L'Oroscopo di domenica 26 dicembre è pronto a rivelare come sarà la giornata conclusiva della settimana. In evidenza, nel contesto, le previsioni relative a tutti i 12 segni dello zodiaco. La parte riguardante i sentimenti preannuncia un clima accattivante per alcune coppie e single. La giornata finale del weekend non sarà da meno nemmeno nel settore lavorativo, con alcuni segni in procinto di poter contare su nuove opportunità.

Il consiglio in generale è quello di essere più disponibili al confronto e meno polemici verso le idee degli altri. Giornata anche di possibili critiche come anche di buoni consigli, da dare o da accettare: cercate di ascoltare anche parole che non vi piacciono.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra questi spiccano i seguenti:

Sole, Mercurio, Venere e Plutone in Capricorno;

Luna in Vergine;

Saturno e Giove in Acquario;

Nettuno in Pesci;

Urano in Toro;

Marte in Sagittario.

Di seguito, tutti i dettagli dell'oroscopo del 26 dicembre segno per segno, dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 26 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Sole e Luna sponsorizzano la vostra spumeggiante domenica. Buona giornata per organizzare qualcosa d'interessante con gli amici, praticare uno sport, svagarvi, divertirvi, allontanarvi per qualche ora dagli impegni.

Un rapporto di amicizia potrà ispirarvi qualcosa in più della semplice curiosità. Saprete sfruttare al meglio intelligenza e fascino, inserirvi e brillare anche in ambienti diversi dal vostro. Non avrete nessun problema di tipo sentimentale e il segreto del successo consisterà nel fatto che saprete sempre adeguarvi alla persona amata.

Avventure in vista per i più giovani.

Toro - L'oroscopo del 26 dicembre al segno del Toro predice che la fortuna sarà di parte, a condizione di sapersi muovere con astuzia, secondo strategie precise. Risultati brillanti attendono coloro che lavorano nel turismo, nell'import-export, oppure dipendono da aziende straniere. Conoscerete persone nuove con le quali potrete dividere tempo libero e divertimenti.

Controllate tutto attentamente, ogni spesa, ogni euro in uscita e in entrata per evitare che qualcosa vi sfugga - o peggio - che qualcuno cerchi d'imbrogliarvi. Regolate l'alimentazione, tanto più che Venere in Scorpione vi induce a non poche trasgressioni a tavola, appesantendo così la digestione.

Gemelli - Il vostro umore sarà frizzante, sarete su di giri e concluderete ottimi affari; insomma, tutto filerà liscio come l'olio grazie al trigono della Luna con Venere. Il feeling c'è, l'interesse è ricambiato, ma prima di buttarvi a capofitto in una nuova storia d'amore chiedetevi se siete davvero disposti ad impegnarvi seriamente. Simpatia e immediatezza vi aiuteranno a dare il meglio di voi stessi: i vostri interventi saranno apprezzati, riceverete consensi un po' da tutti sia per le vostre idee, sia per il vostro modo di attuarle.

Nel corso della serata riuscirete a vivacizzare l'intesa con la persona amata o a far breccia in un cuore difficile.

Cancro - Un'insolita socievolezza vi regalerà momenti di grande entusiasmo e di divertimento. Se siete in coppia, avrete voglia di esprimervi a tutto raggio in amore e questo potrà anche sconcertare la persona amata. Se siete single, farete incontri che si riveleranno interessanti. Prendetevi una pausa nel frattempo, staccando la spina dai vostri numerosi impegni e liberando la mente dai pensieri negativi. Per evitare delusioni, cercate di non strafare e urtare la sensibilità della persona amata che non sempre viaggia sulla vostra stessa lunghezza d'onda.

Oroscopo e consigli delle stelle del 26 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Domenica 26 dicembre dovete chiarire una questione in sospeso di natura sentimentale. Lasciate perdere l'orgoglio e fate voi il primo passo: il premio finale potrebbe essere una serata coi fiocchi in compagnia di chi sapete voi. Se siete single, si prevedono incontri interessanti. Non riversate il vostro carico emotivo sui familiari che gradirebbero invece rilassarsi e trascorrere qualche ora piacevole insieme a voi. Non ponete limiti e distanze nelle relazioni che vi stanno a cuore: cercate di essere sempre vicini anche se vi trovate lontani. Volendo, si può.

