Si conclude il weekend per i 12 segni zodiacali. Scopriamo quindi come andrà la giornata di domenica 12 dicembre a livello sentimentale, salutare e lavorativo per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in campo sentimentale sarà meglio riflettere prima di agire, prendete la decisione più giusta che potrà giovare anche alla persona che amate. In ambito lavorativo impegnatevi per portare avanti i vostri progetti e ottenere buoni risultati.

Toro: in ambito sentimentale la giornata sarà interessante, con la Luna nel segno potrete vivere belle emozioni.

Nel lavoro sarà possibile recuperare alcune questioni economiche.

Gemelli: momento favorevole per l'amore, dopo un periodo complesso potrete recuperare. Per quel che riguarda il lavoro cercate di non fare troppe cose contemporaneamente.

Cancro: in amore con la luna dissonante sarà meglio evitare conflitti, potreste rovinare un rapporto. Nel lavoro possibili complicazioni da gestire in questo periodo.

Leone: momento in cui vi sentite particolarmente ansiosi, nel lavoro arriverà però qualcosa di importante. In amore con la luna favorevole in questa domenica le coppie potrebbero vivere belle emozioni.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata di domenica 12 dicembre sarà particolarmente interessante per l'amore, con la Luna favorevole non mancheranno situazioni importanti.

Nel lavoro potrete fare delle richieste.

Astrologia del giorno per i segni della seconda sestina

Bilancia: in ambito sentimentale questa giornata sarà caratterizzata da soluzioni ad alcune problematiche sorte negli ultimi tempi. Nel lavoro potreste poter cambiare alcune cose che non vi soddisfano.

Scorpione: è un momento sotto pressione in campo sentimentale, quindi potreste vivere dei contrasti con il partner.

A livello professionale potrebbero presentarsi alcune occasioni inaspettate.

Sagittario: questa giornata sarà caratterizzata da Giove e Saturno attivi, nel lavoro potrete portare avanti progetti importanti. Chi ha avuto una discussione negli ultimi tempi in amore potrà recuperare.

Capricorno: questa domenica 12 dicembre sarà caratterizzata da possibili ostacoli professionali, cercate di mantenere la serenità.

In amore momento sottotono, possibili complicazioni familiari.

Acquario: è un momento di recupero per il segno, a livello professionale sarà meglio pensare a come affrontare le questioni che arriveranno con il nuovo anno. In amore ci sono possibili emozioni da vivere.

Pesci: le coppie che negli ultimi tempi hanno vissuto delle problematiche potrebbero ritrovare una stabilità. In ambito professionale faticate a procedere, vi sentite stanchi.