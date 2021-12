Le previsioni zodiacali di sabato 18 dicembre 2021 sono pronte a scommettere sulla buona riuscita della giornata di partenza del nuovo weekend. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati nella giornata di sabato? Intanto, ci teniamo a precisare che ad essere messi sotto analisi in questo contesto, relativamente alle sole previsioni zodiacali, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diversamente, per quanto concerne la classifica stelline, questa essendo un riepilogo è concentrata su tutti e dodici i simboli astrali.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 18 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 18 dicembre

Bilancia: ★★★★★. Questo fine settimana, per voi nativi del segno, si presume possa essere decisamente su un altro livello in campo sentimentale, ovviamente positivo. Approfittate di tanta buona "Manna Celeste" per tentare qualcosa che non avete mai osato fare e divertitevi. In amore, fatevi coccolare dal partner, create delle atmosfere di tenera complicità e allontanerete le inutili tensioni che vi affliggevano. Godetevi la vita. Single, una simpatia potrebbe trasformarsi, in breve, in una vera e propria attrazione.

Urge una gestione chiara per non andare incontro a malintesi. Rimarrete letteralmente folgorati da una persona per poi accorgervi con grande soddisfazione che avete fatto la scelta giusta. Nel comparto lavoro, mettete a frutto la vostra intuizione: basterà aggiungere un pizzico di grinta e realizzerete meraviglie. Procedete con sicurezza e decisione.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di sabato hanno valutato la giornata come abbastanza stressante, anche se in certi frangenti potrebbe dare l'impressione di essere a vostro vantaggio: non fidatevi assolutamente mai delle apparenze, soprattutto in questo frangente. Per i sentimenti, il vostro partner vi farà proposte concrete, serie, ma voi non lo starete a sentire più di tanto.

Avrete voglia di appagare i desideri più sciocchi. In molti, forse, avvertirete improvvise voglie di evasione. I single trarranno delle appaganti conferme da avventure ricche di vivaci emozioni. Single, avrete un gran fascino e una capacità empatica tale che vi farà conquistare anche chi in un primo momento vi era sembrato irraggiungibile. Nel lavoro, non buttate all’aria la bella immagine che finora avete dato di voi con scelte poco meditate e decisamente criticabili. Siate accorti.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 18 dicembre al Sagittario indica l'arrivo di un sabato abbastanza buono, anche se non sarà immune da intermezzi pressanti. La penultima giornata della settimana sarà discreta più che altro in campo sentimentale.

In amore, darete prova della vostra forza d’animo e della capacità di risolvere in autonomia le faccende che vi riguardano, anche le più complesse. Per i single, certe relazioni possono essere particolarmente faticose, perché portano a comprendere se stessi e a vedere il proprio io senza più filtri. Presto vivrete un’attrazione che vi catapulterà in un’altra dimensione. Per la parte riguardante il lavoro, finalmente un po’ di tranquillità, in cui potrete tuffarvi per recuperare le energie ed affrontare il quotidiano con maggior efficacia.

Oroscopo e stelle del giorno 18 dicembre

Capricorno: ★★★★. Una giornata positiva, anche se in modo parziale. Alcuni astri, in primis la Luna, saranno poco influenti dal punto di vista affettivo/lavorativo, tuttavia, in alcune situazioni potrebbero svolgere un ruolo determinante.

In merito agli affetti, se la persona del cuore avesse bisogno di aiuto, prendetevi tempo per rasserenarla, per avere cura di lei. Fatele sentire la vostra carica affettiva. Single, non vi cacciate in situazioni affettive poco chiare: andreste a finire dentro ad una girandola di guai dalla quale sarebbe poi difficile uscire. Non sarebbe bene chiudere una volta per tutte, invece di coltivare il rimpianto? Voltate pagina. Nel lavoro, si presenterà l’occasione di chiarire un malinteso. Non tergiversate, acchiappatelo al volo, prima che ingigantisca e diventi più grave di quello che è.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno mettono sul piatto un sabato ottimo per voi nativi. Dunque, giornata di fine settimana da considerare sfruttabile in tutti i sensi.

In campo sentimentale, chi è in coppia prenderà decisioni importanti. Un incontro potrebbe travolgervi, scombinando piacevolmente i programmi della giornata. Il partner, senza battere ciglio, vi lascerebbe soli a crogiolarvi in quelle che considera, giustamente, solo fantasie. Vi sentirete pervasi da un piacevole e intrigante entusiasmo per una persona che è entrata di recente nella vostra cerchia di amicizie. Single, il fascino è alle stelle. Vi chiedete se è il caso di cedere ad una lusinghiera tentazione? Se capitolate, siate bravi a mascherare. Nel lavoro, certi progetti che avete tenuto finora chiusi in un cassetto sembrano finalmente maturi. Adesso potete presentarli a chi di dovere.

Pesci: 'top del giorno'.

L'oroscopo del giorno 18 dicembre preannuncia un sabato certamente più che positivo per tanti del segno. In previsione, tanta fortuna in campo sentimentale con passionalità alle stelle. In amore, infatti, le circostanze favoriranno l’intesa. Le coppie avanzeranno sul binario della passione, avvieranno nuove situazioni, gioiosamente. Avrete un’energia e una sicurezza invidiabili. Risolverete tutti i problemi di ordine affettivo/sentimentale che stavano frenando alcuni progetti. Per coloro ancora single, col vostro charme sfiderete eventuali rivali. Questo sabato, occhio: una persona vi farà girare la testa, ma continuerete imperterriti a svolazzare di fiore in fiore. Il lavoro andrà bene: imposterete nuove politiche e vi assumerete la responsabilità di portarle avanti con competenza e, per quanto possibile, con lungimiranza.

Classifica oroscopo del 18 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 18 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In arrivo un weekend davvero speciale per gli amici nativi nel segno dei Pesci, nel frangente considerati al "top" per quanto riguarda gli affetti e il comparto relativo alle attività di lavoro. Non da meno sono coloro che hanno la fortuna di rientrare nel filotto dei quattro segni valutati a cinque stelle: sabato promette faville e fortuna a chi riuscirà a cogliere l'attimo propizio! Andiamo a svelarli insieme ai restanti simboli astrali nel prospetto seguente.

Le stelline di sabato 18 dicembre: