo, potrete esporvi con nuovi progetti e imprese anche azzardate, certi di fare centro.

Capricorno - Un martedì produttivo. La Luna in Bilancia accende il vostro entusiasmo, vi fornisce la giusta carica e mette in luce la vostra indole di combattenti. Fermento e passione in amore: in questo vortice di sentimenti, troverete la spinta per ufficializzare un legame.

In coppia desiderio di quiete, umore rilassato, a momenti schivo. Una passeggiata nel verde, un confronto a quattr’occhi con il partner potrebbe essere la giusta medicina per migliorare l'aria nel rapporto. Nel lavoro, collaborate senza competere, provando a dare il meglio di voi. Se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle al meglio. Un’occasione insperata vi consentirà di visitare un luogo che vi attira: non lasciatevela sfuggire.

Acquario - Quando il cielo regala un giorno come questo, tranquillo e sereno, bisogna saggiamente ringraziare e meditare. Buone notizie riguardo a un investimento proficuo. È sorprendente che proprio voi abbiate voglia di normalità, di piccole cose, di rassicurante routine.

In ambito affettivo, vi attendono conferme dal giro di amicizie, successi a tutto tondo e molta serenità nella vita di coppia. Non isolatevi e rendete partecipe chi vi sta vicino dei vostri desideri, perplessità e speranze per il futuro. Nel lavoro, in arrivo guadagni inattesi, o la piacevole scoperta di avere qualche vecchio credito da recuperare. Con l’aiuto di profonde riflessioni, potete mettere a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 30 novembre preannuncia a molti di voi nativi un promettente fermento di nuove idee o belle iniziative. Tutte concrete e realizzabili in tempi brevi, sulla base di un’elasticità e di un’apertura alle novità in voi insospettata. Per vivere una giornata radiosa, superate le insicurezze di fondo e proponetevi con spontaneità, in qualsiasi ambito: ne avete potere e facoltà. In amore, ottimismo in ascesa. Fortuna e intelligenza nel periodo, soprattutto in coppia, garantiscono scelte e iniziative azzeccate al punto giusto. Nel lavoro, sarete soddisfatti dei risultati. Se l’ombra dello scontento penalizzasse il rapporto con un collega, si consiglia un sereno scambio di idee.