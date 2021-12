L'oroscopo dell'anno 2022 per i nativi Bilancia sarà caratterizzato ancora da qualche incidente di percorso in ambito amoroso, colpa di Venere che rimarrà negativa. Ciò nonostante, i mesi primaverili potrebbero dare qualche soddisfazione. In generale, però, avrete bisogno di ritrovare la bussola, e questo accadrà solamente a partire dalla seconda parte dell'anno. Settore professionale che potrebbe calare drasticamente proprio a causa di Giove in cattivo aspetto forse per troppo tempo. Meglio non avere grandi ambiziosi, anzi, forse sarà necessario adottare un atteggiamento conservativo.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del 2022 per i nativi sotto il segno della Bilancia.

Amore e amicizie

Per quanto riguarda i sentimenti, non ci sarà molto da dire per i primi mesi dell'anno. Il pianeta Venere, infatti, continuerà il suo percorso in quadratura dal segno del Capricorno. Piccoli ma importanti cambiamenti potrebbero arrivare tra marzo e aprile, ma per tornare ad avere un rapporto che funzioni davvero, bisognerà aspettare la seconda parte dell'anno, in particolare il mese di agosto, anche se a giugno ci saranno comunque momenti gratificanti. Il vero problema di quest'anno, però, sarete voi e il vostro atteggiamento. Single oppure no, prima di tutto dovrete riuscire a ritrovare voi stessi, ricordandovi quanto siete riusciti a fare di buono nel 2021, con tutti i bei momenti romantici che avete vissuto in coppia, o gli amori brevi ma intensi che però non vanno via dalla vostra mente.

Tutto questo sarà possibile nella seconda parte dell'anno, anche se voi, ovviamente, dovrete metterci tanto, tantissimo impegno. Molto bene, invece, le amicizie. In particolare nella prima parte dell'anno, queste si riveleranno importanti per voi. Voto - 7-

Lavoro e impegni

I veri problemi arriveranno in ambito professionale, secondo l'oroscopo dell'anno 2022.

Dopo un 2021 scoppiettante, quasi esplosivo, il nuovo anno non si rivelerà così esaltante. Giove, infatti, sarà spesso in cattivo aspetto per voi, soprattutto a partire dal mese di maggio, quando sarà in opposizione dal segno dell'Ariete. Potrebbe essere necessario utilizzare una tattica più difensiva, più conservativa. Ricordatevi però che Saturno rimane in ottimo aspetto, mentre astri come Marte e Mercurio saranno di tanto in tanto favorevoli.

Se dunque arriverà qualche occasione, potreste anche provare a coglierla, ma senza sbilanciarvi troppo. In generale, non perderete terreno, ma in ogni caso, dovrete essere vigili e attenti a ogni imprevisto. Voto - 6,5

Fortuna e salute

In quanto a fortuna, chiaramente non avrete molto su cui sperare per via di Giove in cattivo aspetto. La salute invece si rivelerà molto soddisfacente durante l'anno, in particolare a partire dal mese di agosto, quando il pianeta Marte sosterà nel segno dei Gemelli, rimanendoci fino alla fine dell'anno e oltre. Voto - 7+