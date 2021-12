Continua la settimana che porterà al Natale per i vari segni zodiacali. Approfondiamo come andrà la giornata di mercoledì 22 dicembre per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci, con le previsioni e l'Oroscopo relativamente a lavoro, salute e amore.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata, con Venere e Sole dissonanti, potreste dover affrontare delle situazioni non troppo semplici da gestire. Possibili complicazioni riguarderanno anche il lato professionale.

Toro: nel lavoro la giornata sarà caratterizzata da alcune questioni economiche da sistemare.

In ambito sentimentale attenzione alle polemiche che potrebbero sorgere con il partner. In serata potreste sentirvi giù di tono.

Gemelli: la giornata di mercoledì 22 dicembre sarà caratterizzata da maggiore energia soprattutto a livello sentimentale. Nel lavoro ponetevi all'ascolto dei collaboratori, in questo modo i vostri progetti potranno giovarne.

Cancro: in ambito sentimentale nel caso in cui doveste affrontare delle discussioni, sarà meglio dosare le parole, in modo da non dovervene pentire successivamente. Possibili agitazioni riguardano il lato lavorativo, cercate di mantenere la calma

Leone: in amore, con la Luna nel segno, potreste fare dei passi avanti per voi importanti, non perdete di vista il vostro obiettivo.

Nel lavoro presto arriveranno delle buone notizie.

Vergine: in ambito sentimentale i nati sotto questo segno, con la Luna dalla propria parte, potranno godere di una buona energia. A livello lavorativo potrete risolvere delle problematiche economiche.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: la Luna non è più contraria, vi sentirete meglio in particolare per quel che riguarda la sfera sentimentale.

Cercate di non polemizzare con il partner. Nel lavoro siete chiamati a fare delle scelte.

Scorpione: con Saturno e Giove contrari, attenzione ad alcune questioni lavorative che potrebbero crearvi delle difficoltà. In amore i single è possibile che facciano degli incontri importanti.

Sagittario: Luna in buon aspetto, quindi questa settimana natalizia sarà caratterizzata da buone vibrazioni in amore.

Nel lavoro cercate di non occuparvi di questione che vi agitano.

Capricorno: nella sfera lavorativa la giornata sarà caratterizzata da soluzioni per alcuni progetti che da tempo creano delle difficoltà. Attenzione a conflitti per quel che riguarda il lato sentimentale.

Acquario: in amore, con la Luna dissonante, cercate di gestire con prudenza la vostra relazione, attenzione alle discussioni. Nel lavoro è probabile che qualcuno non capisca le vostre idee.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di mercoledì sarà caratterizzata da possibili problematiche d'amore. Non siate agitati nei rapporti professionali.