L'oroscopo di lunedì 13 dicembre 2021 sottolinea il gran momento in amore e nel lavoro messo in preventivo per alcuni segni. Ansiosi di sapere cosa dicono le previsioni zodiacali del giorno? A dare risposta, come giusto che sia, l'Astrologia, nel contesto applicata ai segni della prima sestina. In pratica, per chi ancora non lo sapesse, ricordiamo che fanno parte dei primi sei segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ad avere un periodo ottimo, in questo caso indicato con le cinque stelline della buona fortuna, l'Ariete e la Vergine, ambedue valutati positivamente sia in campo sentimentale che nei rapporti lavorativi.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 13 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Vergine;

2° posto - ★★★★: Toro, Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 13 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 13 dicembre al segno dell'Ariete indica un lunedì avvolto da tanta positività e sottoposto a momenti davvero piacevoli da vivere. In questo caso si preannuncia tanta fortuna in amore, con sentimenti di primissima qualità. Molti tra questi nutriranno le storie d'amore in corso o che stanno per nascere. In coppia vi sentirete al settimo cielo, il cuore colmo di sensazioni positive, promettenti per un futuro roseo insieme.

Ringraziate Sole e Giove, entrambi in ottimo aspetto alla Luna nel segno e capaci di donare tanta serenità da trascorrere con la persona amata. Single, sarà un'ottima giornata, sarete amati nell'ambiente sociale ricevendo inviti che non riuscirete comunque ad accettare in quanto avete già l'agenda piena di appuntamenti. Una nuova amicizia potrà trasformarsi in un sentimento importante, più profondo: accettatela e lasciate che il tempo faccia il suo corso.

Approfondite bene la conoscenza ricordando che anche l'affinità mentale è importante. Nel lavoro, il vostro desiderio di raggiungere un obiettivo ambizioso è pressante. Forti di questa spinta psicologica, potreste riuscire là dove mai avreste pensato.

Toro: ★★★★. Si prevede abbastanza prospero e poco impegnativo questo lunedì.

Le stelle del cielo vi appoggeranno senz'altro, anche se in parte. Finalmente potrebbe presentarsi il momento giusto per chiarire definitivamente un angoscioso malinteso. In campo sentimentale, i riflettori saranno puntati sul vostro matrimonio e le discussioni, comunque presenti, faranno da segnale che i sentimenti sono vivi e la coppia in continua crescita. Lasciate decantare abitudini, ostinazioni e orgoglio e scoprite quanto può essere gratificante vivere con leggerezza e ironia. A qualunque età, prendete quello che la vita vi offre e cercate di affrontare il futuro sempre con il sorriso sulle labbra. Single, questo 13 dicembre trascorrerete una piacevole giornata in famiglia, circondati dagli affetti.

Sarete sereni e positivi, con molta voglia di dialogare ed ascoltare le persone, specie quelle che ultimamente state frequentando un po' meno. Nel lavoro, l'Astrologia vi invoglia a dare sempre il massimo, anche di fronte a situazioni difficili presenti in questo periodo. Tranquilli, vi sarà facile evitare scontri accesi con i vostri responsabili o i vostri colleghi più arroganti.

Gemelli: ★★★★. La giornata che sta per arrivare, in analisi in questo contesto, sarà abbastanza sostenibile e discretamente agevole per molti voi. Giocate pure d'anticipo sugli eventi avendo la consapevolezza di uscirne vincenti. In generale, affrontando ogni cosa con più senso dell’umorismo andrete sicuramente lontano.

In amore, sarà meglio affrontare subito certi discorsi con la persona amata e chiarire bene patti, doveri e diritti reciproci. Se avete un sogno nel cassetto o un'idea che non hanno mai visto la luce, ecco, questo potrebbe essere un giorno eccellente per mettere a frutto il tutto, sempre con l'aiuto del vostro partner. Single, le stelle vi renderanno particolarmente socievoli e amichevoli con chiunque abbia la fortuna di girare nei vostri paraggi. Venere positiva vi aiuterà a svagarvi in compagnia dei vostri amici, che riescono sempre a farvi divertire e dimenticare ogni problema. Nel lavoro, le stelle favoriranno l'intuizione suggerendo eventuali mosse giuste per aumentare i guadagni. Sfruttate quindi questa occasione per dar vita ai progetti cui aspirate da tempo.

