L'oroscopo di martedì 7 dicembre 2021 riapre il discorso sulle previsioni astrologiche analizzando il secondo giorno dell'attuale settimana. Ad essere direttamente interessati dalle nostre previsioni, in questa sede, saranno in esclusiva Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Per la cronaca, questo martedì le effemeridi ci riservano una bella sorpresa: la presenza di una sensualissima Luna in Acquario, in entrata nel settore del segno d'Aria già dalle ore 12:49. L'Astrologia del periodo preannuncia tanta positività da parte del Sole nei riguardi del Sagittario, segno indicato con le cinque stelline della buona sorte.

In difficoltà intanto coloro nativi del Capricorno insieme a quelli dei Pesci, purtroppo sottoposti a turbolenze astrali abbastanza difficili da contenere.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 7 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 7 dicembre

Bilancia: ★★★★. Giornata abbastanza positiva e sufficientemente al di sopra della media, senza "se" ed altrettanto senza "ma". In ambito familiare come anche nei confronti di alcune belle amicizie, l'Astrologia vi anticipa che non mancheranno occasioni per rafforzare eventuali intese. Non fatevi cogliere di sorpresa dagli imprevisti del giorno.

La tranquillità d’animo è una conquista interiore e non deriva dall’esterno. In amore, con Venere parzialmente favorevole al segno, la passione diverrà un’avventura da ricercare più di prima. La banalità e la monotonia le scorderete. Single, un attimo di solitudine potrebbe essere molto utile per capire gli errori che avete commesso e per promettervi di non farne mai più.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, pesate saggiamente i pro e i contro di ogni progetto senza farvi prendere dall’entusiasmo, o rischierete di prendere un abbaglio.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano l'arrivo di un giorno semplice ma con tratti abbastanza efficaci da sfruttare per i propri tornaconti quotidiani. Se presa con il giusto spirito, questa parte della settimana sarà sufficientemente gradevole da sostenere.

Potrete permettervi di stabilire alcune rotte con precisione e senza che nessuno venga a metterci becco. Non è certo cosa da poco. Per i sentimenti, i sensi giocano un ruolo fondamentale, soprattutto all’interno della coppia. Ma dovete coglierne i segnali dell’uno e dell’altro. Single, non lamentatevi delle piccole pecche nel comportamento altrui, a meno che non siate certi che il vostro rasenti quasi la perfezione! Nel lavoro, vi accorgerete all’ultimo momento di essere riusciti a fare tutto entro la scadenza che era sta prefissata dal vostro superiore.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 7 dicembre al Sagittario preannuncia l'arrivo di un giorno favorevole già dalla partenza, sostenuti da un Sole molto positivo in un contesto gioviale e straordinario.

Per favorire la serenità ci vuole una nuova strategia: spazzare via le incertezze! Anche se le energie a disposizione e i vostri mezzi sono granché, voi vi mettete sotto e non perdete così nemmeno un colpo. In amore, con la Luna in un segno amico, il desiderio di stringere fra le braccia colui o colei che amate potrebbe essere acuito considerevolmente. Per i single, dopo che le divergenze saranno appianate, potrete cominciare a fare qualche interessante progetto insieme a chi sapete. Ma ogni cosa a suo tempo... La parte riguardante il lavoro, indica che non state dando il cento per cento perché siete bloccati da alcune insicurezze. Voi detestate in ogni modo il dover andare alla cieca.

Oroscopo e stelle del giorno 7 dicembre

Capricorno: ★★. Il prossimo martedì sarà decisamente poco congeniale, per non dire pessimo, per molti di voi nativi in Capricorno. In qualche caso si renderà necessario un dialogo chiarificatore o di confronto con le persone interessate al problema. Rilassatevi e non pensate alle situazioni assillanti, una volta tanto. Se invece non ne potete fare a meno, non lamentatevi: è una vostra scelta. In merito agli affetti, forse chi amate vi sta chiedendo semplicemente di essere un po’ più presenti in famiglia e di non dimenticarvi delle cose più importanti: fate mente locale. Single, una serata in compagnia degli amici non è certamente il massimo della romanticheria, ma per una volta dovrete accontentarvi.

Nel lavoro, date un’occhiata preventiva agli impegni da organizzare per la settimana in corso, ma per il resto del tempo spassatevela liberamente.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali sottolineano la possibilità che questa parte della settimana possa risultare davvero splendida. L'arrivo della Luna potenzialmente darà modo di favorire azioni efficaci a sostegno del comparto sentimentale. In generale, si prospetta molto facile portare a buon fine eventuali incombenze. In campo sentimentale, lasciando da parte eventuali divergenze di vedute, capirete che c’è poco da fare oltre ad accettare di essere amati e di amare. Lasciatevi andare e sorridete: la Luna vi ama! Single, la serata è pronta ma rimane da pianificarla nei minimi dettagli.

Non resta che comperare lo champagne e prepararsi a brindare, in tutta intimità. Nel lavoro, tutto bene: se potete defilarvi dalle responsabilità più gravose, eviterete pressioni che in questo momento difficilmente potreste tollerare.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 7 dicembre valuta questa parte della settimana con un magro "ko". Diciamo che la situazione è difficile da decifrare, astrologicamente parlando: ciò che è chiaro, comunque, è che il periodo, volenti o nolenti, risulta negativo. Se potete, fate un passo indietro per quanto riguarda alcune scelte che non vi toccano particolarmente. In amore il self control non è proprio il massimo in questo periodo, ma una volta tanto questo, invece di causarvi problemi, potrebbe essere un punto in più.

A coloro ancora single intanto, ricordiamo che fare il primo passo non è sempre facile, specialmente se ci sono strappi qua e là da ricucire con pazienza. Un pizzico di fortuna non guasta quando si sta cercando la propria anima gemella. Nel lavoro, per chiudere, coprirsi le spalle a vicenda potrebbe essere l’unica soluzione in certi casi. Bando all’orgoglio e piegatevi un po’ al volere altrui...

Classifica oroscopo del 7 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 7 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di conoscere quanta positività è stata assegnata dalle stelle al vostro segno di nascita? Scontata la risposta affermativa, diciamo semplicemente che questa parte della settimana appena iniziata darà grosse soddisfazioni soprattutto a quattro segni.

Il più fortunato della serie, facile da intuire, è l'Acquario, grande favorito da una splendida Luna nel segno. Ottimo il periodo anche per Toro, Vergine e Sagittario, trio valutato in giornata da cinque stelle. Vediamo di dare una valutazione anche ai restanti segni analizzando uno ad uno i dodici dello zodiaco dal prospetto seguente.

Le stelline di martedì 7 dicembre: