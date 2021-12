L'oroscopo di giovedì 9 dicembre 2021 è pronto a dare conto di come potrebbe evolvere la giornata. Come al solito a dare modo di misurare il grado di positività offerto dalle effemeridi, ai segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco, è l'Astrologia. In questo frangente le previsioni zodiacali di giovedì sottolineano l'ingresso della Luna in Pesci, in questo caso favorendo il segno d'Acqua in amore e nel lavoro. Periodo molto fortunato anche per gli amici nativi della Bilancia nonché dell'Acquario, segni valutati a massima positività. Non troppo a favore la giornata di giovedì per il Capricorno, considerato nel periodo leggermente "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 9 dicembre su sentimenti e attività lavorative, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 9 dicembre

Bilancia: ★★★★★. Partirà e si incamminerà fino alla fine benissimo questa parte della settimana, con un giovedì pronto a soddisfare molti dei vostri bisogni più impellenti. La Luna in Pesci vi regala una sferzata di energia, utilissima per affrontare i piccoli disguidi della quotidianità. A darvi manforte avete un gruppo di amici pronto a intervenire senza giudicare. In amore un chiaro segnale di via libera arriva dal cielo. Puntando sulla simpatia azzardate proposte: verranno accolte con entusiasmo.

Single, non rimuginate su un episodio poco chiaro, aspettate il momento giusto per chiedere una spiegazione che, vedrete, sarà molto tranquillizzante. Nel comparto lavoro progetti da avviare e sviluppi della carriera: sono questi i punti su cui concentrare l’attenzione, più che sul successo immediato.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì annunciano un periodo abbastanza positivo, con tratti anche ottimi per voi del segno.

Dunque momento adatto per "osare", per guardare avanti con fiducia e/o fare progetti interessanti sul futuro prossimo, ovviamente da programmare in anticipo. Per i sentimenti, desideri e attese si altalenano paurosamente tra certezze e paure, come le montagne russe, combattuti tra il desiderio di libertà totale e la voglia di casa e famiglia.

Single forse, in modo quasi indolore, potrete voltare pagina e tagliare definitivamente i ponti con una persona che in passato vi ha fatto soffrire. Nel lavoro, concentrati ed efficienti, smaltirete molte delle vostre incombenze, comprese quelle un po’ noiose che necessitano di pazienza.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 9 dicembre al Sagittario predice che il periodo non andrà troppo male, ma non si dovrà lo stesso prendere con troppa disinvoltura. Diciamolo pure, avrete a che fare con un periodo sì bilanciato, ma assolutamente non esente dai soliti problemi. Approfittate dell’energia e del dinamismo che vi sentite addosso per fare cose interessanti, sfruttate anche la vostra intuizione e creatività.

In amore momenti di grande intensità emotiva che vi scalderanno il cuore e vi spingeranno a realizzare, con il vostro partner, i desideri più intimi. Per i single, una conoscenza o un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più consistente, con vostro divertito stupore. Lasciate che sia quel che sia. La parte riguardante il lavoro, invece, indica che tutto procede a rilento, rispetto alla voglia di arrivare al più presto a conclusione. Mettete la mente in pace, arriverà il vostro momento.

Oroscopo e stelle del giorno 9 dicembre

Capricorno: ★★★. Una giornata negativa, su questo non ci piove! Purtroppo gli astri hanno messo in luce il frangente come "sottotono" e questo è quanto. Ce la farete a sopportare gli alti e bassi previsti per questo giovedì?

Diciamo e speriamo di si. In merito agli affetti niente di nuovo da dichiarare, tutto procede secondo il solito tran tran: bisticci e riappacificazioni che tengono lontano la noia. Se dovete prendere decisioni importanti non perdete tempo in minuziose valutazioni, ma procedete spediti. Single, aleggia un’aria bizzosa, non vi sentite amati nel modo giusto, ma a ben vedere state prendendo un abbaglio: forse nutrite pretese eccessive. Nel lavoro avrete qualche difficoltà a portare a termine gli impegni in agenda, anche perché una serie di intralci richiederanno tutta la vostra attenzione.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani vedono benissimo questa parte della settimana, potenzialmente in grado di prolungarsi anche nelle due giornate successive resto del periodo.

Cercate di giocare al meglio le vostre carte per uscirne vincitori. In campo sentimentale siete pronti a sintonizzarvi sulla lunghezza d’onda dell’amore. Non rinunciate al piacere di manifestare la profondità dei vostri veri sentimenti verso chi amate veramente. Single, per un rapporto ancora agli inizi è indispensabile l’entusiasmo, così come la passione. Se non vi sentite pronti, tiratevi indietro. Nel lavoro potete promuovere la vostra immagine e stringere i contatti giusti per inserirvi in nuovi ambienti. In grande evidenza le attività manuali.

Pesci: "top del giorno". L'oroscopo del giorno 9 dicembre preannuncia una giornata solare e altamente positiva, in questo caso regalata da una splendida Luna in arrivo nel segno.

In gran parte sarete precisi e concentrati, circoscrivendo con chiarezza e meticolosità i vostri obiettivi. In amore ottimo periodo: sta a voi offrire stimoli al partner per fargli superare la pigrizia e gettarsi con più entusiasmo nelle situazioni che gli proponete. Per coloro ancora single l'incontro casuale con una persona riserverà grandi emozioni. Il suo pensiero continuerà a ronzarvi in testa per giorni, chissà. Il lavoro andrà molto bene, potrebbe arrivare un’allettante proposta di trasferimento, ma prima di accettarla valutate quanto impegno comporterebbe il cambiamento.

Classifica oroscopo del 9 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 9 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In primo piano la presenza della Luna in Pesci, ottima per dare (o ridare) smalto a quei rapporti sentimentali in fase calante o in lieve crisi pregressa. A trarre maggiore efficacia dal nuovo transito lunare oltre ovviamente a Pesci, simbolo ospitante e dichiaratamente giudicato al "top del giorno, anche altri due segni. Parliamo certamente a favore della Bilancia nonché dell'Acquario, entrambi sottoscritti nel periodo con le cinque stelline della buona sorte. Ansiosi di sapere quali saranno gli altri simboli vincenti del periodo? Tutto ben specificato nella scaletta conseguente.

Le stelline di giovedì 9 dicembre: