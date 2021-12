L'oroscopo di mercoledì 15 dicembre 2021, vista l'attuale posizione planetaria, è pronto a mettere in evidenza due segni super-fortunati. Vediamo dunque di dare una breve anteprima su chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il piacere di fregiarsi della posizione migliore del giorno. Di certo sarà un ottimo mercoledì per tutti i nativi del Capricorno, favoriti da Venere e Plutone, quindi inseriti meritatamente alla testa della classifica del giorno.

Le previsioni zodiacali del 15 dicembre intanto non vedono troppo positivamente il periodo per i nativi dell'Acquario e dei Pesci, entrambi sottoposti a fluttuazioni astrali abbastanza pesanti.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 15 dicembre su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 15 dicembre

Bilancia: ★★★★★. Il prossimo mercoledì andrà come nelle attese, ovviamente non per tutti i Bilancia. Molto farà il proprio ascendente: se appartenente ad uno dei segni in prima posizione le possibilità di avere un periodo ottimo saranno molto alte. In amore, gli errori saranno presto perdonati e direte addio ad un periodo di solitudine che non vi ha regalato momenti troppo piacevoli. Affidatevi alla vostra proverbiale sensibilità per capire qual è la mossa giusta da compiere. Single, cominciate a concretizzare i vostri sogni partendo dalle piccole cose.

Ad esempio riuscendo a farvi dare il suo numero di telefono... Nel comparto lavoro, se avete la testa da tutt’altra parte, i colleghi lo noteranno. Ma se li rendete partecipi dei vostri pensieri potranno consigliarvi.

Scorpione: ★★★. Le previsioni di mercoledì evidenziano l'arrivo di una giornata molto impegnativa da trascorrere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il già annunciato periodo "sottotono" darà alla giornata di metà settimana una lentezza davvero snervante. Per i sentimenti, vorreste maggiori libertà e vi battete per mantenere i vostri spazi. Ma non prendetevela, se poi anche il partner vuole altrettanto. Non potete continuare a tenere una questione in sospeso solo per mancanza di volontà.

Fatevi coraggio ed esternate ciò che pensate. Single, la routine quotidiana è per voi troppo noiosa da sopportare. Vorreste sentire nuovamente percorrervi dal brivido di un’avventura. Nel lavoro, se avete la testa fra le nuvole, non potete aspettarvi degli elogi: cercate di concentrarvi sulle cose concrete da mettere in pratica.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 15 dicembre al Sagittario predice una giornata senz'altro abbastanza positiva anche se alla lunga potrebbe restituire qualche piccolo grattacapo. In generale questo periodo è stato valutato nelle predizioni quotidiane con le quattro stelle della normalità, quindi non male. In amore, la Luna vi darà una bella mano, ma voi dovete essere ben disposti a cambiare certe vostre abitudini.

Per dimostrare il vostro affetto lasciate, con un po’ di tolleranza, che l’altro prenda alcune decisioni in cose a cui tiene molto. Per i single: accettare la situazione è sicuramente il primo passo per migliorarla, mettendo pienamente a frutto i talenti e l’affetto per l’altro. La parte riguardante il lavoro invoglia a riflettere: per una volta fareste meglio a seguire i canoni a cui siete abituati, piuttosto che volerne inventare di nuovi.

Oroscopo e stelle del giorno 15 dicembre

Capricorno: 'top del giorno'. In arrivo un mercoledì 15 dicembre davvero sublime, specialmente grazie alla presenza di Venere e Plutone nel segno, al momento in congiunzione. Infatti quasi tutta la giornata di metà settimana sarà favolosa soprattutto per i sentimenti e gli interessi del cuore in generale.

In merito agli affetti, se avete bisogno di coccole non avete che da chiederlo. Non abbiate il timore di sembrare stupidi, perché in amore tutto è concesso. Single, con la Luna in un segno di Terra, potete dire addio all’incertezza dei sentimenti che si faranno al contrario più corposi e concreti. Non siete tipi che si abbattono alle prime avvisaglie di difficoltà, ma di sicuro non credevate che riuscire a far breccia nel cuore di qualcuno fosse così dura. Nel lavoro tutto a gonfie vele: novità in arrivo.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che partirà negativamente questo vostro nuovo mercoledì. Se avete in corso situazioni intricate o impegnative, quest'ultime potrebbero avere degli alti e bassi, risolvibili con una maggiore predisposizione al dialogo: pronti a farlo?

In campo sentimentale, meglio non tentare una nuova strada in questo periodo. Preferite la vecchia e saggia routine e non avrete mai delle brutte sorprese. Per certe cose occorre più tempo, soprattutto se avete dimenticato qualche piccolo dettaglio a cui il partner teneva particolarmente. Single, non avete bisogno di poesie d’amore trafugate da internet. Parlate liberamente e non abbiate freni all’espressione dei sentimenti. Nel lavoro, avete bisogno dei vostri spazi, su questo non ci sono dubbi. Ma la parola chiave pre non avere problemi dovrebbe essere condivisione.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 15 dicembre pedice che il prossimo giorno in calendario, coincidente proprio con la parte mezzana di questa settimana, sarà da considerare "sottotono" sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative.

In molti casi vi sentirete irrequieti e poco disponibili. In amore non vi accontentate di sapere di essere amati. Cercate di condurre il gioco in modo che la coppia possa crescere nella stima reciproca. La serata potrebbe essere anche più romantica, se voi metteste da parte i pensieri e dedicaste anima e corpo alla felicità dell’altro. Per coloro ancora single: trasformare in realtà alcune idee non è difficile, basta darsi da fare. Ad esempio, se volete ottenere un incontro, dovrete prima chiederlo. Nel lavoro, se aprite contemporaneamente la porta verso direzioni opposte, o comunque contrastanti, non potrete ottenere il successo in cui sperate.

Classifica oroscopo del 15 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 15 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Certi dell'affermativa risposta, diciamo subito che ad avere massima compatibilità con le effemeridi del periodo sarà il segno del Capricorno, forte di una splendida Venere in congiunzione a Plutone, entrambi nel segno. Molto positivo questo mercoledì anche per Toro, Leone e Bilancia, segnati con le cinque stelline dedicate si periodi fortunati. Passiamo pure alla scaletta completa in modo da verificare tutti i restanti segni e trarre eventuali conclusioni.

Le stelline di mercoledì 15 dicembre: