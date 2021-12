L'Oroscopo di domani, martedì 14 dicembre, è pronto a mettere in evidenza l'amore e il lavoro di tutti e dodici i segni dello zodiaco. In primissimo piano le previsioni zodiacali del giorno corredate dalla classifica quotidiana, entrambi strumenti premonitivi riguardo al grado più o meno elevato relativo al periodo indicato. A livello sentimentale in questa giornata potrebbero esserci delle problematiche da dover affrontare per alcuni segni. Non mancheranno però anche buone notizie. Per altri simboli astrali, parlando di lavoro, sarà possibile ottenere maggiori risultati con l'impegno e tanta buona volontà.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sui segni, è necessario individuare i principali aspetti planetari. A rendere interessante il cielo astrale di domani sarà la presenza del Sole in Sagittario e della Luna in Toro. Intanto nel settore della Capricorno spazia indisturbato Mercurio in compagnia di Venere e Plutone. Marte risulta appena uscito dal contesto dello Scorpione ed è già entrato in Sagittario. Nettuno in Pesci continua tranquillo il suo percorrere all'interno del segno di Acqua mentre Giove e Saturno sono in transito in Acquario. Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del giorno 14 dicembre.

Previsioni zodiacali del giorno 14 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - voto 8. In arrivo piacevoli novità, tutte da prendere in considerazione. In generale, fatevi pure avanti con le vostre richieste: tentar non nuoce. Una questione personale rimasta in sospeso da troppo tempo richiede un’immediata definizione. In amore fascino e comunicativa non vi mancano e siete molto aperti ai nuovi incontri.

Forse un po’ troppo, dal punto di vista del partner. Single, l’amore vi strizza l’occhio, ma ancora gioca a farsi rincorrere. E voi starete al gioco, cominciando a fare delle avance. Nel lavoro, in attesa che gli eventi maturino, dedicatevi con impegno a quelle che sono le incombenze quotidiane, un po’ noiose, ma necessarie.

Toro - voto 10. L’oroscopo del 14 dicembre del segno del Toro invoglia a gongolare. La Luna infonde coraggio ed entusiasmo. Esattamente quello che ci voleva per superare l’innata indecisione ad affrontare una scelta importante. In famiglia tutto bene, parlate più apertamente delle vostre aspirazioni. In amore scegliete bene le persone da frequentare, chissà che tra queste non ci sia proprio quella che fa per voi. Avete uno strano desiderio di novità e di avventura, che dovrete però conciliare con quelli che sono i vostri impegni con il partner. Nel lavoro, piccole e inaspettate gratificazioni creeranno nuovi stimoli e vi incoraggeranno ad impegnarvi ancora di più nella vostra attività.

Gemelli - voto 8.

La Luna in Toro vi addolcisce e vi mette in una disposizione di spirito tale che occuparvi delle solite cose di ogni giorno sarà piacevole e gratificante. Inoltre, alcune interessanti novità arricchiranno la vostra esperienza in campo professionale e sentimentale. In amore le emozioni non mancano. Anche Venere, oltre alla Luna, vi scalda il cuore quanto basta a farvi godere degli eccitanti impulsi che vi giungono dal partner. Single, una gratificante vita affettiva vi scalda il cuore, ma sarete - per ovvi motivi - più orientati ai rapporti amichevoli che non all’amore passionale. Nel lavoro vorreste essere liberi di dedicarvi a ciò che vi piace, ma gli impegni premono e voi non siete nella condizione di poter delegare.

Cancro - voto 6. L’eccessiva sicurezza nelle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate. Controllate gli sbalzi d’umore, conseguenza diretta della dissonanza della Luna, questo martedì e mercoledì nel segno del Toro. In amore sarete teneri e affettuosi gli scambi sentimentali. Vi sentite in armonia, quindi potrete trascorrere insieme una giornata in piacevole compagnia. Ironia e umorismo in certi casi sono armi preziose cui ricorrete quando vi sentite a disagio. Nessuno è più abile di voi a maschere l’imbarazzo. Nel lavoro sarete più indaffarati che mai, ma la competenza che mostrate nel vostro lavoro vi farà guadagnare la stima di colleghi e superiori.

Oroscopo e consigli delle stelle del 14 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - voto 9. Un nuovo incarico può essere un’ottima opportunità per dare sfogo alla fantasia, purché non vi lasciate irritare dalle tante piccole incombenze. L’armonia dei pianeti veloci rafforza i legami d’amicizia e la volontà d’agire per fini comuni. La forza dei sentimenti vi aiuta a superare qualche incomprensione, ma dovreste imparare a smussare certi spigoli del vostro carattere. Una situazione intrigante, nel caso foste single, stuzzica la vostra curiosità e vi spinge ad approfondire una nuova conoscenza, ma non farete troppo sul serio. Nel lavoro, il buon aspetto di Saturno è un incentivo di tutto riguardo. Inoltre le vostre azioni sono pilotate dall’intuito e dalla sensibilità.

Vergine - voto 9. La routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo a una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. A prescindere dal risultato, per chi è in coppia sarà bellissimo l’entusiasmo con cui porterete avanti un’iniziativa che sta a cuore ad entrambi. La situazione sentimentale per molti single è in continua evoluzione; meglio non dare niente per scontato e non fare progetti a lungo termine. Nel lavoro, grazie alla Luna, sale la capacità di concentrazione e l’equilibrio vi consentirà di migliorare il livello delle vostre prestazioni.

Bilancia - voto 7.

Con il passaggio della Luna in Toro, riuscite a recuperare la serenità interiore e un po’ del tempo perso. Impulsi vivaci dalla vita sociale. In serata potreste ricevere l’invito di un amico che non vedete da tempo ed organizzare un incontro. Le stelle vi fanno il solletico nella regione del cuore. Esaltata la sensualità soprattutto nella componente femminile del segno. L’umore disteso vi rende una compagnia davvero apprezzabile. Saprete divertire e affascinare il partner con battute simpatiche e argute. Gli impedimenti non si affrontano a testa bassa, ma con diplomatica accortezza. Le vostre richieste nel lavoro sono legittime, i modi sbagliati.

Scorpione - voto 8. Marte, da poco passato nel segno del Sagittario, in questo periodo vi gratifica con una supplementare sferzata di energia che voi di certo saprete incanalare correttamente.

Il buonumore rilassa e semplifica la vita: cercate di rimanere allegri, a prescindere dalle situazioni. Nel relazionarvi agli altri, molti di voi single, potreste scoprire un lato fantasioso del vostro carattere che non pensavate di avere. Sì alle novità. In coppia invece, non lasciatevi prendere da nostalgie del passato e pensate piuttosto a godervi il presente: sono in arrivo stuzzicanti novità. Nel lavoro ricevere il plauso di chi può contribuire alla vostra crescita professionale sarà il vostro principale obiettivo. Curate di più i rapporti con i colleghi.

Astrologia di martedì 14 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - voto 9. Grazie all'arrivo di Marte nel segno e dell'ottimo aspetto del Sole, razionalità ed emozioni viaggeranno su binari paralleli, dando luogo ad una piacevole sensazione di completezza.

Nel privato, sarete disposti a voltare definitivamente pagina riguardo ad una vecchia incomprensione. Serenità nella coppia, grazie alle amorevoli cure di Luna e Venere: saprete abbandonarvi ai sentimenti pur mantenendo vigile l’attenzione. Single, il vostro fascino miete conquiste eppure voi, cautamente, prendete tempo. Che si tratti di nostalgia per una storia che sembrava finita? Nel lavoro, valutate con la solita oculatezza un’opportunità d’investimento, all’apparenza molto interessante. Indagate, ma agite in fretta.

Capricorno - voto 8. La Luna nel segno del Toro in questi giorni è armonica anche al vostro simbolo zodiacale. Approfittate delle opportunità vincenti per dare libero sfogo al vostro spirito d’iniziativa.

In famiglia sarete dotati di un’abilità speciale nel risolvere in breve tempo i problemi di chi vi è accanto. In amore le stelle non lesinano i loro doni a molti single che, in quanto a fascino personale e intraprendenza non batte nessuno: buttatevi nella mischia! Sorprendete il partner, se siete in coppia, con qualcosa di diverso dal solito. Fate sparire per un giorno la routine, con un inaspettato spirito d’iniziativa. Periodo soddisfacente nel lavoro. Il buon andamento dei vostri progetti nasce soprattutto dalla capacità di tenere le fila dei rapporti sociali.

Acquario - voto 8. Aguzzate le orecchie per cogliere al volo un’informazione che vi riguarda. In questo modo potrete prendere in tempo le decisioni più giuste.

Se siete concentrati nello studio e gli esami sono vicini, ogni tanto concedetevi un break. In amore, se in coppia, viaggiate sereni, ma sappiate che la staticità è il vostro peggior nemico. Proponetevi in modo nuovo, diverso dal consueto: il rapporto ha sempre bisogno di stimoli. A voi single i pianeti vi sfidano a rivedere e correggere i rapporti quotidiani, sia che si tratti di relazioni sentimentali che di legami familiari. Nel lavoro vi mostrerete scaltri, che in questi giorni necessita di risposte pronte ma non per questo frettolose o superficiali.

Pesci - voto 6. L'oroscopo per la giornata del 14 dicembre sottolinea il fatto che nonostante qualche intralcio, il conforto di una persona amica è un vero toccasana per le ansie. Rassicurazioni e conferme da chi vi sta vicino insieme all’intuito si allea alla logica sfornando soluzioni adatte a risolvere eventuali problemi. Accogliete nuove conoscenze nella vostra casa ma non trascurate le vecchie amicizie con le quali avete vissuto esperienze intense. Per i single, un incontro occasionale, in serata, potrebbe riservarvi qualche bella sorpresa. Prudenza però, aspettate prima di azzardare passi affrettati: l'amore vuole i suoi tempi. Nel lavoro cercate di essere meno suscettibili e non prendete per offese quelle che invece sono critiche costruttive: accettate i buoni consigli.

La classifica di martedì 14 dicembre 2021

Nel prospetto seguente la situazione sintetica relativa ai segni dello zodiaco al completo. La classifica del giorno 14 dicembre 2021: