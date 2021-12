L'oroscopo di venerdì 17 dicembre preannuncia una giornata ricca di sorprese e novità. Alcuni segni zodiacali daranno massima priorità al lavoro, mentre altri cercheranno di consolidare il rapporto con gli altri.

I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno gli aspetti principali della vita lavorativa, sentimentale e sociale. In particolare i Gemelli e la Vergine daranno prova del loro sangue freddo, mentre l'Acquario e il Toro sceglieranno con il cuore. La Bilancia non sarà ancora in grado di prendere una decisione, al contrario del Capricorno e dell'Ariete che mostreranno una grande autostima.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 17 dicembre.

Oroscopo di venerdì 17 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: niente e nessuno riuscirà a scalfire la vostra autostima. Sarete certi di poter affrontare qualsiasi difficoltà, senza mettere a rischio la vostra situazione lavorativa. Gli amici vi ammireranno e anche la famiglia resterà molto sorpresa. Nonostante tutto potrebbe non essere il momento giusto per nuove storie romantiche.

Toro: non vi sentirete pronti a dire addio all'amore. Nonostante le delusioni passate, proverete a concentrarvi solo sul presente e a partecipare attivamente alla vita di coppia. In presenza del partner il cuore batterà forte e la mente darà vita a scenari romantici.

Il feeling di coppia raggiungerà livelli invidiabili e le persone che vi saranno accanto non potranno fare a meno di notarlo.

Gemelli: non vi lascerete sorprendere da emozioni negative. Vi impegnerete per risolvere gli imprevisti presenti sul posto di lavoro e per guadagnarvi i complimenti tanto desiderati. Lo stress non inciderà su di voi perché saprete come controllarlo.

Dal punto di vista sentimentale potrebbero esserci delle belle sorprese, dovrete solo essere voi stessi.

Cancro: sentirete il bisogno di portare una ventata di allegria nella giornata di domani. Sarete stufi di dover rispettare la routine quotidiana, senza poter concedere neanche un istante alle vostre passioni. Le previsioni zodiacali vi consigliano di introdurre i cambiamenti gradualmente, per abituarvi per gradi e acquisire nuove abitudini.

Previsioni zodiacali di domani 17 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: dovrete rimediare a uno sbaglio commesso in precedenza. Non sarà facile, ma se vi impegnerete tutto andrà per il verso giusto. Cercherete di fare tutto da soli, tuttavia potrebbe non essere sufficiente. Il supporto degli amici e della famiglia sarà fondamentale per la riuscita dei vostri progetti. Attenzione a non esagerare con le calorie.

Vergine: deciderete di lasciare alle spalle lo stress provato negli ultimi giorni. Adotterete delle strategie che vi consentiranno di ragionare più lucidamente e di agire senza timore. Gli amici e il partner rimarranno molto colpiti, ma la famiglia potrebbe indagare su questo nuovo atteggiamento.

Inoltre, il rapporto con i colleghi di lavoro subirà una piccola battuta di arresto.

Bilancia: la giornata di domani sarà caratterizzata da una profonda indecisione. Non sarete ancora certi della strada che desidererete intraprendere e per questo preferirete rimandare. Vi concentrerete sul partner e sui vostri progressi lavorativi. Otterrete alcuni riconoscimenti, ma sarete sicuri di poterci mettere molto più impegno.

Scorpione: non riuscirete a stare lontani dal partner. Vorrete condividere tutto con lui, senza tralasciare le piccole esperienze quotidiane. La persona amata, però, potrebbe accusarvi di essere un po' troppo ossessivi. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a lasciargli i suoi spazi, in modo da allentare la tensione.

Astrologia del 17 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: deciderete di togliervi qualche piccolo sfizio. Adorerete passeggiare tra le vetrine addobbate e scegliere i regali per i vostri cari. Cercherete di non spendere tanto, perché saprete di dover fare attenzione alle uscite economiche. Per fortuna la vostra creatività vi consentirà di acquistare doni originali e inaspettati.

Capricorno: non vedrete l'ora di poter raggiungere il successo per cui avete lavorato tanto. Saprete di meritarlo e attaccherete chiunque provi a dire il contrario. Questa situazione vi creerà un notevole stress e vi impedirà di coltivare la vostra relazione sentimentale. Il partner, pur comprendendovi, potrebbe rimanere molto deluso.

Acquario: non potrete resistere all'amore per il partner. Vorreste prendere le distanze da alcune discussioni, ma finirete per cedere e perdonare ogni suo comportamento. Sarete disposti a organizzare qualcosa di speciale per donare all'atmosfera una dolce aura romantica. Una cenetta sfiziosa e un buon film potrebbero essere la soluzione adatta.

Pesci: la giornata di domani sarà caratterizzata da alti e bassi. Proverete a rimandare le decisioni importanti perché vorrete evitare qualsiasi forma di stress. Il rapporto con il partner verrà ostacolato da alcune discussioni. Prima di prendere una posizione precisa sarà importante valutare attentamente la situazione. Attenzione a ciò che confiderete agli amici.