L'Oroscopo di venerdì 12 novembre è pronto a dare info sul probabile andamento riservato dall'Astrologia all'ultimo giorno della settimana lavorativa. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati in questa parte finale della settimana? Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Il quadro astrologico quotidiano ritrova in posizione la Luna nel segno dei Pesci, con il Sole in lunga sosta in Scorpione ma in programma di entrare in Sagittario il mese a venire. Sempre in Sagittario troviamo Marte e Mercurio, mentre nel settore poco distante, ossia quello dell'Acquario, restano stabili Saturno e Giove. Ancora in Pesci si conferma Nettuno, presente ad oltranza nel comparto del segno di Acqua. Chiudiamo questa carrellata astrologica con il segno del Toro che ospita nel settore un ottimo Urano, nel contempo in trigono a Venere in Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 12 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 12 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata insolitamente introversa e silenziosa questa di venerdì.

Un po’ troppo, forse, per il vostro bisogno di socialità e di sentirvi al centro della scena. Inutile desiderare più di quello che al momento è possibile ottenere. Abbiate pazienza e siate fiduciosi. In amore partner imbronciato, ma indubbiamente ha le sue buone ragioni: troppo tempo, energia e dedizione proiettati sul lavoro e su altri interessi.

Di lui o lei sembrate esservi dimenticati... Mai darlo per scontato, potrebbe rimettersi in gioco. Nel lavoro, fissare un solo obiettivo e seguirlo rimane comunque difficile, ma l’intuito vi faciliterà le cose. La soluzione sta nel mediare le contese e cercare un compromesso: più facile a dirsi che a farsi.

Toro - L’oroscopo del 12 novembre al segno del Toro indica che forse si farà un po’ fatica ad entrare in sintonia con i ritmi incalzanti di questa giornata.

Un lieve disagio vi acchiappa di soppiatto. A casa e in cucina avete un gran daffare, il vostro obiettivo è quello di stupire tutti con i vostri manicaretti. Per i sentimenti, dall’esplosiva Luna in Pesci traete grandi vantaggi per innescare il cambiamento che invocate da un po’, soprattutto nel giro di frequentazioni. Tutto fila veloce in attesa che inizi il tran tran natalizio. Per divertirvi e staccare la spina siate pronti a qualche follia. Nel lavoro, efficienti in ogni situazione, rendete al massimo fino alla chiusura, specie se il vostro lavoro ha a che fare con i conti e l’economia.

Gemelli - Giornata produttiva, in qualche caso anche e ricca di contatti. In arrivo ottime idee e tanti buoni progetti, e riuscirete anche a coinvolgere chi vi è accanto.

Momenti teneri con i più piccoli, figli vostri o degli amici: grazie a loro tornate bambini anche voi. A livello amoroso, mostratevi disponibili, ma state alla larga da richieste eccessive del partner. In famiglia ora dovrete fare bene i conti nel bilancio tra il dare e l’avere. Giornata di acquisti, un po’ utili e un po’ frivoli, Venere in "nona casa" vi fa spendere più del dovuto. Nel lavoro, piccoli segreti da non rivelare. Consiglio: prima di affrontare il nuovo, occorre riordinare il vecchio e recuperare il rapporto con un collega/socio/superiore.

Cancro - Questo venerdì La Luna in Pesci oggi agita il vostro cielo. Il consiglio è di non abbattervi più di tanto e di organizzare invece un bel weekend da trascorrere in serenità insieme con le persone che più vi piacciono.

In amore il partner se ne sta un po’ sulle sue? Non biasimatelo. Forse reagisce semplicemente al vostro atteggiamento, in questa fase poco disponibile. Se pensate alle vacanze come se fosse trascorso un secolo, forse è il caso di fare un’altra pausa. A livello lavorativo, dovete avere più fiducia nelle vostre capacità. Scommettete con decisione sui punti di forza, e la condizione lavorativa volgerà in vostro favore. Vi sentite irritabili se siete di rientro da giorni di permesso: affrontate le cose con prudenza.

Oroscopo e consigli delle stelle del 12 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Ancora una giornata senza problemi. Perfetta per agire con profitto, divertirsi, partire, mettere in campo una nuova entusiasmante idea.

Buone notizie: la serata è ideale per scambiare effusioni con l’amato bene: un revival dei vostri primi incontri? In amore quindi tutto a gonfie vele: intraprendete iniziative che vi appassionano, esprimendo in modo creativo i vostri desideri. Alla grande la sfera affettiva per i single, benissimo le conquiste. Nel lavoro, unitamente all’impegno e alla determinazione, un po’ di opportunismo è indispensabile per farvi strada. Sfruttate le occasioni favorevoli! L’intuito è sottile e le risposte che attendete sono alle porte. Mettetevi comodi, tutto scorre fluidamente.

Vergine - Cielo nel complesso sereno. Ambiente collaborativo nel lavoro. Rientro inatteso di crediti, opportunità in campo immobiliare: attivatevi!