Oroscopo e stelle di lunedì 13 dicembre

Cancro: ★★★. La giornata in esame per voi del segno non sarà troppo di parte in quanto potrete contare solamente su tre "misere" stelline. Quindi, frangente quasi tutto in salita? In linea di massima è così: vediamo di dare qualche consiglio e fare qualche bella previsione mirata nei riguardi di sentimenti e lavoro. Più che d'amore si parlerà di problemi sentimentali; già, perché in coppia la vostra dolce metà continua ad arrogarsi lo scettro del comando, cosa che a voi non va troppo a genio. Questo rende le vostre giornate nervose e stressanti. Single, alcuni momenti della giornata scorreranno ancora sottotono o all'insegna di qualche malumore familiare.

Solamente nei prossimi giorni potrete contare su un rialzo delle quotazioni personali, in ogni contesto. Troppi impegni, fastidi familiari e poco tempo da dedicare a voi stessi? Probabilmente sì: vietato però crearsi alibi, soprattutto questo lunedì, per non prendersi cura del proprio benessere fisico. Nel lavoro, il cielo vi ricorda di far fronte a tante tempeste che si stanno manifestando in ambito lavorativo, restando calmi e tranquilli.

Leone: ★★★★. Nel periodo ci sarà senz'altro un buon recupero in merito alla forma fisica: ottimo così, anche perché dopo due giorni piuttosto pesanti sarebbe il minimo auspicabile. Il momento è quello adatto per mettere in chiaro alcune questioni che vi tengono sotto stress: fatelo, ma in modo più spontaneo possibile.

In amore, le stelle di questo secondo lunedì di dicembre riflettono la loro buona influenza sul vostro segno e innalzano il valore dei sentimenti. Sarete molto disponibili alle manifestazioni d'affetto, cosa che farà molto piacere alla vostra famiglia e soprattutto al partner: non aspetta altro che questo. Single, questa sarà per voi una giornata molto lunga e intensa. Sarete occupati tutto il giorno, ma allo stesso momento felici in quanto inizierete a sentire dentro di voi l'atmosfera dolce del Natale. Non sarà dunque un problema per voi vivere una giornata in continuo movimento, per poi divertirvi in serata con i vostri soliti amici. Nel lavoro, se adotterete un atteggiamento perseverante, avrete la possibilità di anticipare i tempi e di concludere degli affari molto vantaggiosi dal punto di vista economico.

Vergine: ★★★★★. Questa parte iniziale della settimana per voi nativi non avrà segreti, intoppi o impuntamenti di alcun genere. Inizialmente il periodo partirà benissimo, poi sul calar del sole, secondo l'oroscopo di domani, giovedì 13 dicembre, il ritmo potrebbe ritornare a livelli usuali, ovviamente sempre positivi. In campo sentimentale, passerete una dolcissima serata in compagnia del partner. La persona amata tornerà a scaldare e a far battere il vostro cuore. Perciò sarete particolarmente amorevoli e felici, persino in vena di far del bene a tutti. Sarà così per voi un'occasione per ritrovarsi con i familiari: trascorrerete una giornata armoniosa sciogliendo ogni tensione accumulata. Tenetevi pronti a riallacciare i rapporti con chi ultimamente avete perso di vista.

Single, in questa giornata riceverete non solo amore ma soprattutto comprensione. Senza alzare la voce riuscirete a confrontarvi con le persone con le quali avete qualche questione in sospeso, e a chiarirvi una volta per tutte. Nel lavoro, tenete conto che i pianeti non faranno altro che suggerire di andare oltre quello che conoscete. Cercate quindi nuovi spazi professionali, tirando fuori la vostra originalità e grinta.

