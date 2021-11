Il secondo weekend di novembre sta per giungere al suo termine e fa da tramite per permettere alla terza settimana del mese di occupare il posto che le spetta. L'Oroscopo sembra voler preannunciare l'arrivo di giornate interessanti per alcuni segni zodiacali, ma anche di momenti di nervosismo e malinconia per altri. Tra coloro che non riusciranno ad affrontare al meglio le prossime giornate ci saranno il Sagittario, che si ritroverà a dover fare i conti con qualche tensione che nascerà all'interno della vita di coppia, ed il Leone, che non riuscirà a trovare le energie e le motivazioni necessarie per fronteggiare le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino.

Un buon inizio, secondo le anticipazioni della settimana, dovrebbe sopraggiungere per i nati sotto al segno dell'Ariete, mentre la Bilancia dovrà fronteggiare una Luna in opposizione che potrebbe farsi portatrice di rallentamenti all'interno dell'ambito lavorativo.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - la terza settimana di novembre inizierà con il botto per il segno zodiacale in questione. L'umore sarà alle stelle e le energie non mancheranno di certo, rendendo possibile la realizzazione di alcuni desideri e portando al palesarsi di occasioni interessanti. In ambito lavorativo, non dovrebbe esserci nulla di cui doversi preoccupare, mentre all'interno della vita di coppia, a causa di Venere in opposizione, ci si potrebbe imbattere in situazioni poco piacevoli da dover affrontare.

L'oroscopo consiglia di mantenere la calma ed attendere il momento migliore per riuscire a sistemare ogni cosa.

Toro - osservando il lato economico, e forse un po' anche quello lavorativo, non si può dire che il segno del Toro si trovi all'interno del periodo migliore della sua vita. Non tutti riescono a trovare la giusta occupazione e chi invece ha preferito accontentarsi si potrebbe ritrovare di fronte a ritardi nei pagamenti ed alla nascita di situazioni non semplici da gestire.

In ambito relazionale e sentimentale, invece, l'oroscopo prevede una settimana interessante e fortunata in cui nuovi incontri e nuove proposte potrebbero riportare la gioia in un periodo altrimenti troppo buio.

Gemelli - la fortuna sembra aver deciso di volgere il proprio sguardo in direzione dei Gemelli, facendogli dono di momenti interessanti ed occasioni da non dover assolutamente perdere.

Riuscire a realizzare qualcosa nel corso della settimana in questione non sarà poi così complicato e grazie all'influenza positiva di alcuni astri si avrà la possibilità di cimentarsi in qualcosa di nuovo e concretamente propizio per il futuro.

Cancro - qualche contrattempo potrebbe presentarsi lungo il cammino del Cancro, specialmente considerando l'opposizione di alcuni astri e la lontananza di Venere che, per donare il proprio favore ad altri segni zodiacali, non riuscirà a volgere il proprio sguardo in direzione dei nativi del Cancro, causando la nascita di un periodo decisamente poco favorevole all'interno della vita di coppia. Non tutti riusciranno ad incontrare la persona giusta, ma se ciò dovesse accadere non sarà sicuramente durante le prossime giornate.

Leone - l'oroscopo della terza settimana di novembre non preannuncia nulla di positivo per il segno del Leone, specialmente per quanto riguarda i primi giorni di questo nuovo periodo del mese. In ambito lavorativo, potrebbero mancare le energie necessarie per riuscire ad affrontare le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino, mentre in ambito relazionale si potrebbe avvertire la lontananza del partner e delle persone care. Meglio attendere l'arrivo del weekend e sperare in qualcosa di meglio.

Vergine - il segno zodiacale in questione non sembra avere nulla di cui doversi preoccupare nel corso dei prossimi giorni. La complicità con il partner permetterà lo sviluppo di una intimità maggiore, mentre la sincerità e la schiettezza renderanno possibile la nascita di nuove amicizie.

Attenzione a non direzionare tutte le proprie energie in ambito lavorativo: riuscire a farsi notare, specialmente in un periodo come questo, sarà più semplice del previsto e non necessiterà di un consumo energetico eccessivo.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'opposizione della Luna non permetterà una buona riuscita della nuova settimana di novembre e sia in ambito lavorativo, che in quello sentimentale, ci si potrebbe imbattere nella nascita di discussioni non preventivate e sicuramente non desiderate. Il partner sarà sempre presente e con le persone care sarà disponibile ad offrire il proprio aiuto, ma sul posto di lavoro potrebbe non proseguire tutto come desiderato.

Scorpione - con Mercurio in congiunzione, l'oroscopo della nuova settimana non può essere altro se non positivamente pieno di sorprese.

Tante novità potrebbero sopraggiungere per i nati sotto il segno dello Scorpione e varie occasioni particolari potrebbero presentarsi lungo il cammino. Riuscire a prendere la decisione giusta, seguendo così il cammino più redditizio ed adatto alla vita futura, non sarà semplice, ma grazie ai consigli delle persone care si potrà giungere ad una conclusione.

Sagittario - nonostante l'inizio della terza settimana di novembre risulti fortunato in ogni ambito, il periodo che sta per sopraggiungere non sarà purtroppo tra i migliori. Tra le giornate di lunedì e martedì potrebbero sopraggiungere novità a dir poco interessanti, ma nei giorni a seguire, specialmente se si deciderà di osservare la sfera sentimentale e la vita di coppia, ci si potrebbe imbattere in situazioni poco piacevoli da dover affrontare.

La tensione con il partner sarà palpabile.

Capricorno - l'oroscopo della settimana che sta per sopraggiungere si fa portatore di buone notizie per coloro nati sotto il segno del Capricorno. La gioia e la serenità avvolgeranno le prossime giornate senza troppi giri di parole e riusciranno a mantenere alto l'umore. Che si decida di volgere il proprio sguardo alla cerchia delle amicizie, alla sfera sentimentale o all'ambito economico/lavorativo, si potranno osservare solo cose belle. Chi ha in mente di fare il passo decisivo farà meglio a darsi una mossa.

Acquario - coloro nati sotto il segno dell'Acquario, sfortunatamente per loro, non riusciranno ad immergersi nella nuova settimana come vorrebbero.

L'oroscopo preannuncia l'arrivo di cambiamenti così repentini da non donare al segno zodiacale in questione il tempo necessario per prepararsi fisicamente e psicologicamente ad affrontare il tutto. La famiglia, nonostante tutto, sarà sempre presente.

Pesci - grazie ad una posizione astrale favorevole, coloro nati sotto il segno dei Pesci riusciranno a dare il meglio di sé e spiccare in ogni cosa in cui decideranno di cimentarsi. In ambito lavorativo si potranno raggiungere i risultati sperati e nella vita di coppia si potrà finalmente trovare l'equilibrio sperato. Un oroscopo migliore di questo non lo si poteva di certo sperare.