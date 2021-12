Un nuovo anno sta per arrivare, e l'oroscopo dell'anno 2022 vedrà tante novità in arrivo. I nativi Sagittario potrebbero subire un iniziale battuta d'arresto sul fronte lavorativo, mentre Capricorno cercherà spesso di essere audace. Per l'Acquario continueranno i successi al lavoro, anche se in quantità minore, ma comunque soddisfacente, mentre per i Pesci ci saranno tante soddisfazioni da incorniciare dopo un 2021 di alti e bassi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'anno 2022 per i nativi Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo 2022 Sagittario: amore, lavoro e fortuna

Il 2022 potrebbe non iniziare al meglio per quanto riguarda le questioni lavorative. Già dai primi giorni di gennaio, Giove si troverà in quadratura per i primi mesi dell'anno, e potrebbe non essere il periodo più adatto per agire. Certo, è da qualche anno che arrivano novità e cambiamenti importanti, positivi e produttivi nel vostro lavoro, ciò nonostante questi primi mesi andranno sfruttati per farvi venire in mente qualche nuova idea. Infatti, nella seconda parte dell'anno, il pianeta della fortuna tornerà dalla vostra parte mettendosi in trigono dal segno dell'Ariete, e sarà allora che dovrete nuovamente spingere sull'acceleratore, sviluppando nuove idee e tornando alla carica.

Per quanto riguarda i sentimenti sarà un anno a fasi alterne per voi nativi del segno. Nei primi mesi dell'anno non avrete molto di cui preoccuparvi, anzi, se avete dei progetti da ultimare con il partner, approfittatene. Inoltre, i mesi di maggio, settembre e dicembre si riveleranno i più produttivi e romantici, anche per voi cuori solitari se siete in vena di fare conquiste.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Attenzione invece a mesi come aprile e luglio, perché potrebbero non rivelarsi così romantici. In generale, sarà un anno più che discreto in amore. Fortuna e salute nella media secondo l'oroscopo dell'anno 2022. Se infatti nella prima parte dell'anno la salute sarà più che soddisfacente, mentre la fortuna un po’ meno, nella seconda parte dell'anno la situazione sarà completamente opposta.

Siate dunque in grado di gestire al meglio le vostre risorse. Voto - 7,5

Oroscopo 2022 Capricorno: amore, lavoro e fortuna

Continuerete a essere piuttosto fortunati in quanto a sentimenti anche in questo 2022. Soprattutto nei primi mesi dell'anno, potrete contare sulla posizione favorevole di Venere, che andrà a esaltare il vostro lato più tenero e romantico. Sarà il periodo più adatto per fare conquiste se siete single, o vivere al meglio il vostro rapporto, portando un po’ di calore a questo inverno. A partire dai mesi estivi potrebbe però esserci qualche piccola incertezza a causa di una Venere spesso contraria. Per fortuna sarete in grado di riprendervi subito, chiudendo l'anno con il pianeta dell'amore nuovamente nel vostro cielo.

Per quanto riguarda il lavoro, il pianeta Giove si troverà in sestile fino al mese di maggio. Sarà dunque un buon momento per darsi da fare, sfruttare le risorse e idee che arriveranno, anche da altri astri, e fare importanti passi in avanti. Ciò nonostante il pianeta della fortuna poi si metterà in quadratura. Dunque, ciò che riuscirete a fare di buono in questa prima parte dell'anno andrà preservato. Da qui potrete comprendere dunque che non avrete molta fortuna nella seconda parte dell'anno. Al contrario, le energie saranno tutto sommato buone per darsi da fare per tutto l'anno. Voto - 7,5

Oroscopo 2022 Acquario: amore, lavoro e fortuna

Inizierete piuttosto bene il 2022, che sarà pieno di conferme.

Questo cielo vedrà il pianeta Giove lasciare il vostro cielo dopo circa un anno. Poco male in fondo, perché quanto riguarda le questioni professionali riuscirete comunque a ottenere discreti successi. Certo, forse sarà necessario un po’ d'impegno in più da parte vostra, ma le soddisfazioni sicuramente arriveranno. Ricordatevi inoltre che Saturno rimarrà nel vostro cielo ancora per tantissimo tempo, dunque non mancheranno le occasioni da cogliere al volo. A partire dai mesi primaverili-estivi, il pianeta della fortuna si troverà in sestile dal segno dell'Ariete per tutto l'anno, e tornerà a darvi un grande sostegno. Insomma, potreste rallentare un po’ a inizio anno, ma successivamente tornerete a dare il meglio di voi.

Per quanto riguarda i sentimenti, i primi mesi dell'anno saranno un po’ anonimi per via di questa Venere alle spalle. Intendiamoci, i rapporti con il partner andranno bene, ma forse potrebbe mancarvi un po’ di carica romantica. Il pianeta dell'amore transiterà brevemente nel vostro cielo nel mese di marzo, per poi cambiare ripetutamente segno zodiacale. Marzo, giugno e ottobre si riveleranno i mesi ideali per dare maggiore spazio ai sentimenti, quando astri come Venere saranno in posizione favorevole. Se siete single non mancheranno momenti romantici che se gestiti alla perfezione potrebbero darvi l'occasione di buttarvi in una nuova storia d'amore. In quanto a fortuna e salute sarete messi molto bene, soprattutto nella seconda parte dell'anno, quando Giove e Marte saranno rispettivamente in sestile e in trigono dal segno dei Gemelli.

Voto - 8,5

Oroscopo Pesci 2022: amore, lavoro e fortuna

Partirà col botto l'oroscopo dell'anno 2022 per voi nativi del segno. Il pianeta Giove sarà da subito nel vostro segno zodiacale, e promette un interessante crescita in ambito professionale. Se avete un progetto nel cassetto, potrebbe essere il momento adatto per provare a realizzarlo. A partire da metà maggio però, il pianeta della fortuna passerà nel segno dell'Ariete. Nulla di grave in fondo, perché questo cielo in generale rimarrà favorevole. Sappiate sfruttare inoltre i mesi di novembre e dicembre, quando Mercurio sarà favorevole e potrebbe farvi venire in mente qualche idea interessante. Fate molta attenzione invece alla salute, in particolare nella seconda parte dell'anno, in quanto il pianeta Marte sarà stabile in quadratura dal segno dei Gemelli.

Potrebbero capitare infatti giornate non sarete al top della forma.

In amore sarà un anno più che soddisfacente per voi nativi del segno. Soprattutto nei primi sei mesi dell'anno, Venere sarà spesso in ottimo aspetto. Soprattutto per voi cuori solitari dunque, sarà il periodo ideale per fare nuovi incontri e conquiste. Magari a volte potreste non essere voi i predatori, e potreste capitare in situazioni davvero interessanti, dove sarete molto curiosi di sapere come andrà a finire. Se siete già impegnati potrete contare su un'ottima stabilità di coppia, ideale non solo per far trasparire i vostri sentimenti e concedervi tanti momenti di passione, ma anche per dare vita a nuove iniziative, o riprenderne alcune lasciate in sospeso.

Infine, per quanto riguarda la fortuna, sarà un anno piuttosto modesto e equilibrato da questo punto di vita. Tenete sempre in considerazione però che non sempre tutto può andare per il verso giusto. Valutate voi se a volte sarebbe il caso di prendersi dei rischi. Voto - 8,5