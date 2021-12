L'oroscopo di martedì 7 dicembre 2021 è pronto a distribuire consigli attraverso le previsioni zodiacali del giorno. In questo caso, il periodo interessato è il secondo della corrente settimana, per l'appunto martedì. Come al solito, a farla da padrone sarà l'Astrologia, nel contesto applicata all'amore e al lavoro in relazione ai primi sei simboli astrali. Ovvio quindi che ad essere analizzati in questo contesto i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di scoprire come andrà la giornata di martedì?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 7 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Cancro;

3° posto - ★★★: Leone;

4° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 7 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 7 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia la messa in programma di un buon giorno, a tutto tondo con questa parte della settimana. In campo sentimentale, se avete una vita affettiva serena e ben assestata, specie la serata sarà un tuffo in un mare di continue tenerezze, in un oceano di romantiche e dolcezze. L'amore vi catapulterà in un'atmosfera seducente: siate dunque gentili e ben disposti con il partner, oltre che teneri e pazienti, perché ogni giorno potete contare sul suo amore incondizionato.

Single, il cielo sopra il vostro capo darà una bella sferzata di dinamismo e alla vostra vita sociale. Potreste conoscere persone nuove e interessanti, il che vi potrebbe regalare qualcosa di più di una semplice amicizia. Nel lavoro, se avete delle questioni burocratiche o amministrative, verranno portate brillantemente a termine nella mattinata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questo fatto vi porterà molta soddisfazione, accrescendo il vostro senso della praticità e la capacità di dare forma a cose e progetti sospesi.

Toro: ★★★★★. Partirà e chiuderà sicuramente in scioltezza questa parte della settimana. Emozioni e soddisfazioni in ogni settore potrebbero arrivare già dal primissimo mattino o massimo a metà pomeriggio.

In campo sentimentale, l'ottimismo mattutino vi aiuterà nello svolgere un gran numero di cose: soprattutto nei progetti personali, perché in questo periodo avete una gran voglia di fare. Potrete decidere di sistemare casa e giardino: era da tanto che desideravate farlo, ma non dimenticatevi della vostra metà. Sapete bene che il partner ha una gran voglia delle vostre coccole! Godetevi questo momento di serenità e approfittatene per passare dei momenti sereni con chi amate. Single, è un buon periodo per partire alla conquista di un partner interessante, ammesso che sia in circolazione. Nella vostra città o all'estero, comunque sia la vostra intraprendenza non incontrerà ostacoli, grazie soprattutto al vostro fascino.

Nel lavoro, fidatevi del vostro intuito, se volete compiere passi in avanti e raggiungere uno scalino in più nella gerarchia aziendale. Chi svolge la libera professione sarà in pole position.

Gemelli: ★★. Giornata 'no', valutata nelle predizioni di martedì con il segno relativo alle giornate poco positive. Parlando in generale, il vostro umore non troppo allegro metterà in crisi la vostra già poca voglia di fare, anche senza motivi validi. Un consiglio per i più irascibili: litigare con il primo che capita non cambierà la situazione, per cui cercate di avere un po' più di pazienza e un minimo di comprensione. In amore, giornata abbastanza impegnata, così come l'atmosfera che vivrete in casa, dove ultimamente si sono addensate molteplici tensioni.

Avrete la sensazione che manchi qualcosa, un caposaldo, un punto di riferimento che forse avevate dato per scontato. Tutto questo vi immobilizzerà in situazioni probabilmente un po' caotiche, forse portatici di discussioni senza fine. Single, il vostro compito è cercare di resistere alla tentazione: qualcuno (molto discutibile) farà di tutto per attirarvi verso di sé e voi dovrete resistere, con tenacia. Pensate alle conseguenze delle vostre azioni, perché potrebbero essere ancor peggiori di quelle che potreste riuscire ad immaginare. Nel lavoro, quanti hanno un'attività professionale indipendente si sentiranno, forse, ostacolati nell'immediata realizzazione di un progetto.

Oroscopo e stelle di martedì 7 dicembre

Cancro: ★★★★. Questa parte della settimana si prevede possa essere all’insegna delle normali attività con un martedì preventivato "buono". A tenere banco il solito tran-tran, dunque come fare per vivere in tranquillità e serenità questa giornata? Per i sentimenti, cercate di restare in perfetto equilibrio tra il dire e i fare: secondo le stelle, riuscirete a conciliare un gran numero di attività, a patto di mantenere un'armonia discreta con il partner. Anche per le persone che vi stanno vicino godranno con piacere di quanto riuscirete a fare. Single, vi attende una bella giornata: godrete di ottimi influssi astrali e saprete entrare in sintonia con il prossimo, immediatamente e senza alcuna fatica.

Il che rappresenterà un bel vantaggio per le vostre relazioni interpersonali: infatti sarete più disponibili e generosi con gli amici e con le persone a cui volete bene. Nel lavoro, avete mille carte da giocare con successo. Attivate quindi tutta l'ambizione che avete e puntate in alto.

Leone: ★★★. Giornata abbastanza difficile, classificata dalle stelle con la sigla del "sottotono". In tanti sentirete fortissimo il bisogno di stabilità, di tranquillità affettiva ma, nello stesso momento vi accorgerete di non riuscire a raggiungere quegli obiettivi che vi eravate prefissati. In amore, cercate di stemperare il clima teso della giornata con qualche piacevole e invitante novità. Così facendo, vedrete che il partner ve ne sarà particolarmente grato e non avrete più discussioni accese per tutto il periodo.

Single, affrontate con calma un problema che vi si potrebbe presentare in giornata: considerate che eventuali reazioni delle persone saranno dovute più al nervosismo che a un reale contrasto. Tranquilli, piano piano tutto si sistemerà. Nel lavoro, tenete stretti i cordoni della borsa, potreste spendere un po' di più nel concedervi qualche capriccio. Anche i guadagni potrebbero essere motivo di ansia, se avete un'attività autonoma.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 7 dicembre, predice una giornata improntata alla naturale positività e, in generale, risulterà efficace per mettere in gioco opportunità su cui investire. In campo sentimentale, sarete pieni di fascino, sensibilità e sentimento, così da regalarvi una giornata indimenticabile.

Il partner rimarrà molto contento delle vostre idee o proposte, scoprendo finalmente nuove, inaspettate sfaccettature del vostro carattere. Il periodo si appresta a regalare una sorpresa a molti del segno, purché capaci di cogliere l'attimo... Single, le idee e l'originalità in questa frizzante giornata non mancheranno. Vi sveglierete al top: adrenalinici e più che mai carichi di energia. Indirizzate questa voglia di fare verso le cose che avreste dovuto già portare a termine da tempo: è l'occasione giusta. Infatti, potrebbe arrivare un invito da parte di una persona che vi corteggia, approfittatene. Nel lavoro, sarà un gioco da ragazzi portare a termine un progetto che vi preme molto. Otterrete così quei miglioramenti da tempo desiderati.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 7 dicembre.