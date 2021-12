L'oroscopo di lunedì 27 dicembre 2021 annuncia un inizio settimana davvero promettente per alcuni segni.

In questo periodo l'Astrologia pone l'attenzione su quattro segni favoriti, sui sei in analisi in questo contesto: in questa sede ad essere analizzati sono i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primissimo piano tra i migliori spiccano Bilancia e Scorpione, mentre ad essere leggermente in affanno coloro del Sagittario.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 27 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 27 dicembre

Bilancia: ★★★★★. Il prossimo lunedì sarà a dir poco "fenomenale" per tantissimi di voi del segno. In primo piano spicca senz'altro una giornata di grande vivacità, pervasa da una spensierata gioia di vivere. In amore sarete favoriti: è un grande piacere quando la tempesta si dissolve con un gesto e riaffiorano quei piccoli segnali incoraggianti per una pace duratura. Intesa effervescente, in coppia, grazie a nuove curiosità da soddisfare e ad un buon feeling mentale, cui farà eco un’ottima sintonia fisica. Single, è la giornata è ideale per dare una mano a qualcuno che, a suo tempo, vi ha fatto ben più di un favore. Nel comparto lavoro, riuscirete a risolvere problemi vari e a fare le scelte giuste.

Negli affari, la capacità di analisi e un fiuto eccezionale vi saranno di aiuto.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano che partirà col botto questo vostro avvio settimanale. In campo sentimentale specialmente le cose andranno a gonfie vele: non lasciatevi sfuggire questo momento di serenità e passione ma vivetelo immensamente, ne sarete strafelici!

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per i sentimenti, siete nella fortunata condizione di poter avere la meglio su qualsiasi rivale. Sex-appeal eleganza e simpatia vi renderanno imbattibili. Se siete in stato singolo, qualcuno sta cercando in tutti i modi di richiamare la vostra attenzione e potrebbe verificarsi un incontro specialissimo. Aprite gli occhi e il cuore.

La parte riguardante il lavoro, fisco, burocrazia e questioni previdenziali richiederanno attenzione. Non cullatevi nell’idea che altri se ne faranno carico al posto vostro.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 27 dicembre al Sagittario preannuncia una giornata valutata semplicemente instabile, astrologicamente parlando. Il periodo sarà per voi, purtroppo classificato come da "sottotono" rendendo alcune vostre azioni difficili da portare a termine. In amore, un ruolo di primo piano nelle faccende di cuore lo avranno gli amici: sensali tra voi e una nuova fiamma, o nuove fiamme loro stessi. Non curatevi di chi, forse per gelosia o solo per partito preso, non appoggia le vostre iniziative: una voce fuori dal coro non fa testo.

Per i single, il disordine che regna dentro e fuori di voi non reagite con insensate prese di posizione: chi vi piace vi risponderebbe per le rime. Nel lavoro, non è buttando tutto all’aria che risolverete i problemi, quanto invece cercando di mantenere sangue freddo e razionalità. Restate calmi.

Oroscopo e stelle del giorno 27 dicembre

Capricorno: ★★★★. Giornata discretamente buona, valutata nelle predizioni di lunedì con le quattro stelle della normalità. Visto il discreto frangente, cercate di prendere soltanto il meglio dalla vostra giornata e non puntate troppo a creare qualcosa di perfetto. In merito agli affetti, possibili incomprensioni con il partner, ma non vi mancherà di certo il suo appoggio, silenzioso e profondo, al di là delle parole.

Se nella coppia le cose non funzionano più, cambiate registro, mettendo in chiaro le esigenze di entrambi ed evitando le prevaricazioni. Single, le prossime giornate vi porteranno delle novità, dunque, se siete cuori solitari ma stanchi della vostra condizione, portate un po’ di pazienza. Nel lavoro, state vivendo come una sfida l’impegno che vi viene richiesto in ufficio, ma ciò comporta un po’ di stress e di tensione in più.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che partirà benissimo questa parte della settimana, potenzialmente in grado di favorire azioni efficaci a sostegno del comparto sentimentale e non solo. Il lunedì si prospetta molto positivo, comunque da prendere sempre con una certa convinzione e spirito di adattamento.

In campo sentimentale, ispirati dal profondo del cuore, riuscite a sbloccarvi e ad esprimere con calore i vostri sentimenti alla persona amata, comunque ben evidenti da tempo. Single, riuscite a brillare per farvi notare, ma forse la persona su cui vorreste far colpo non è disponibile, avendo il cuore già impegnato: guardate oltre, troverete nuove opportunità. Nel lavoro, ogni occasione è buona per mettere alla prova i propri punti deboli e quelli di forza. Ciò che conta è non perdere mai di vista entrambi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 27 dicembre mette in campo la possibilità che possa essere un lunedì da cinque stelle. Mettete pure da parte per qualche giorno ansie e preoccupazioni e godetevi la vostra.

In amore, la Luna in Ariete veglierà sulla buona armonia di coppia, quindi non avrete pressoché alcun problema in tal senso. In amore questa giornata rinverdisce l’intesa con il partner, mettendo temporaneamente in stand-by tutto quello che aveva turbato la serenità. Armatevi di una condotta infallibile, fatta di dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dai possibili “duelli” con il partner. Per coloro ancora single: se state progettando di andare a vivere insieme, risolvete anche i piccoli problemi pratici, per evitare un’incomprensione futura. Il lavoro andrà come al solito. Potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore, sbrigando gli impegni più pressanti con efficienza.

Classifica oroscopo del 27 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa della giornata del 27 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. La ripartenza settimanale porta all'attenzione di tutti l'ottimo aspetto della Luna in Bilancia, favorevole a quest'ultima regalando un periodo valutato con cinque stelle. Molto bene anche altri quattro segni, tutti alla pari di bilancia in quanto considerati anch'essi in giornata fortunata. Ma il vero protagonista di questo lunedì sarà il Cancro, meritatamente considerato al top del giorno. Passiamo subito a svelare gli altri simboli astrali analizzando per bene la scaletta quotidiana posta di seguito.

Le stelline di lunedì 27 dicembre: