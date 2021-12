Nuovo appuntamento imperdibile con l’oroscopo della settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Siete pronti a salutare lo strano 2021 e ad accogliere l’imprevedibile 2022? Che cosa accadrà in questa settimana di Capodanno? Quali novità e sorprese hanno preparato gli astri dal punto di vista amoroso, lavorativo e salutare? Su un piatto d’argento, ecco le nuove previsioni astrologiche da lunedì 27 dicembre a domenica 2 gennaio. Immancabili le pagelle segno per segno, con voto da uno a dieci.

Le previsioni dell'oroscopo dal 27 dicembre al 2 gennaio e pagelle: da Ariete a Cancro

Ariete – In campo amoroso, dovrete mettere ordine nella vostra vita affettiva. Chi è innamorato probabilmente avrà in mente di ufficializzare la storia d’amore, invece, le coppie stabili avranno qualcosa da discutere. Per alcuni single del segno ci sarà un ritorno di fiamma. In campo lavorativo, anche nei giorni festivi sarete sepolti da vari impegni improrogabili. Buone notizie anche per chi ha un lavoro dipendente. In salute, anche se non sarà facile, dovrete sforzarvi di non mangiare avidamente ed evitare notti in bianco. Voto: 7

Toro – In amore, inizierete il 2022 con buoni propositi e la determinazione non vi mancherà.

La sfrutterete soprattutto per conquistare il cuore della persona che avete adocchiato da poco. Coloro che sono stati succhiati dal lavoro anche nei giorni di festa, dovrebbero stupire il partner con le dimostrazioni di affetto. I single illusi troveranno coraggio di lasciar perdere la persona che ha più volte ribadito di non ricambiare i sentimenti.

In campo lavorativo, ritroverete la forza di rialzarvi anche davanti alle sconfitte. Proprio prima di Capodanno potreste fare il punto della situazione sulle questioni che riguardano il lavoro. Se siete dei commercianti, date il meglio di voi stessi. In salute, se nelle settimane scorse vi siete dati poco da fare per il vostro fisico, sarebbe il caso di recuperare in fretta.

Voto 8

Gemelli – In questa settimana l’entusiasmo nella sfera affettiva verrà un po’ meno. Sarete presi da mille cose, preoccupazioni, progetti, propositivi per l’anno in arrivo, e quindi metterete in panchina l’amore. Le coppie che si amano profondamente continueranno ad andare d’accordo, ma spesso potrebbero esserci dei battibecchi. I cuori solitari del segno potrebbero trovare qualcuno con cui scambiare quattro chiacchiere e trascorrere un piacevole Capodanno. Dal punto di vista professionale, per fortuna non ci saranno notizie spiacevoli. Qualche accordo andrebbe rivisto perché anche se lo avete rifiutato in precedenza potreste cambiare idea e trovarlo vantaggioso. Non mancheranno gli introiti con i quali riuscirete a togliervi qualche soddisfazione.

In salute, molti di voi, tra compere per le feste natalizie e uscite folli per il Capodanno, si procureranno malanni. Voto 7

Cancro – Dal punto di vista amoroso, troppe questioni e preoccupazioni per l’anno nuovo non vi faranno vivere molto serenamente i vostri sentimenti. Se avete attraversato un periodo critico, in questa settimana riuscirete a raggiungere un compromesso con la persona che amate. Per i single ci saranno delle novità, soprattutto via social. Sul fronte lavoro, arriveranno giornate più serene, anche se molto indaffarate. La fortuna inizierà a girare già nel primo weekend del 2022. Se avete aperto da poco un’attività, dovrete armarvi di pazienza perché l’anno in arrivo porterà dei risultati inaspettati.

Tutto liscio sul fronte della salute. Il 2022 inizierà con qualche acciacco di stagione o di stress accumulato in queste ultime due settimana di dicembre. Voto 7,5

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 27 dicembre al 2 gennaio: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, dicembre è stato un periodo impegnativo, molte coppie hanno dovuto prendere delle decisioni definitive, oppure hanno dovuto fare i conti con una realtà un po’ bastarda. Alcuni di voi non hanno trascorso un Natale serenamente, chi si è ammalato e chi lo ha trascorso in quarantena. Qualche strascico di quei giorni si farà sentire anche in questa settimana di fine anno. Le relazioni in generale andranno bene, potrebbe venire qualcosa qualche proposta impegnativa.

I single difficilmente cederanno alle tentazioni, soprattutto perché sono intolleranti alle abitudini altrui. In campo lavorativo, è un periodo di transito, quindi qualsiasi cosa vi frulla in mente, l'oroscopo consiglia di attendere che i momenti migliorino e maturino. In salute, se vi siete trascurati a causa delle abbuffate o di problemi fisici, il 2022 vi offrirà l’opportunità di rimediare. Voto 6

Vergine – La settimana sarà un po’ complicata dal punto di vista affettivo e amoroso. Le relazioni instabili riceveranno un’altra brutta batosta, forse sarà il caso di voltare pagina e di iniziare l’anno nuovo da single? Se in questo mese di dicembre siete stati molti distratti e avete parcheggiato i sentimenti in qualche posto sperduto, nel 2022 avrete al possibilità di correre ai ripari.

A Capodanno arriveranno nuove opportunità per i cuori solitari più convinti. In campo lavorativo, non vedete l’ora che arrivi il 2022 per fare dei piccoli e grandi cambiamenti. Non azzardatevi, però, con affari o progetti troppi impegnativi poiché è troppa l’incerta che li avvolge. Parlando di soldi, l’Oroscopo consiglia di non fare spese folli che potrebbero spingere a stringere la cinghia. In salute, in questa settimana potrebbe venire a galla qualche disturbo fisico in più. Se non vi farete prendere dall’ansia, ne verrete fuori. Voto 6

Bilancia – Settimana ottima per l’amore e gli affetti. Sia che abbiate trovato l’anima gemella, sia che ne siete ancora alla ricerca, avrete sempre qualcuno intorno a corteggiarvi.

Tuttavia, alcuni nativi della Bilancia tenderanno a sottovalutare il potere dell’amore e faranno molto male. Ciò che dovrete fare in questa settimana speciale è cogliere al volo le occasioni che si presenteranno per assaporare la felicità. Le coppie ben collaudate vivranno un periodo positivo, soprattutto quelle che vogliono fare altri figli e costruire insieme qualcosa di significativo e duraturo. I single corteggiatissimi dovranno concludere qualcosa e smettere di fare gli schizzinosi. Anche nel lavoro sarete assistiti da una buona fortuna. Nel mondo degli affari troverete delle persone serie con cui parlare. Non dovreste lamentarvi dal punto di vista fisico. Se seguirete alla lettera le cure, non soffrirete nemmeno un mal di testa.

Voto 8

Scorpione – Buon notizie sul fronte amoroso. Le coppie vivranno un buon rapporto, i partner si guarderanno con occhi diversi e questo aiuterà entrambi. I cuori solitari del segno che hanno perso fiducia nell’amore, nel 2022 torneranno a sperare in un rapporto stabile, fatto di fiducia e sentimenti autentici. In campo lavorativo, i progetti appena avviati dovranno essere rivisti e migliorati. Se il vostro capo ha promesso un aumento di paga o una promozione, insistete affinché mantenga la parola data. La salute risponderà bene negli ultimi giorni di dicembre tranne nel primo weekend del 2022 perché vi sentirete sfiniti e fiacchi a causa di queste feste natalizie. Basterà riposarvi di più e circondarvi di persone giuste per ridarvi la carica.

Voto 7

Previsioni astrologiche e pagelle per la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore questa dovrebbe essere una settimana allegra e spensierata, ma il vostro carattere un po’ particolare farà nascere problemi inesistenti. Dovreste smettere di frequentare amicizie sconvenienti che potrebbero rovinare la vostra relazione. Tra i propositi del 2022 dovrebbe esserci anche quello di coltivare bene i vostri rapporti preferiti. Se il vostro cuore è solo da tanto tempo sarà meglio abbassare le vostre esigenze perché la perfezione non esiste. Anche se nel lavoro avrete la possibilità di fare grandi cose e ottenere discreti successi, fareste meglio a guardarvi le spalle da certe persone doppiogiochiste.

La vostra salute tentennerà nel 2022, in quanto avrete una montagna di cose da sbrigare. Nonostante ciò, non vi scoraggerete mai e accoglierete a testa alta qualsiasi tipo di sfida, malanno o senza malanno. Voto 6,5

Capricorno – In questa settimana speciale vi sentirete sereni dal punto di vista amoroso e affettivo. Le stelle del 2022 premieranno la vostra audacia e tutti i vostri sforzi per mantenere i vostri rapporti sani, forti e duraturi. Alcuni cuori solitari del segno potrebbero perdonare una persona del passato che ha commesso qualche sciocchezza o che vi ha trattato ingiustamente in malo modo. In campo lavorativo, se state aspettando un avanzamento di carriera, il 2022 non vi deluderà.

Arriverà qualcosa di inaspettato nel settore economico. In salute, supererete gli acciacchi delle settimane natalizie a testa alta, senza perdervi mai d’animo. Inizierete l’anno nuovo con una discreta energia. Voto 8

Acquario – In campo amoroso, negli ultimi tempi vi siete troppi intristiti, forse non avete attraversato un buon Natale a causa di qualche complicazione di salute o di un problema economico e lavorativo. Le storie d’amore non si logoreranno, ma bisognerà alimentarle continuamente e tenere la fiamma della passione sempre accesa. Anche per i single del segno potrebbe essere un buon momento per riflettere sugli errori passati. Se ultimamente avete rinunciato a qualche progetto di lavoro sia per mancanza di tempo che per mancanza di fondi, di certo le stelle non possono assicurare se nel 2022 lo recupererete, ma sicuramente le cose andranno meglio e la fiducia in voi non mancherà. Si apriranno nuove porte che vi augureranno un buon 2022. In salute, ultimamente non ve la siete passata troppo bene, tuttavia, nel weekend tutto tornerà alla normalità. Attenzione, però, alle ricadute, poiché il freddo potrebbe fare brutti scherzi. Voto 6,5

Pesci – In amore, tra i propositi del 2022 dovrebbe esserci anche lo stop ad atteggiamenti freddi e distaccati. Sarà la volta buona per migliorare alcuni lati del carattere burbero e musone. Dovrete imparare a parlare di più, raccontare senza paure i vostri punti di vista e ad ascoltare attentamente ciò che gli altri hanno da dire. Comunque, riuscirete a vivere una delle settimane più belle dell’anno e non vi pentirete di esservi aperti più del solito con la persona che state frequentando. I cuori solitari del segno dovranno tenersi pronti perché il 2022 porterà tante novità e sorprese inaspettate. In campo lavorativo, abilità e fantasia sono due caratteristiche importanti in qualsiasi professione e voi ne avete. Per il 2022 dovrete organizzarvi meglio con le spese, qualche imprevisto sarà dietro l’angolo. Ottima la salute, avrete solo bisogno di più energia per fare tutto ciò che vi frulla in mente. Voto 8