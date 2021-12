L'oroscopo del 2022 per i nativi Scorpione sarà caratterizzato da tanto equilibrio, sia in amore che al lavoro. Dal punto di vista sentimentale ci saranno tante occasioni per rendere estremamente romantica una storia d'amore, nuova o di lunga data che sia. Non usciranno sempre ciambelle col buco, intendiamoci, ma sicuramente non mancheranno le soddisfazioni. Molto bene il lavoro, soprattutto nella prima parte dell'anno, quando il pianeta Giove darà un grande aiuto dal segno dei Pesci, anche se bisognerà fare comunque attenzione a Saturno che rimane in quadratura.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'anno 2022 per i nativi Scorpione.

Amore e amicizie

Con i sentimenti sarete piuttosto bravi, soprattutto nei primi mesi dell'anno, considerato che Venere rimarrà in sestile nel segno del Capricorno. Ci saranno svariate occasioni nel corso dell'anno per far valere i vostri sentimenti. Ma saranno i mesi di aprile, luglio e ottobre quelli più adatti non solo per far esplodere la scintilla della passione, ma anche per provare a fare dei passi molto importanti per il vostro rapporto. Discorso simile anche per voi cuori solitari. Questi mesi potrebbero essere i più romantici e fortunati per voi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Come detto però, non saranno tutte ciambelle con il buco.

Questo vorrà dire che potrebbero esserci dei periodi dove non vi sentirete perfettamente a vostro agio. Attenzione dunque in particolare al mese di maggio e di luglio. In generale però, sarà un anno piuttosto fortunato e ricco di occasioni romantiche per voi nativi del segno. Le amicizie invece assumeranno un ruolo sempre più importante nelle vostre vite.

Non trascurate mai i vostri amici dunque, soprattutto quelli più intimi. Voto - 8

Lavoro e impegni

Settore professionale sicuramente in risalita secondo l'oroscopo dell'anno 2022. Ve ne accorgerete fin da subito, quando il pianeta Giove si sposterà in trigono dal segno amico dei Pesci. Il 2021 non sarà sicuramente un anno da ricordare da questo punto di vista, ma il nuovo anno vi darà l'occasione di risalire, e le occasioni più ghiotte arriveranno nei primi mesi dell'anno.

Potrebbero esserci dunque dei progetti importanti nella vostra mente, e il periodo invernale si rivelerà il più adatto per iniziare a sviluppare alcune idee. Nella seconda parte dell'anno, il pianeta della fortuna lascerà maggiore a Saturno, che purtroppo rimarrà negativo. Ciò nonostante sarete comunque in grado di mantenere un alto profilo, portando avanti le vostre idee con una certa determinazione. Attenzione a qualche imprevisto di troppo. Ricordatevi inoltre che astri come Marte saranno in buon aspetto. Voto - 8-

Fortuna e salute

In quanto a fortuna sarete messi piuttosto bene secondo l'oroscopo dell'anno 2022. In particolare nei primi mesi dell'anno, vi sembrerà che tutto andrà per il verso giusto.

Ebbene, fate in modo che sia così per tutto l'anno. Salute tutto sommato buona, grazie a un discreto Marte, spesso in buon aspetto. Attenzione nei mesi estivi, perché il pianeta rosso sarà in opposizione, e potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 8-