Secondo l'oroscopo del 28 dicembre i nati sotto il segno dell'Ariete devono mantenere la calma. Per quanto riguarda i Bilancia, invece devono osare, mentre gli Scorpione sono molto passionali. I Leone sono fortunati in amore, ma un po' tesi in ambito professionale.

Oroscopo 28 dicembre ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: le stelle denotato un inizio settimana un po' turbolento per i nati sotto questo segno. Cercate di mantenere la calma e di non alimentare discussioni inutili.

11° Leone: interessanti risvolti sul fronte dell'amore, ma sul lavoro potrebbe nascere qualche tensione.

Cercate di concentrarvi un po' di più sui vostri affetti.

10° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 28 dicembre vi esortano ad essere più temerari. Non abbiate paura di cominciare un percorso solo perché temete di non essere all'altezza. Potreste rimanere stupiti da cosa siete capaci.

9° Sagittario: in amore potrebbe nascere qualche piccola tensione, tuttavia, non demordete. Siate cauti e imparate a capire quando è il momento di agire e quando, invece, è opportuno restare in disparte.

Oroscopo posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: in amore siete un po' confusi, mentre per quanto riguarda la sfera professionale, a partire dal prossimo anno potrebbero esserci delle novità davvero interessanti per molti di voi.

7° Cancro: le stelle si stanno gradualmente allineando. Imparate a mettere da parte l'orgoglio se necessario. L'oroscopo del 28 dicembre vi invita ad essere tenaci e meno spigolosi.

6° Gemelli: in questo periodo siete più socievoli del solito. Approfittate di questa situazione per cimentarvi in nuove conoscenze e in esilaranti avventure che riguardano la professione.

5° Acquario: in amore siete fortunati, tuttavia, meglio non essere troppo pretenziosi. Cercate di mantenere alto il vostro umore in modo da non incappare in qualche problema.

Previsioni segni fortunati

4° in classifica Toro: buon momento per quanto riguarda le relazioni. Se state vivendo un momento un po' confuso sul lavoro, meglio fermarsi un attimo a riflettere con attenzione.

3° Vergine: siate più propositivi in ambito professionale. Non risparmiatevi in amore ed esponetevi laddove necessario. Trascorrete quanto più tempo possibile in famiglia.

2° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del giorno 28 dicembre vi invitano a tentare il tutto per tutto. Se siete desiderosi di ottenere un obiettivo, nulla potrà ostacolarvi.

1° Scorpione: i nati sotto questo segno vivranno un momento molto passionale. La settimana procederà su questa stregua, quindi godetevi al massimo gli ultimi giorni dell'anno.