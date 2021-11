L'oroscopo di martedì 30 novembre 2021 pronostica un giorno positivo per alcuni segni, in questo contesto prescelti nella prima sestina zodiacale. In effetti, ad essere valutati nelle previsioni zodiacali di martedì in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Leone e Vergine: curiosi di sapere quante stelle sono state assegnate dall'Astrologia al vostro simbolo astrale di nascita? Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 30 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli;

2° posto - ★★★★★: Toro, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete;

4° posto - ★★★: Leone;

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 30 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 30 novembre al segno dell'Ariete indica che, in molti, tenderete a mantenere il solito atteggiamento, ma fareste bene a riciclarvi alla svelta. Cercate di migliorare l’organizzazione dei vostri impegni. In famiglia sarete più flessibili, accettando, per il quieto vivere, qualche compromesso. In amore, se dialogherete di più con il partner vi sentirete alle stelle, anche perché si prevede la nascita di nuove probabili convivenze o unioni felici.

Le stelle di questo martedì hanno in previsione per voi nativi una giornata all'insegna dell'esuberanza e della forte passionalità. Avrete modo di apprezzare la capacità di spirito del vostro partner e riuscirete a cogliere più chiaramente quali siano i lati più belli del suo carattere. Single, in questa giornata gli astri indicano positività soprattutto per quanto concerne la vostra vita di relazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, non vi farete delle paranoie se non avrete accanto la persona giusta ma continuerete a vivere nella spensieratezza della vostra libertà. Nel lavoro, gli influssi del cielo sono buoni e preziosi per trovare nuovi spazi, ma anche per inventare un modo diverso di lavorare. Cosicché la vostra creatività sarà ai massimi storici.

Toro: ★★★★★. Potete realizzare molto con le potenzialità evidenziate dall'attuale ritmo astrale: mettete in evidenza il vostro talento, non abbiate paura di esibirvi. Date seguito ai progetti di viaggi o di nuovi interessi prima di essere risucchiati dagli impegni. In campo sentimentale, forse alcuni tra voi potrebbero tendere a mostrarsi sicuri del proprio fascino e questo a volte si rivela il metodo più efficace per coinvolgere un partner un po' riluttante. Siate molto gentili con la persona amata, sfoderate tutte le vostre doti di dolcezza e di comprensione. Vivrete così attimi di passione intensa e tumultuosa con una persona particolarmente sensuale, capace di farvi sentire i brividi sulla pelle.

Single, stare con la famiglia vi rende felici e sereni, dunque passate del tempo con coloro che vi sono vicini da sempre. A tanti di voi si addice la vita da single, perché siete proprio voi a voler essere liberi di fare quello ciò che si vuole. Infatti, la convivenza non è per ora un vostro progetto, ma in futuro chissà! Nel lavoro, sarà una giornata al galoppo con il cielo schierato dalla vostra parte. Potrete aumentare i contatti sociali, farvi notare dai superiori per la vostra bravura.

Gemelli: 'top del giorno'. Giornata ideale, vincente in quasi tutti i settori della vita. Il vostro inarrestabile desiderio di novità troverà sfogo in un’interessante occasione in ambito sociale che non vi lascerete scappare di certo.

Avrete buone occasioni anche negli affari, il che vi permetterà di incrementare il fatturato. In amore, la presenza favorevole della Luna in Bilancia renderà più vivace e più scoppiettante la vostra vita di coppia. L'entusiasmo tornerà anche all'interno delle relazioni di lunga data, in cui ultimamente la passione ha visto progressivamente un lieve affievolimento. Single, un cielo positivo renderà la vostra vita sociale particolarmente felice. Avrete la possibilità di stringere tante nuove amicizie con persone che condividono i vostri hobbies e i vostri passatempi. Delle belle novità non tarderanno ad arrivare: le stelle favoriranno eventuali spostamenti mettendovi in contatto con le persone giuste con le quali poter sentire sin da subito un buon feeling.

Nel lavoro, il giorno sarà ideale per fare il punto della situazione, e considerare attentamente gli obiettivi che volete raggiungere. Preparatevi a vivere momenti intensi; per molti di voi il settore professionale sarà in grande evoluzione.

Oroscopo e stelle di martedì 30 novembre

Cancro: ★★. Sottoposti al contraddittorio influsso degli astri, questo martedì dovrete fare appello a tutto il vostro naturale buonsenso per rimanere in equilibrio. Fidatevi degli amici, confidate loro le vostre preoccupazioni e coinvolgeteli nelle soluzioni. Per i sentimenti, le incomprensioni saranno all'ordine del giorno, quindi cercate di mettere da parte il vostro orgoglio e, se necessario, sforzatevi di chiedere scusa per eventuali errori che avete commesso.

Dimostrerete una grande maturità molti di voi single, anche se avrete l'impressione che ci sia un po' di sfiducia nei vostri confronti e questo vi manderà il morale a terra. Riflettete bene prima di saltare alle conclusioni, perché ci potrebbe essere la possibilità che non abbiate capito nulla di tutto ciò che vi sta capitando. Nel lavoro, se i vostri obiettivi vi sembrano lontani, le spese lievitare eccessivamente e se tutto non procede nel modo desiderato, fate un bel respiro: vedrete che presto, il quadro sarà più chiaro e il vento girerà a vostro favore.

Leone: ★★★. Giornata valutata in linea generale "sottotono". Fermatevi un attimo a riflettere e non dimenticate di guardare anche ciò che è vicino, alla portata, anziché solo ciò che è grande e lontano.

L’intervento di una persona amica sarà determinante per risolvere un piccolo problema. In amore, l'opposizione di Venere alla Luna in Bilancia potrebbe mettere in crisi i rapporti che poggiano su basi poco solide. Quindi non perdetevi in sogni di gloria senza fondamenta ma concentratevi piuttosto per salvare le cose più importanti della vostra vita di coppia. Single, gli astri di domani vi faranno riflettere, ma tutto ciò che pensate lo terrete per voi; perché non sarete assolutamente in vena di chiacchiere e tanto meno di vita sociale. Sul fronte amoroso è tutto in standby: dialogo, progetti, desideri. I soliti malanni di stagione questa volta potrebbero toccare a voi, dal raffreddore alla raucedine: non avrete che l'imbarazzo della scelta.

Nel lavoro, discutere nel corso delle attività potrebbe essere divertente, ma non cercate di fare a pezzi i colleghi, anzi, se potete aiutate.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 30 novembre, preannuncia una ventata di freschezza generale, pronta a caratterizzare i rapporti personali e interpersonali. La Luna, nel periodo armonica al segno, rinnova le emozioni e garantisce tanto buonumore. Risolverete brillantemente alcune questioni pratiche, poi avrete tutto il tempo per lo svago e il relax. In campo sentimentale, sarete pronti ad allontanare ogni forma di rigidità dalla vostra vita di coppia e l'amore diventerà solido. Ogni ora che passa non avrete dubbi riguardo il rapporto sentimentale, con ottime previsioni per il futuro sia sul medio che nel lungo periodo.

Single, saprete mettere a buon frutto le energie di questo periodo per poi trasformare idee e iniziative in azioni concrete. Quanto più sarete costruttivi, tanto più sarete anche fortunati. Non mancheranno intraprendenza e spirito d'iniziativa, sicché alla fine riuscirete sempre a cadere in piedi anche quando sbagliate. Nel lavoro, la fantasia sarà a livelli stellari, grazie all'appoggio lunare odierno. Niente e nessuno potrà fermare il vostro entusiasmo.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 30 novembre.