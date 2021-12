L'oroscopo del fine settimana che va dal 18 al 19 dicembre prevede una splendente Luna nel segno dei Gemelli che alimenterà la passione e l'intesa con il partner, mentre Bilancia sarà un po’ più diplomatica. L'astro argenteo potrebbe fare qualche scherzetto al Sagittario e ai Pesci, mentre Ariete dovrà saper evitare gli imprevisti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 18 al 19 dicembre.

Previsioni oroscopo weekend 18-19 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana discreto in amore. La Luna in sestile renderà più tranquilli i rapporti con il partner, ma non ancora ideali per lasciarsi andare ai sentimenti.

Per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio ora in quadratura, dovrete saper evitare gli imprevisti. Voto - 7️⃣

Toro: periodo stabile e soddisfacente secondo l'oroscopo del fine settimana. Potrete contare su un po’ di equilibrio in più nella vostra vita grazie a Mercurio. In amore sarete in grado di vivere un rapporto sereno e romantico grazie a Venere. In ambito professionale riuscirete a essere un po’ più concentrati sulle vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: vita sentimentale che si accende per voi nativi del segno. Una splendente Luna nel segno alimenterà la passione tra voi e il partner. Godetevi ogni momento. In ambito lavorativo avrete ancora le idee chiare su come portare avanti i vostri progetti, ma attenti alle energie.

Voto - 8️⃣

Cancro: non sarà il weekend ideale per darsi da fare con i sentimenti, non quando Venere vi mette così tanta pressione. Meglio aspettare momenti migliori. Dal punto di vista professionale dovrete risolvere prima alcuni imprevisti prima di fare passi avanti. Voto - 6️⃣

Leone: oroscopo del prossimo weekend nel complesso positivo per voi.

La Luna in sestile vi metterà a vostro agio con il partner, e con un po’ d'impegno in più, le emozioni non mancheranno. Sul fronte professionale un aiutino in più sarà sicuramente gradito. Voto - 7️⃣

Vergine: fine settimana sottotono a causa di un cielo non proprio favorevole, e che migliorerà solo alla fine della giornata di domenica.

Certo, Venere rimane lì a aiutarvi, ma sarà comunque meglio non essere troppo ambiziosi. Per quanto riguarda il lavoro invece potreste riuscire a mettere a segno discreti successi con un po’ d'impegno. Voto - 7️⃣

Bilancia: un cielo lievemente migliore rispetto alle giornate precedenti grazie alla Luna favorevole. In amore un atteggiamento un po’ più diplomatico potrebbe aiutarvi a tenere in piedi la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro calcolate bene ogni rischio prima di buttarvi a capofitto in nuove iniziative. Voto - 7️⃣

Scorpione: dopo alcune giornate poco soddisfacenti, ecco che in questo weekend avrete l'occasione di rifarvi. La Luna non vi darà più fastidio, e in amore Venere vi darà qualche occasione in più per manifestare al meglio i vostri sentimenti.

Sul fronte lavorativo vi verrà qualche idea interessante per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: attenzione a questa Luna in opposizione che durante questo weekend potrebbe giocarvi qualche brutto scherzetto in amore. Molto meglio in ambito professionale, grazie a un forte Marte nel segno e Giove in sestile che non vi farà mancare nulla per raggiungere il successo che meritate. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale ottima nel corso di questo fine settimana per voi. In amore non mancheranno momenti di tenerezza tra voi e il partner, merito di Venere in congiunzione. Sul fronte lavorativo è arrivato il momento di spingere sull'acceleratore, e provare a proporre progetti di qualità superiore.

Voto - 9️⃣

Acquario: ottima Luna in Gemelli in questo weekend secondo l'oroscopo. I rapporti tra voi e la vostra anima gemella brilleranno, e vi sentirete in piena armonia, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito professionale con Marte in sestile arriveranno energie e risorse in più per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà in questo fine settimana. Cercate di non essere impulsivi o troppo invadenti nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro, anche se non sarete pieni di energie, saprete come portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