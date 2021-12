Per la giornata di domani, mercoledì 15 dicembre 2021, l’Oroscopo prevede un ritorno in prima posizione in classifica per il segno del Leone e il segno del Toro che migliorerà a vista d’occhio. Il segno dei Pesci invece potrebbe avere un calo, così come rimarrà stabile nelle ultime posizioni il segno del Cancro. Di seguito le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Leone carico

1° Leone: la giornata di domani si prospetta carica di novità che metteranno il lavoro al primo posto e con esso anche la vostra autostima, che ora raggiungerà dei livelli più che soddisfacenti.

Il romanticismo occuperà gran parte della vostra serata con il partner.

2° Toro: probabilmente ci saranno novità che vi daranno un senso di serenità maggiore e vi permetteranno di organizzare meglio il lavoro. Il pomeriggio e la serata saranno dedicati interamente alla vostra persona e a qualche passatempo interessante.

3° Acquario: le amicizie vi daranno tante occasioni nuove per divertirvi e per fare shopping. Probabilmente vi appassionerete a qualcosa di inedito che in passato non avevate minimamente considerato e che ora catturerà tutto il vostro interesse.

4° Sagittario: esplorare nuove prospettive di lavoro potrebbe darvi l’avvio ad esperienze nuove. Sicuramente la voglia di sperimentare le esperienze in questa giornata non vi mancheranno, soprattutto se farete nuove conoscenze.

Gemelli affiatati

5° Gemelli: state risalendo nella classifica grazie ad un atteggiamento diverso, probabilmente molto più incline alla serenità e al senso del dovere molto più “disteso”. In amore ci sarà qualche presupposto che indicherà un affiatamento maggiore.

6° Capricorno: il focus attuale sulla famiglia vi darà una visone d’insieme che vi permetterà non solo di conoscere meglio qualche membro della vostra famiglia ma anche di relazionarvi meglio con qualcuno di particolarmente “difficile”, almeno secondo l’oroscopo.

7° Cancro: questo rialzo nella classifica dell’oroscopo sarà dovuto sostanzialmente ad un’apertura che si riscontrerà con il partner, ad una comunicazione che non sarà eccellente ma che potrà offrirvi i presupposti per un chiarimento molto più esteso.

8° Pesci: purtroppo sul lavoro state dimostrando di essere impulsivi e questo potrebbe compromettere un affare e fare al differenza con le vostre finanze.

Siate più prudenti sul piano professionale, perché ci sarà qualche ostacolo di troppo.

Tregua per Scorpione

9° Scorpione: questa tregua dalle situazioni spinose si stabilizzerà in virtù di una più forte determinazione sul piano sia lavorativo che privato. Anche la tensione all’interno del contesto domestico potrebbe allentarsi in modo significativo o annullarsi definitivamente.

10° Bilancia: avrete un po’ di nervosismo in corpo, ma al momento ci sarà altro a cui pensare come ad esempio un progetto particolarmente difficile da portare a termine. Con la vostra squadra di lavoro al momento non c’è molta affinità.

11° Vergine: dovrete far fronte a qualche spesa di troppo con dei guadagni che al momento stanno lasciando molto a desiderare.

La tranquillità in famiglia e con le amicizie però potrebbe mettervi molta più serenità di quello che pensavate in un primo momento.

12° Ariete: ridiscendere in basso alla classifica dell’oroscopo in questo momento significherà avere qualche discussione, forse in famiglia, che potrebbe procurarvi non solo del silenzio prolungato, ma anche una punta di stress che si aggiungerà a quello già “maturato” in precedenza.