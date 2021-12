Venerdì 17 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna transitare sui gradi dei Gemelli, mentre il Sole assieme a Marte sosteranno nel segno del Sagittario. Mercurio, Plutone e Venere, invece, continueranno il domicilio in Capricorno, così come Urano permarrà il moto in Toro. Nettuno, in ultimo, resterà stabile in Pesci come Giove insieme a Saturno proseguiranno il transito in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno entusiasmante per Sagittario e Cancro.

Sul podio

1° posto Bilancia: ambiziosi. Se da un lato il Luminare giallo potrebbe spingere i nati Bilancia a trascorrere la giornata professionale sempre col sorriso sulle labbra, dall'altro lato il trigono Luna-Saturno nel loro Elemento acuirà la loro ambizione lavorativa, in particolar modo per la seconda decade.

2° posto Leone: lavoro top. La prima decade felina avrà buone chance di ricevere un ingente sostegno dal parterre planetario del giorno che precede il weekend, coi nativi che parranno avere una marcia in più al lavoro, figlio anche dell'entusiasmo professionale ritrovato da qualche giorno.

3° posto Acquario: multitasking. Che si tratti di impegni familiari, attenzioni da rivolgere al partner o alla prole, mansioni professionali da adempiere, i nati sotto il segno dell'Acquario riusciranno presumibilmente a cavarsela egregiamente rispettando le tempistiche e i bisogni altrui.

I mezzani

4° posto Gemelli: speranzosi. Nel bel mezzo del periodo dell'anticompleanno, questa Luna nel segno che domenica 19 diverrà Piena sembrerà voler riaccendere la fiammella della speranza del primo segno d'Aria, il quale riuscirà con semplicità a scorgere ciò che di buono la vita gli sta donando al momento.

5° posto Capricorno: strategici. Venerdì che potrebbe risultare ideale ai nati Capricorno, principalmente alla seconda e terza decade, per pianificare, ottimizzare e scegliere le alleanze più indicate per far decollare i loro progetti in tempi celeri.

6° posto Ariete: serata top. I nati Ariete, sino al tardo pomeriggio di questa giornata dicembrina, dovranno probabilmente barcamenarsi tra diverse incombenze pratiche e lavorative da portare a compimento.

Dall'ora di cena in poi, però, il segno di Fuoco potrà, invece, concedersi una rigenerante parentesi passionale col partner.

7° posto Toro: individualisti. Idee e opinioni saranno, con ogni probabilità, dei punti ben fermi nelle menti dei nati Toro in questo giorno d'autunno, col segno di Terra che assumerà un mood individualista che spazzerà via qualsiasi visione diversa dalla loro da parte di soci o collaboratori.

8° posto Scorpione: straniti. Qualcosa parrà non quadrare nel ménage amoroso di casa Scorpione, coi nativi che rimarranno perplessi di fronte ad alcuni atteggiamenti del partner nei confronti di un vecchio amico. La loro probabilmente non sarà gelosia ma resteranno straniti di fronte a tale complicità tra l'amato bene e la persona in questione.

9° posto Vergine: focus sull'aspetto fisico. Il secondo segno di Terra, durante questo venerdì, potrebbe soffermarsi maggiormente su alcune presunte imperfezioni del proprio corpo e, a causa di ciò, farne un dramma emotivo. Per uscire da tale impasse, i nati Vergine dovrebbero fare propria la massima dell'avvocato e politico statunitense Robert T. Bennett: "Accetta te stesso, ama te stesso e continua ad andare avanti.

Se vuoi volare, devi rinunciare a ciò che ti appesantisce.".

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: timorosi. Un imprevisto, un ostacolo o una frase poco rassicurante da parte di un socio o di una figura professionale di spicco potrebbero acuire il timore dei nati Sagittario nei riguardi del prossimo futuro, specialmente per ciò che concernerà il rapporto tra lavoro e investimenti economici.

11° posto Cancro: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per la prima decade di casa Cancro per ciò che concernerà le faccende professionali, coi nativi che avranno buone possibilità di ritrovarsi alle prese con colleghi maldisposti nei loro riguardi che gli faranno saltare la mosca al naso.

12° posto Pesci: delusioni.

Tirando troppo la corda quest'ultima potrebbe spezzarsi ed è ciò che, con ogni probabilità, capiterà ai nati Pesci sul fronte affettivo, in quanto il dodicesimo segno zodiacale continuerà a non prendere una decisione circa un corteggiatore, il quale sceglierà di virare le proprie attenzioni su altre persone.