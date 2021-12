L'oroscopo di giovedì 23 dicembre 2021 è pronto a svelare come andrà il quarto giorno della settimana.

Sarà una giornata fortunata solo per alcuni segni prescelti dalle stelle. In questa sede ci soffermeremo solo sulla seconda sestina: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che questo giovedì vedrà il dominio quasi assoluto di coloro nati in Bilancia e Capricorno, favoriti e meritevoli delle cinque stelline della buona sorte. Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 23 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 23 dicembre

Bilancia: ★★★★★. Una giornata ottima in ogni contesto. In campo sentimentale, il cielo vi regalerà allegria e tanta voglia di divertirsi: lasciate dunque perdere i pensieri sgradevoli e realizzate ciò che volete con il vostro partner, sarà fantastico. In coppia soprattutto, saprete trasmettere fiducia alla persona amata, che vi risponderà sciogliendo ogni resistenza e abbandonandosi al vostro abbraccio. Non siate troppo cerebrali: esplorate con maggiore leggerezza i sentieri del sentimento, delle emozioni e anche quelli della sensualità. Single, esitate a manifestare i vostri veri sentimenti perché da una parte temete di andare incontro ad un rifiuto, dall’altra di impegnarvi troppo.

Nel comparto lavoro, contatti promettenti e proficui con persone o società straniere. Creerete rapporti di fiducia e di collaborazione saldi e utili per il futuro.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano non particolarmente complicato il periodo, anche se potrebbe presentare momenti abbastanza impegnativi ai quali porre rimedio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per i sentimenti, avrete la certezza di essere compresi ed apprezzati dalla persona che amate e questo è quello che per voi conta di più nella vita. Con Venere amica, il vostro charme risulterà potenziato, assumendo sfumature più accattivanti e sensuali. Godetene appieno! Single, l'indecisione sarà la protagonista di questa giornata.

Sarete attratti su più fronti e non saprete decidere quale direzione scegliere. Nel lavoro, sarà tutto un mordi e fuggi, nonostante vi ripetiate da giorni che sarebbe bene rallentare i ritmi. Momento favorevole per il denaro: farete un buon investimento.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 23 dicembre al Sagittario indica l'arrivo di un giorno "sottotono". Diciamo che la giornata di metà settimana sarà piatta e senza grossi stimoli ma tutto girerà sulla solita e scontata routine. In amore, potrebbe nascere un improvviso interessamento per una persona che fino a ieri vi era indifferente. Osate, ma senza essere precipitosi. State intanto imparando a star bene con voi stessi e questo avrà riflessi anche sulle vostre amicizie, che saranno più serene e più stimolanti.

Per i single, farete un incontro importante. Starà poi a voi coltivare gradualmente e con entusiasmante intensità i sentimenti che emergeranno. La parte riguardante il lavoro: prima di confidarvi con un collega che conoscete poco, pensatevi due volte. Non affidatevi troppo al caso, perché si rivelerebbe controproducente..

Oroscopo e stelle del giorno 23 dicembre

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo giovedì sarà decisamente positivo, per non dire più che ottimo per la maggior parte di voi del segno. Recuperato l’equilibrio, al centro dell’attenzione ci saranno questioni finanziarie da gestire e nuovi oneri finanziari da valutare. In merito agli affetti, malgrado le incertezze di fondo e le sotterranee inquietudini, l’intesa regge bene.

Cercate però di pensare più al piacere e meno al dovere. Occorre dedicare energie all’amore. Se non siete sicuri del vostro fascino, rifatevi il look in chiave più maliziosa. Corteggiate con fantasia. Single, la tenacia, la costanza e la voglia di mettersi in gioco saranno le carte vincenti nei confronti di una storia che fa fatica a decollare. Nel lavoro, nonostante l’aria da sognatori, avete delle grandi capacità organizzative. Sfruttatele per dimostrare a chi di dovere il vostro valore.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno a tutti coloro appartenenti al simbolo di sotto analisi non sarà al top. Diciamo che questo giovedì partirà bene, poi però andrà incontro ad un sensibile calo nel pre-serale.

In campo sentimentale, espansivi e armati delle migliori capacità di seduzione, non saprete resistere al richiamo di un’avventura insolita ma alquanto intrigante. Nonostante qualche contrattempo, riuscite a mantenere la rotta, a rispondere agli imprevisti con ottimismo. E alla fine verrete premiati. Regalatevi un momento di totale intimità per vivere come si conviene la serata. Single, ci sono ottime possibilità che un amore nato per gioco diventi qualcosa di più. Non tergiversate troppo, fra breve sarà troppo tardi. Nel lavoro, l'intuito detta risposte efficaci e soluzioni innovative, ma non dovete temere il giudizio degli altri. Utilizzate le critiche per migliorare.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 23 dicembre prevede un periodo decisamente negativo per voi nativi.

Valutato con le due stelle relative ai momenti da "ko" diciamo che in questo caso potreste soffrire più del dovuto: rilassatevi, pensate positivo, ok? In amore insinuazioni maliziose e chiacchiere di corridoio, senza motivo vi rendono insolitamente sospettosi. Non prestategli orecchio: grazie all’intuito acutissimo e ad una volontà di ferro realizzate l’impossibile. Soluzioni quasi miracolose ad un problema. Per coloro ancora single Usate la chiave giusta per creare un clima di complicità. Abbandonate il naturale riserbo e lasciate fluire le emozioni. Siete al sicuro! Nel lavoro riprenderete strettamente in mano il controllo della situazione. Siete nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o per proporvi per un incarico di rilievo.

Classifica oroscopo del 23 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 23 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Quando mancano due giorni al Natale la necessita di sapere come sta messo il proprio segno zodiacale è di notevole importanza per la buona riuscita di programmi, situazioni e aspettative legate a questo importantissimo evento. In questo periodo gli astri vedono in periodo favorevole il segno del Toro, considerato al top e in prima posizione. Non male nemmeno altri simboli astrali che andremo a svelare uno ad uno nella scaletta posta a seguire.

Le stelline di giovedì 23 dicembre: