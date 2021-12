L'oroscopo di giovedì 9 dicembre 2021 è pronto a consegnare alle cronache astrali la classifica stelline corredata dalle onnipresenti previsioni zodiacali. Ovviamente, ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno i soli simboli astrali relativi alla prima sestina. Ansiosi di scoprire se il vostro segno di nascita risulti tra quelli indicati positivamente? Bene, iniziamo subito a dare qualche anticipo sui migliori e peggiori del periodo, tassativamente estrapolati tra i seguenti: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che l'Astrologia di giovedì vede di buon auspicio il periodo per gli amici nativi dei Gemelli nonché quelli della Vergine, ambedue sottoscritti in giornata a cinque stelle.

Invece a dover sottostare loro malgrado a turbolenze astrali abbastanza marcate, sia i Toro quanto i Cancro, rispettivamente considerati in periodo da due stelle, ossia "sottotono", e con le due stelline del "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 9 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

3° posto - ★★★: Toro;

4° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 9 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 9 dicembre al segno dell'Ariete predice una giornata buona, valutata dall'Astrologia con le quattro stelline della normalità.

Avrete in qualche caso discrete opportunità di coronare semplici sogni o piccole speranze. In amore, ci saranno ottime probabilità di portare a compimento i progetti pratici relativi alla vita privata. A vostro vantaggio ci saranno alcune intuizioni, una buona dose di saggezza e tanto romanticismo, senza tralasciare un pizzico di fortuna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Felicemente in coppia, mano nella mano procedete verso gli stessi orizzonti; quelli della complicità, di un progetto condiviso e tanta serenità. Single, vivrete ore di passione e sentimento, e la possibilità di concretizzare un'unione si farà sempre più concreta: questo vi metterà di ottimo umore. La gioia vi pervaderà l'anima e risulterete più amorevoli nei confronti di tutti.

Gli occhi brilleranno dalla gioia, sarete ad un passo dalla felicità massima. Donerete tutti voi stessi a chi vi ha rapito il cuore. Nel lavoro, sarete positivi: porterete il vostro entusiasmo anche nelle attività lavorative più monotone.

Toro: ★★★. Il prossimo giovedì sarà 'sottotono' per voi del segno, questo è purtroppo un dato di fatto (ovviamente aleatorio, in quanto relativo alla posizione non buona delle effemeridi relative al segno). In campo sentimentale, vi sveglierete agguerriti e pronti a seminare un po' di zizzania tra i membri della famiglia. Così la giornate potrebbe risultare alquanto impegnativa o colma di stress: tranquilli, perché in serata tutto rientrerà nei soliti ranghi.

Con il partner ci saranno delle piccole discussioni che vi faranno riflettere su alcuni vostri atteggiamenti: tornate sui vostri passi e siate più disponibili e dolci con la persona amata. Single, il vostro cielo sarà imbronciato, cercate quindi di mantenere la calma in ogni situazione: eliminate il superfluo e pensate di più a voi! Tra stress e incertezze in questo giovedì, per non perdere tempo e pazienza concentratevi sulle priorità che avete. Nel lavoro, darete del filo da torcere ai colleghi, ma riceverete in cambio la più totale indifferenza. Avrete così il dente avvelenato, ma il vostro comportamento non vi porterà comunque nessun tipo di benessere.

Gemelli: ★★★★★. Nella giornata in analisi quest'oggi, visto l'ottimo cielo astrale a disposizione, riuscirete senza meno ad incanalare la vostra energia nel modo migliore possibile.

In amore, sarà un giorno stellare, quello della vitalità, dell'amore, del tempo libero. Metterete tutta la vostra forza di volontà per raggiungere i traguardi desiderati, senza dimenticare i vostri obiettivi personali. Anche perché potete già mettere in cantiere progetti importanti, decidere una convivenza o un bebè, o godersi semplicemente questo stato di grazia, insieme a chi amate. Single, questo secondo giovedì di dicembre sarà da sfruttare per riorganizzare al meglio le questioni di cuore. Brilleranno infatti delle stelle radiose che vi renderanno carismatici, disponibili e generosi con tutti. Potrete così concludere o portare avanti con successo i progetti iniziati, grazie anche ad un'attività ben organizzata, il che vi aiuterà a scaricare correttamente le energie e a mantenere l'equilibrio psicofisico.