Mettete il massimo impegno nella professione, elaborate dei piani per un futuro sviluppo dell’attività. I vostri soldi sono al sicuro, pertanto, se avete da fare richieste, approfittate di questo momento positivo. L’importante sarà la massima chiarezza. A livello sentimentale, anche se per timore opponete resistenza, una nuova storia d’amore romantica e appagante ha tutti i numeri per guarire le vostre ferite del cuore. Modificate quello che non vi piace di voi, sia nell’aspetto esteriore sia nelle abitudini: ne sarete ricaricati. Affidatevi fiduciosi alle mani esperte di un vecchio amico.

Bilancia - Un venerdì contraddittorio, ricco di stimoli ma anche di intralci. Per tirarvi fuori dai guai, imponetevi e prendete la situazione in pugno.

Tenetevi alla larga da questioni complicate, non commettete imprudenze e sfogate il nervosismo con una salutare attività fisica. In ambito affettivo, nel rapporto a due mettete da parte divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravvivate la passione che vi ha unito, invece di pensare alle tensioni. Per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi ad ascoltare. Nelle attività lavorative, stando bene con voi stessi, siete propensi ad assumervi la responsabilità dei vostri errori. Informazioni utili per risolvere rapidamente un problema.

Scorpione - La giornata non promette follie, ma un po’ di relax e un contatto profondo con voi stessi, prezioso per mettere a punto scelte e strategie.

In amore, con il partner lo scambio di opinioni è vivace, ma l’intesa ne esce rafforzata negli interessi in comune. Fuori dai ritmi pesanti del quotidiano, recuperate lucidità e prendete consapevolezza delle vostre necessità. Essere all’altezza dell’immagine che gli altri hanno di voi vi costa caro, in termini di fatica ed energie. Nel lavoro, un venerdì caratterizzato da una sottile inquietudine che si infiltra in tutte le vostre attività, creando spiacevoli malintesi e scontri indesiderati. Guardare avanti è un ottimo viatico per allontanare i problemi, pensando a mille progetti, tutti bellissimi.

Astrologia di venerdì 12 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Giornata lievemente fuori fase.

Una serie di contrattempi o cambiamenti dell’ultimo minuto vi irrita fino al punto da farvi rinunciare ai vostri programmi. Un aiutino vi viene dai vostri interessi che vi portano lontano, sulle ali della fantasia. Per i sentimenti, giornata senza entusiasmi, ma per fortuna anche senza guai. Se la trappola c’è, siete voi stessi a crearvela, assecondando le pressioni degli altri. Stare un po’ da soli in questo momento vi piace: il silenzio scatena l’immaginazione e porta in luce la creatività. A livello lavorativo invece, giornata così così, con la Luna compressa e silenziosa nella nona casa a ricordarvi le spese da affrontare prossimamente. In compagnia piacete e il vostro carisma riesce ad imporsi.

Capricorno - Con Venere e Plutone che stazionano positivamente nel vostro cielo, avvertite un crescente bisogno di libertà, di novità, di rinnovamento, di progresso e di rigenerazione. Continua il periodo di scelte importanti, non solo nella sfera professionale ma anche sentimentale. A livello amoroso, regalatevi un viaggio che desiderate da tempo. Venere benevola incoraggerà l’intesa nelle coppie, che si troveranno in perfetta sintonia. Chi è ancora single, userà le sue armi seduttive più efficaci. Nel lavoro, un tocco geniale che vi permette di svolgere attività creative e gratificanti. Se state cercando un’occupazione, non affidatevi a raccomandazioni di persone poco limpide. Fate valere semplicemente i vostri meriti.

Acquario - Questo venerdì a causa di Marte e Sole in opposizione, farete bene a tenere in ordine le finanze. Evitate qualsiasi leggerezza, siate concreti e costruttivi. Vi attende comunque in serata una sorpresa molto gradita, il che vi riempirà di nuovo entusiasmo e di buona energia. In ambito affettivo, il periodo favorirà il dialogo con chi vi ha rubato il cuore. Se siete single, farete conquiste grazie a una dialettica sciolta e intrigante. La relazione affettiva vi regalerà tenerezza, malizia e complicità a piene mani. Cosa volete di più? Nel lavoro, avrete un forte ascendente su colleghi: eventuali proposte innovative saranno un successo. Occhio ai contrattempi: controllate con cura un contratto.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 12 novembre predice che la Luna, nel frangente in transito nel vostro segno, vi darà una mano a fare chiarezza dentro di voi mettendovi in condizione di ottenere ciò che più desiderate. Se non avete intenzione di legarvi in una relazione seria e duratura, siate chiari con chi sapete. In amore, sapendo mantenere nei giusti limiti gelosia e impulsività, l’intesa con il partner ne guadagnerà sensibilmente. Nel lavoro, un collega ce la metterà tutta per crearvi situazioni faticose e stressanti. In ogni caso, vi districherete tra un impegno e l’altro, ritagliandovi anche una pausa per lo svago. Adottate un atteggiamento più flessibile, vedrete che le tensioni svaniranno in un baleno.