L'oroscopo di lunedì 13 dicembre 2021 mette in evidenza il buon momento per tre segni. La ripartenza della settimana vedrà primeggiare tra i sei simboli in analisi in questo contesto il Sagittario, valutato al "top del giorno" grazie anche all'ingresso di Marte, nel segno a partire dalle ore 09:53 del mattino. Altresì, ad avere l'agognato supporto dell'Astrologia per quanto concerne l'amore e il lavoro in generale, i nati in Scorpione e Capricorno, nel contesto indicati in periodo da cinque stelle. Al contrario, le previsioni zodiacali del 13 dicembre non vedono troppo positivamente la giornata per coloro nati sotto al segno dell'Acquario, considerati in giornata da tre stelle.

Purtroppo, molto peggiori le analisi astrologiche per quelli della Bilancia sottoscritti da 2 stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 13 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 13 dicembre

Bilancia: ★★. Questo vostro lunedì di avvio settimanale si prevede orfano di qualcosa di importante: forse mancherà la volontà "di fare" oppure sarà assente la voglia di "combattere per ottenere". In amore, date un’occhiata al vostro cuore, per capire se vale la pena fare qualche tentativo per risollevare un rapporto che non decolla, o se è meglio passare oltre. Ascoltate l’intuito, valido alleato, e se non vi sentite pronti rimandate ad un momento più propizio.

Single, tentar non nuoce, dice il proverbio. Ma se il vostro cuore tentenna, sarà meglio battere in ritirata piuttosto che perderci la faccia! Nel comparto lavoro, ascoltando tutte le campane che avete a disposizione, potreste farvi un’idea precisa della situazione, oppure finire per entrare del tutto in confusione.

Scorpione: ★★★★★.

Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano che questa parte iniziale della settimana, per la moltitudine di voi del segno, si prevede certamente entusiasmante. Intanto mettete pure in conto che il periodo inizierà benissimo in amore. Per i sentimenti infatti, grazie all'ottimo sestile da Venere, nel solare segno del Capricorno, la settimana inizia davvero sotto l'egida della buona sorte.

Il vostro ottimismo è contagioso e ravviva ogni sentimento. Riuscirete senza sforzo ad unire l’utile al dilettevole, così da non stancarvi nemmeno nelle normali banalità quotidiane. Single, scegliere con chi passare il resto della vita non è cosa da poco, ma se vi basate su un terreno di interessi in comune non sarà nemmeno impossibile. Nel lavoro, le vostre idee non sono niente male, ma non riuscite ad argomentarle con sicurezza, in modo che i colleghi ne apprezzino i contenuti.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 13 dicembre al Sagittario predice un giorno davvero efficace, portatore di importanti novità. In pratica, si prospetta per molti del segno una giornata folgorante soprattutto in campo affettivo/sentimentale.

In amore, ristabilito un clima di feeling e d’intesa, niente e nessuno potrà ostacolare i vostri sentimenti. Perfetto per fare un passo in più (volendo). Per i single: siete in ottima forma fisica e nessuno può negarlo. Forse attirerete un po’ di invidia, ma niente di insopportabile per un segno come il vostro. Sappiate intanto che le tattiche da manuale non sempre sono infallibili e sicure. Per far colpo, meglio essere se stessi senza maschere né artificiosità. La parte riguardante il lavoro, nel vostro impiego attuale troverete presto nuovi ed interessanti stimoli. E se invece ne state cercando uno, molte porte si apriranno.

Oroscopo e stelle del giorno 13 dicembre

Capricorno: ★★★★★. Lunedì giornata all'insegna della felicità.

Le previsioni quotidiane annunciano in generale abbastanza buona energia dalle stelle, il che vi aiuterà a superare con scioltezza eventuali problematiche nascenti. In merito agli affetti, con un pizzico di fiducia in più potreste trovare il coraggio per cambiare in meglio quello che non va. In fondo, perché accontentarsi visto che il periodo lo permette? E se le fiamme della passione dovessero essersi un po’ affievolite, non potete restare con le mani in mano. Fatevi venire almeno qualche idea! Single, eventuali vostre battute azzeccate e mai volgari finiranno per rompere il ghiaccio e suscitare simpatia. State partendo col piede giusto: ottimo così! Nel lavoro, una volta messi alcuni paletti fondamentali, che fungeranno da punti di orientamento, prenderete il via e sarete davvero inarrestabili.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno guardano con un po' di preoccupazione la giornata che sta per arrivare. Si tratta di un periodo probabilmente "sottotono" in grado di dare un'impronta abbastanza stressante a questa parte della settimana. In campo sentimentale, saper dimostrare l’affetto ai propri cari, questo lunedì non è cosa da poco. I tira e molla nella sfera amorosa vi stresseranno non poco. La Luna in sestile consiglia comunque di non mollare, nonostante le difficoltà. La creatività e la fantasia vi vengono in aiuto con qualche idea in più, ma il resto dovrete mettercelo voi. Single, mettete in risalto i punti fermi sui quali non potete proprio soprassedere. Per il resto, raggiungere un compromesso non è difficile.

Nel lavoro, è vero che il tempo è denaro, ma invece che fare tutto in fretta e furia dovreste contare sulla qualità per sbaragliare la concorrenza.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 13 dicembre ricorda che è questo il momento di mettere ordine nelle carte e nei conti di casa, di verificare che scadenze e pagamenti vengano rispettati. In amore, con Venere in sestile al vostro Nettuno andrete più a fondo nella riscoperta dei vostri sentimenti. Con tutte le conseguenze del caso dovute alla quadratura solare. Non pretendete troppo dal partner, se altrettanto non siete poi disposti a dare. Altrimenti sarà proprio come darsi la zappa sui piedi. Per coloro ancora single un flirt inatteso quanto avventuroso vi tenta molto.

Da una parte siete disposti a correre anche qualche rischio, dall’altra non volete perdere ciò che in questi giorni sta nascendo in un'altra bella situazione. Il lavoro andrà come sempre: alti e bassi e tanta noia.

Classifica oroscopo del 13 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 13 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Si prevede un inizio settimana davvero efficace per gli amici nativi in Sagittario: al segno di Fuoco arriverà a far visita nel settore nientepopodimeno che il pianeta Marte. In questo avvio di settimana oltre a Marte nel firmamento vedremo il pianeta Mercurio transitare in Capricorno: in questo caso garantita una giornata da cinque stelle.

Andiamo pure a svelare i restanti segni.

Le stelline di lunedì 13 dicembre: