Il 2021 è ormai giunto al termine. È giunto il momento di bilanci, ma anche di guardare al nuovo anno che sta per arrivare. L'oroscopo dell'anno 2022 vedrà per l'Ariete un inizio sottotono in amore, ma che sboccerà in primavera, mentre per il Toro è arrivato il momento di risalire la china sul posto di lavoro. Gemelli dovrà preservare tutto ciò che è riuscito a costruire nell'anno precedente, mentre per il Cancro taglierà grandi traguardi al lavoro, ma dovrà essere vigile in amore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'anno 2020 per i nativi Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Ariete 2022: amore, lavoro e fortuna

Questo nuovo anno potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno.

Venere rimarrà in quadratura fino al mese di marzo, dunque per far sì che sbocci l'amore nella vostra vita dovrete pazientare un po’. In ogni caso, se siete già impegnati tutto quello che dovrete fare è mantenere un basso profilo, evitando di causare disagi. I mesi primaverili e estivi invece si riveleranno i migliori e i più romantici, per esaltare il vostro rapporto o per fare audaci conquiste se siete single. Un po’ di malessere potrebbe tornare negli ultimi mesi dell'anno, ciò nonostante, se siete riusciti a sfruttare i mesi precedenti, allora non avrete nulla da temere.

Settore professionale che nel 2021 si è dimostrato audace, proficuo grazie in particolare a Giove. Il 2022 si rivelerà un po’ più modesto almeno all'inizio, ma sicuramente non deludente.

Saturno infatti rimane favorevole, mentre astri come Marte e Mercurio saranno favorevoli per buona parte dell'anno. Non abbiate fretta con i vostri progetti dunque. Avrete tutto il tempo necessario per gestire al meglio le vostre mansioni. Nella seconda parte dell'anno Giove sarà nel vostro cielo, e sarà in quel momento che dovrete spingere sui vostri progetti.

I nati nella seconda decade potranno contare su qualche risorsa in più. Fortuna tutto sommato nella media. Salute soddisfacente. Concedetevi dunque qualche libertà in più. Voto - 7,5

Oroscopo 2022 Toro: amore, lavoro, fortuna

Previsioni astrali che vedranno un cielo che finalmente giocherà a vostro favore. L'oroscopo dell'anno 2022 vedrà una risalita soprattutto in campo professionale, considerato che Giove si metterà in sestile per i primi mesi dell'anno.

Successivamente il pianeta della fortuna si troverà alle vostre spalle, ma in ogni caso sarete in grado di superare agilmente gli ostacoli e svolgere progetti di tutto rispetto. Ricordatevi inoltre che astri come Marte e Mercurio spesso saranno dalla vostra parte.

Per quanto riguarda i sentimenti quest'inverno si rivelerà estremamente caloroso e pieno di sentimenti grazie a Venere in trigono. La stagione primaverile invece potrebbe non essere così promettente. In ogni caso, se volete innamorarvi, incontrare la vostra anima gemella, o semplicemente volete regalare qualche emozione in più al partner, sappiate che i mesi di maggio, luglio e dicembre saranno i più interessanti e fortunati. In quanto a fortuna e salute, vi attendono momenti dove sarete tre metri sopra il cielo, e qualche piccola delusione.

Ciò nonostante non mancheranno piacevoli e fortunate novità da rendervi felici e attivi. Voto - 8

Oroscopo Gemelli 2022: amore, lavoro, fortuna

Primi mesi dell'anno non così promettenti per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In ambito professionale il pianeta Giove si metterà in quadratura durante i primi mesi dell'anno, e sarà importante per voi non fare il passo più lungo della gamba. Il 2021 si è dimostrato un anno splendido al lavoro, e adesso dovrete preservare tutto ciò che siete riusciti a costruire, mantenendo un atteggiamento un po’ più conservativo. Nella seconda parte dell'anno, il pianeta della fortuna tornerà dalla vostra parte, e sarà allora che potrete spingere nuovamente il piede sull'acceleratore, ma in ogni caso senza esagerare prendendovi troppi rischi.

Dal punto di vista sentimentale i rapporti con il partner in alcuni periodi dell'anno potrebbero non essere proprio il massimo, considerato che il pianeta Venere sarà in cattivo aspetto. Voi in ogni caso, cercate di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, e non siate mai impulsivi. I mesi ideali per vivere un rapporto felice saranno quelli primaverili e estivi, dove mostrerete un atteggiamento più espansivo e sentimentale. Anche voi cuori solitari se volete fare conquiste, questo potrebbe essere il periodo più adatto. In quanto a fortuna e salute, andrete piuttosto bene durante l'anno. Siate dunque in grado di cogliere le occasioni che arriveranno.

Voto - 7,5

Oroscopo Cancro 2022: amore, lavoro, fortuna

Prima parte dell'anno che non si rivelerà un granché per quanto riguarda i sentimenti. I rapporti con il partner rimarranno burrascosi nei primi mesi dell'anno a causa di Venere in opposizione. Certo, Giove in trigono alimenta il vostro desiderio d'amare, ma non sarà facile entrare in sintonia con la persona che amate, single oppure no. Soltanto a partire dal mese di giugno ricomincerete a vivere al meglio l'amore, per cui abbiate pazienza se volete dichiarare i vostri sentimenti. Vedrete che i mesi estivi e autunnali, salvo qualche piccola complicazione, si riveleranno piuttosto discreti e fortunati.

Novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro.

Con Giove che si troverà in trigono dal segno dei Pesci nella prima parte dell'anno, potreste avere la possibilità di tagliare importanti traguardi, come realizzare un grande progetto, o una promozione ad esempio. Ciò nonostante il pianeta della fortuna si sposterà poi nel segno dell'Ariete, e potreste essere costretti a correre immediatamente ai ripari se non avete fatto le cose per bene nei mesi precedenti. Tutto dipenderà quindi da come andrete a gestire il lavoro all'inizio dell'anno. un buon lavoro quindi, potrà permettervi di raggiungere ottimi risultati, anche quando questo cielo non sarà così favorevole. Fortuna e salute non mancheranno nei primi mesi dell'anno. Voto - 7

L'oroscopo dell'anno 2022 continua con la seconda parte, dal segno zodiacale del Leone fino al segno dello Scorpione.