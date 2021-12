Una nuova giornata sta per prendere il via così come una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 6 dicembre 2021 con le previsioni dall'Ariete ai Pesci in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore, se una storia è nata da poco meglio gestire tutto con maggiore attenzione. Potreste perdere la pazienza in questa giornata. Nel lavoro momento non esaltante, per questo motivo vitarte azzardi.

Toro: per i sentimenti momento interessante con la Luna favorevole, non mancheranno nuove emozioni. Nel lavoro quello che avevate richiesto in passato ora arriverà.

Gemelli: a livello sentimentale giornata che vi vede maggiormente nervosi, ci sono alcune situazioni da chiarire. Nel lavoro non tutto sta andando come vorreste, per questo motivo dovrete impegnarvi di più.

Cancro: in amore giornata non esaltante, per questo motivo attenzione ai rapporti nella coppia. Ci saranno delle polemiche dover superare. A livello lavorativo qualcosa non va, vi sentite maggiormente agitati.

Leone: per i sentimenti, potranno arrivare maggiori soddisfazioni in questa giornata, momento però di calo a partire da domani. Nel lavoro, se ci sono stati dei cambiamenti di recente, ora le cose andranno meglio.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore la Luna è favorevole, per questo motivo la giornata andrà bene.

Nel lavoro avrete occasione in più per ripartire.

Previsioni e oroscopo del 6 dicembre 2021: la giornata dei segni

Bilancia: a livello amoroso con la Luna che non è dalla vostra parte non mancherà qualche momento di agitazione, per questo motivo meglio gestire i rapporti in modo tranquillo. Nel lavoro portate avanti le vostre scelte.

Scorpione: per i sentimenti Luna favorevole, questo è un momento utile per agire. Nel lavoro qualche buona notizia è in arrivo ed i cambiamenti saranno favoriti.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le storie al momento sono positive, attenzione soltanto a qualche piccola tensione. Nel lavoro potrebbe arrivare una conferma, anche se sentite la necessità di cambiare.

Capricorno: in amore con la Luna nel segno vivrete maggiori emozioni. Il periodo porta vantaggi. A livello lavorativo non manca il successo e le opportunità per farsi notare.

Acquario: per i sentimenti con la Luna nel segno potranno arrivare nuove emozioni. Nel lavoro non mancano i risultati da qui alla fine del mese, ci saranno momenti di forza ad accompagnarvi.

Pesci: in amore con la Luna favorevole potrete ottenere qualcosa in più, in particolare se c'è stato un conflitto. Nel lavoro i nuovi progetti sono da portare avanti.