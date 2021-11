L'oroscopo della giornata di martedì 30 novembre prevede soddisfazioni in arrivo al lavoro per il Leone, forte di un alleato come Mercurio, in trigono dal segno del Sagittario, mentre Scorpione sarà pervaso da una carica di energia positiva. Cancro deve imparare a essere paziente e saper ascoltare, mentre per la Bilancia ci sarà la possibilità di godersi un po’ di tranquillità in coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 30 novembre.

Previsioni oroscopo martedì 30 novembre 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale ultimamente non molto soddisfacente per voi nativi del segno.

I rapporti con il partner sono chiaramente in crisi a causa di queste stelle poco favorevoli, ciò nonostante nulla vi vieta di tentare di fare qualcosa per cambiare la situazione. Se siete single il periodo non aiuta e a voi piacerà stare chiusi nella vostra corazza. Molto meglio in ambito lavorativo, dove riuscirete a trovare il coraggio di mettervi in gioco con nuove iniziative. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale positiva secondo l'oroscopo della giornata di martedì 30 novembre. In amore ci sarà qualche emozione in più da vivere insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single, cercate di dare maggior movimento alla vostra vita sociale.

Nel lavoro i pensieri e le mansioni da svolgere si faranno più leggeri e accomodanti, ma questo non vorrà dire che potete stare in campana. Voto - 7️⃣

Gemelli: una luminosa Luna in trigono dal segno della Bilancia accende la vostra relazione di coppia in quest'ultima giornata del mese. Prendetevi il vostro tempo, rilassatevi e lasciatevi trasportare dalle dolci emozioni della vostra felice storia d'amore.

Per quanto riguarda i single potrete godervi momenti sereni insieme alle persone a cui più tenete. Nel lavoro per il momento concentratevi su quello che sapete fare meglio. Voto - 8️⃣

Cancro: dovrete imparare a essere pazienti e meno impulsivi nella vita. Con questa Luna in quadratura infatti, agire con nervosismo e d'istinto potrà soltanto portarvi altri guai, soprattutto in famiglia e nei rapporti con il partner.

Se siete single dovrete lavorare di più sul vostro carattere, in particolare voi nati nella prima decade. Nel lavoro Marte è ancora in trigono a sostenervi, dunque prendete con la dovuta calma le nuove iniziative. Voto - 6️⃣

Leone: arriveranno soddisfazioni e buoni risultati sul posto di lavoro in questa giornata. Con la Luna in sestile dal segno della Bilancia, e Mercurio in trigono dal segno amico del Sagittario, svolgere i vostri lavori sarà più piacevole, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore questo cielo vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, che sarà più attiva ma soprattutto più romantica. Se siete single potrebbe esserci qualche possibilità in più di fare nuovi incontri.

Voto - 8️⃣

Vergine: un quadro astrale positivo dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Venere rimane in ottimo aspetto, e tra voi e il partner ci sarà una perfetta armonia per portare avanti serenamente il vostro rapporto. Se siete single alcune relazioni o amicizie avranno un forte impatto sulla vostra vita. In ambito lavorativo non perdete la concentrazione, perché con Mercurio in quadratura sarà poi difficile recuperare. Voto - 7️⃣

Bilancia: con la Luna in congiunzione in quest'ultima giornata del mese, avrete modo di godervi una relazione di coppia un po’ più tranquilla. Secondo l'oroscopo di martedì 30 novembre infatti, potrebbe essere la giornata adatta per provare a risalire la china, e recuperare un po’ d'intesa tra voi e il partner.

I cuori solitari avranno una visione della vita più ottimista. Nel lavoro Mercurio in Sagittario e Giove in trigono vi aiutano a tenere un ottimo ritmo sui vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale promettente nel corso di questa giornata, e che nelle prossime ore tenderà ulteriormente a migliorare. In amore ci penserà Venere a portare belle emozioni all'interno del vostro rapporto. Se siete single spontaneità e gentilezza non mancheranno in voi, in particolare con quella persona che vi piace tanto. In ambito lavorativo energie e ottimismo non mancheranno grazie a Marte nel segno, che vi aiuterà a portare a termine con successo i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che darà il meglio di sé in questa giornata secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere saranno in posizione perfetta per cercare di vivere emozioni al limite insieme alla vostra anima gemella. Se siete single sfrutterete questo tempo per pianificare il vostro futuro. In ambito lavorativo v'impegnerete particolarmente con i vostri progetti ora che Mercurio è nel vostro segno, ciò nonostante fate attenzione a come gestite le vostre finanze. Voto - 8️⃣

Capricorno: con questa Luna in quadratura tutto v'innervosisce in questo martedì di novembre. Vi sentirete come in trappola, e di conseguenza non sarete particolarmente trattabili. Single oppure no dunque, forse sarà meglio prendersi un po’ di tempo solo per voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro cercate di mantenere un buon atteggiamento, perché ciò potrà riflettersi anche sui progetti che andrete a svolgere.

Voto - 6️⃣

Acquario: oroscopo di martedì 30 novembre più che soddisfacente per voi nativi del segno. In amore ci penserà la Luna in trigono dal segno della Bilancia a stabilire una grande armonia tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. I cuori solitari saranno un turbinio di emozioni, e potrebbero riuscire a farsi notare dalla persona che segretamente amano. In ambito lavorativo sarete in grado di prendere le giuste decisioni grazie a Mercurio e Giove, ma attenzione a Marte in quadratura che vi toglie energie. Voto - 8️⃣

Pesci: un quadro astrale nel complesso valido per vivere una giornata molto tranquilla. In amore Venere rimane in buon aspetto per voi, e nelle prossime ore avrete modo di godervi una fantastica relazione di coppia, soprattutto voi nati nella terza decade.

Se siete single sarete piuttosto amichevoli, ma guai a chi si mette contro di voi. In ambito lavorativo meglio non perdersi troppi rischi al momento considerato che Mercurio vuole mettervi i bastoni tra le ruote. Voto - 7️⃣