Vergine - Rassegnatevi ad una giornata abbastanza difficile, forse anche poco propizia alla serenità a causa delle ostilità della Luna sotto dura opposizione da Nettuno in Pesci.

Prendetevela con calma se vi sentite stanchi e affaticati, e rimandate i programmi o gli appuntamenti della giornata che ritenete meno interessanti. La fretta e l'irrequietezza potrebbero indurvi a commettere passi falsi, correndo così il rischio di trovarvi in situazioni ancora più critiche di quelle a cui cercavate di porre rimedio o trovare soluzione. Non reagite con permalosità ad un'osservazione banale della persona amata.

Bilancia - Alcune faccende pratiche e improrogabili interferiranno nei programmi di svago e di relax di questo giorno festivo, con il pieno disappunto del partner, dei familiari e degli amici. Movimento e attività fisica non potranno che farvi bene, aiutandovi a tonificare sia il corpo che la mente.

Non sottolineate quello che gli altri non fanno per voi, ma valorizzate quello che ricevete: è un'ottima regola per vivere rapporti sereni. Un'avventura, per qualcuno, potrebbe essere la cartina di tornasole circa la solidità e la tenuta del rapporto di coppia. Innamoramenti in vista per chi appartiene alla generosa schiera degli "anta".

Scorpione - Avrete l'opportunità di mettere a segno un buon risultato, soprattutto se lavorate nei trasporti, nella vendita, nel turismo oppure a contatto con stranieri o paesi esteri. Miglioreranno i rapporti amichevoli, tanto da scivolare facilmente in flirt o in un'avventura. Saranno splendide le prospettive finanziarie, anche se svolgete un lavoro autonomo.

Dovrete però fare tesoro degli stimoli e delle intuizioni che potrete raccogliere da un viaggio, da un contatto o da un evento che caratterizzerà l'attività professionale. Amore in leggera risalita.

Astrologia di domenica 26 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Gli astri vi daranno una bella lezione di praticità, costringendovi ad ultimare i lavori in sospeso e a risolvere una volta per tutte questioni che continuate a rimandare. Adottate uno stile di vita più salutista, anche se ciò contrasta con la vostra innata pigrizia. Non trascurate il partner. Buon umore e ottimismo vi saranno di aiuto per condurre in porto positivamente eventuali situazioni in sospeso, comprese quelle più complicate.

Con il fascino in aumento, farete di tutto per rendere felice la persona amata o conquistare chi v'interessa in questo momento.

Capricorno - Per non rimanere delusi, organizzate al meglio i vostri impegni e pianificate con scrupolosità le uscite di denaro: potreste sforare di parecchio il budget, spendendo più di quanto previsto per voi stessi e per i regali di fine anno. Gli amici e il partner vi faranno trascorrere una bella serata. Dovrete comunque tenere a freno sia l'innato bisogno di libertà e di movimento che l'irrequietezza e la superficialità: potrebbero predisporvi ad errori di valutazione, ad esprimere giudizi affrettati, ad assumere comportamenti a rischio. Prima di agire valutate, chiedete consiglio e poi fate ciò che ritenete buono per voi.

Acquario - Tutto è pronto per avviare un progetto che stimola la vostra curiosità e vi appassiona: manca solo la spinta incoraggiante, ma il 26 dicembre arriverà anche questa. Una piena intesa sentimentale, culturale e intellettuale vi darà l'esatta misura della solidità del vostro rapporto. Mettete nel frattempo in preventivo stati d'animo altalenanti per alcune questioni di famiglia che potrebbero condizionare i programmi dell'intera giornata. Qualcuno dirà di sì ad una richiesta di fidanzamento, qualche altro troncherà una relazione affettiva in crisi da molto tempo. Regolate meglio il sonno e l'alimentazione.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 26 dicembre mette in conto la possibilità di un risultato mancato o comunque inferiore alle aspettative.

Tutto ciò vi obbligherà a raddoppiare l'impegno e l'attenzione, oltre a modificare alcuni aspetti organizzativi della vostra vita. Troverete nuovi sbocchi alla creatività, penserete in positivo e farete il possibile per mantenere l'armonia intorno a voi. A parte la stanchezza fisica e qualche piccola incomprensione familiare, realizzerete con soddisfazione e successo tutto quello che avevate programmato. Sarà più appagante del solito l'intesa con la persona amata, ricca di incontri la serata dei single e dei più giovani.