Nel lavoro, sarete un vulcano di iniziative e ottime idee. Intuito, esperienza e creatività vi offriranno una marcia in più nella professione che vi permetterà di distinguervi tra i vostri colleghi.

Oroscopo e stelle di giovedì 9 dicembre

Cancro: ★★. Giornata pessima, valutata nelle predizioni attuali con le due stelle negative relative ai periodi da "ko". Le informazioni ricavate dalla carta del cielo, purtroppo per voi nativi, propendono per tale infausta ipotesi, poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo qualcos'altro... Per i sentimenti, non siete riusciti a trarre vantaggio da una situazione molto promettente e adesso ve ne fate una colpa; ma gettarsi addosso la croce non serve a nulla.

Piuttosto, cercate di capire dove avete sbagliato: servirà per afferrare al volo la prossima occasione! Così potreste avere un po' di stanchezza dovuta a un lieve malessere; gestite con saggezza gli impegni in agenda e prendetevi cura del vostro benessere. Regalatevi attimi sereni con chi amate. Single, ci saranno delle ottime chance, però frenate o peggio ancora vanificate da intuizioni completamente sbagliate. Non è il momento di seguire ciecamente l'intuito, così per stare lontani da guai e complicazioni c'è un sistema sicuro e collaudato: riflettere prima di agire. Nel lavoro si prevede una sorta di resa dei conti. Vi verranno avanzate delle richieste non del tutto piacevoli, perciò, preparatevi a mantenere la calma.

Leone: ★★★★. Partirà e chiuderà in modo decisamente normale questo vostro giovedì, non esente comunque da piccole piacevoli soddisfazioni. Nonostante gli impegni troverete il modo di svagarvi e di recuperare. In amore, la realtà ora supera la fantasia: i transiti di questo giorno promettono una pioggia di situazioni appaganti e fortunate, per un salto di qualità stabile per la vostra vita sentimentale. Molti di voi faranno progetti, per poi partire per una breve vacanza; altri tenderanno la mano alla persona amata per trovare un accordo nel rapporto di coppia e vivere sereni insieme. Single, gli astri vi favoriscono e vi riservano delle piacevoli sorprese che porteranno presto delle importanti novità.

Sarà così una giornata intrigante grazie alla posizione di alcuni pianeti, dove non mancheranno sorprese e proposte a cui non potrete dire di no. Nel lavoro, grandi novità riguarderanno il vostro segno. Finalmente una questione spinosa si risolverà e voi potrete realizzare un progetto ambizioso che avevate già nel cassetto.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 9 dicembre, regala grande slancio questa parte della settimana, pronta per poter essere sfruttata al meglio. Volendo, potreste cogliere al volo tutte le occasioni che vi si offriranno. Il campo sentimentale sarà stabile, felice, emozionante la sfera amorosa. Che bello ritrovare accanto a voi un partner dolce e disponibile, perdersi fra le sue braccia e dimenticare i problemi quotidiani.

Troverete nella persona amata tutto ciò di cui avete bisogno, un suo sguardo e vi sentite a casa: non vi serviranno parole o altro. Single, per trascorrere bene questo secondo giovedì di dicembre non avrete bisogno di molte cose, perché avete già l'affetto di tante persone. Potete quindi già toccare il cielo con un dito, tale è la felicità. Le stelle se la intendono a meraviglia e suggeriscono di abbandonarsi ad eventi improvvisi, alle gioie del momento: lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pensarci troppo. Nel lavoro, il cielo esigerà il meglio per voi e i vostri cari. Guadagnerete bene grazie ad un buon lavoro: prendersi qualche soddisfazione di tanto in tanto è più che giusto.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 9 dicembre.