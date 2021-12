L'oroscopo di mercoledì 15 dicembre 2021 riserva novità, sorprese ma anche piccoli contrattempi. Target di oggi la classifica stelline e le previsioni zodiacali del giorno. In primo piano la sestina rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di scoprire quale segno avrà fortuna in amore e nel lavoro? L'Astrologia di mercoledì indica che, a gongolare su tutti gli altri, saranno Toro e Leone, grandi favoriti in campo sentimentale e fortunati anche nelle attività lavorative. In relazione ai segni in difficoltà nel frangente, intanto, le effemeridi hanno messo la spunta negativa al segno dell'Ariete, considerato "sottotono" nel periodo in analisi.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 15 dicembre segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 15 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 15 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata quasi sicuramente portatrice di difficoltà, unite a momenti abbastanza pesanti. Calma! In amore, un vaso rotto si può sistemare, ma solo se lo volete davvero. Così, con il giusto apporto di volontà potrete superare un'eventuale crisi di coppia e tornare a provare forti emozioni. Coccolate il vostro partner e recuperate il tempo perduto!

Single, a tratti avrete la sensazione di non avere le idee ben chiare su quanto vi circonda, sui vostri obiettivi, su ciò che volete veramente ottenere dalla vita. Non vi preoccupate, avere dei dubbi può essere stimolante. Vi aspetta una giornata non particolarmente brillante: troppi intralci o confusione vi faranno perdere la serenità acquisita nei giorni scorsi.

Non riuscirete a tenere a freno la vostra emotività e la tensione che accumulate nel corso della giornata potrebbe sfociare in una discussione familiare. Nel lavoro, il disordine non vi aiuterà di certo, a fare chiarezza. Prendetevi del tempo per mettere in ordine e potrete ripartire a gonfie vele.

Toro: ★★★★★. Partirà benissimo questo vostro mercoledì di metà settimana, questo è poco ma sicuro.

Qualche tentennamento potrebbe esserci a fine periodo: basterà tenere un po' più alta la concentrazione e tutto andrà secondo il vostro sperare. In campo sentimentale, amate molto viaggiare e comunicare, e quando come adesso il cielo si trova in aspetto armonico al vostro segno, il desiderio di conoscere ed esplorare nuove realtà, insieme al partner, si fa sempre più intenso. Cercate di organizzare una bella gita fuori porta per le feste di Natale, ovviamente con tutta la famiglia: vedrete che sarà bellissimo stare tutti riuniti. Single, per voi le stelle hanno preparato una giornata meravigliosa. Vivrete dei momenti indimenticabili e come conseguenza diretta otterrete il ripristino della vostra serenità.

Nel lavoro, i pianeti stimoleranno la vostra ambizione e vi daranno tutti gli strumenti necessari per raggiungere agevolmente le vostre mete.

Gemelli: ★★★★. Giornata da considerare come abbastanza buona, anche se è stata valutata dall'Astrologia quotidiana con le quattro stelle della normale routine. In amore, dal giallo il semaforo posto lungo la vostra strada si accenderà sul colore verde. Un grazie di cuore alle stelle, che riporteranno in equilibrio l'umore e stabilizzerà il rapporto di coppia dopo giornate altalenanti. Ci saranno sicuramente anche delle ottime prospettive per rendere la vostra vita di coppia e i rapporti con la famiglia, più scorrevoli e appaganti. Single, quello su cui dovete puntare oggi sono logica e intuizione: osservate bene quello che vi si presenta davanti e non assecondate il vostro istinto ad agire, ma aspettate e riflettete.

Tenete in considerazione soprattutto i consigli delle persone che vi stanno vicino e tutto andrà per il meglio. Nel lavoro, brillanti ed eclettici come siete, saprete sempre infondere entusiasmo in ogni vostra azione, dimostrando intraprendenza e determinazione di ottimo livello.

Oroscopo e stelle di mercoledì 15 dicembre

Cancro: ★★★★. Giornata molto buona ma non certo come una valutata con cinque stelle: accontentatevi di quattro, anch'esse discrete e improntate alla routine. Per i sentimenti, lo spirito irrequieto lascerà il posto a una elasticità che saprà adattarsi bene ai vostri gusti. Gli influssi lunari saranno perfetti, anche per ottimizzare il vostro tempo ed impostare meglio il rapporto di coppia.

Così le recenti paure o le incertezze si allontaneranno, lasciando spazio a passione e novità positive. Abbandonatevi alle esperienze che la vita vi porterà a vivere, senza lasciare che i pensieri tolgano spazio alle emozioni. Single, l'amore potrebbe bussare alla vostra porta grazie alla posizione delle stelle. Questo, o molto presto, è il momento ideale per vivere con slancio ed entusiasmo ogni iniziativa a sfondo affettivo. Non formulate troppi pensieri, non interrogatevi in maniera assillante sul futuro, ma vivete e godete quello che viene e sarete ampiamente soddisfatti. Nel lavoro, farete dei passi avanti nelle faccende finanziarie: le situazioni in stallo si sbloccheranno. Il vostro atteggiamento verso gli altri sarà più disponibile e flessibile del solito.

Leone: ★★★★★. In arrivo una giornata all'insegna dei sentimenti e della buona sorte. L'arrivo della Luna nel segno del Toro darà una sferzata d'energia soprattutto a quei rapporti un po' in crisi. In amore, anche il buon aspetto di Venere da qualche giorno sta rendendo più gioiosa ed appagante la vostra vita sentimentale. Con la persona amata infatti non condividete solo una grande passione ma anche sogni, progetti e desideri da realizzarli insieme. In coppia il motivo conduttore sarà la comunicatività che vi permetterà di approfondire, estendere e migliorare l’intesa con la persona amata. Single, le vostre scelte importanti verranno approvate da tutti e potrete avvertire la loro stima nei vostri confronti, cosa che vi farà un grande piacere.

Avete sempre desiderato l'appoggio altrui e adesso che lo sentite davvero, vi sentite al settimo cielo. Nel lavoro, lo spirito d'iniziativa non vi mancherà, la creatività e la sensibilità neppure; vi muoverete bene in ogni ambito. Saprete creare spazi di sicurezza e, se necessario, sarete pronti a collaborare con tutti.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 15 dicembre, mette in chiaro il fatto che il periodo non presenterà penalizzazioni importanti, anzi, quasi tutto potrebbe scorrere all'insegna della calma e nella serenità più assoluta. In campo sentimentale, il cielo vi ricorda che il potere magico dell'empatia vi consentirà sempre di entrare in contatto con le emozioni più profonde delle persone che vi stanno vicino.

Vi piace molto l'idea di avere al vostro fianco una persona che sa essere amica, oltre che fedele compagna e amante. Single, le stelle vi esortano ad essere ottimisti e positivi: il fatto che ora la vostra vita sentimentale sia tanto complicata, non significa che tra qualche giorno non possa tornare ad essere straordinariamente felice. Marte infatti ha preso il largo da voi e questo già vi dona tanta energia. Il consiglio è di agire senza paura, cercando di realizzare ogni vostro sogno. Nel lavoro, una buona dose di originalità e motivazioni profonde vi metteranno in grado di macinare enormi quantità di incombenze e di essere sempre attenti, presenti in qualsiasi contesto sia necessario.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 15 dicembre.