L'oroscopo della giornata di venerdì 10 dicembre vedrà un Ariete attivo e impegnato sul posto di lavoro, in cerca del successo che merita, mentre Gemelli potrebbe essere un po’ troppo eccentrico in amore. La Luna in Pesci esalterà i rapporti sentimentali, mentre Acquario riuscirà a essere piuttosto carismatico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 10 dicembre.

Previsioni oroscopo venerdì 10 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: il lavoro non vi darà problemi in questa giornata di venerdì. Sarete piuttosto impegnati, ma anche molto attivi grazie a Mercurio, alla ricerca del successo che meritate.

Per quanto riguarda i sentimenti non ci sarà ancora un ottimo feeling di coppia tra voi e il partner, ma potersi confrontare con la vostra anima gemella, sarà comunque un vantaggio. Se siete single non ce la farete a stare un minuto fermi. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che splende dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di venerdì 10 dicembre. Luna e Venere in connubio tra loro vi permetteranno di riportare armonia nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single con un pizzico di fortuna potreste rimediare un appuntamento. Nel lavoro vi sentirete ancora un po’ stanchi, ciò nonostante non avrete voglia di stare fermi, né tanto meno potrete permettervelo.

Voto - 7️⃣

Gemelli: con questa fastidiosa Luna in Pesci, potreste assumere un atteggiamento un po’ troppo eccentrico in ambito amoroso. Mettervi al centro dell'attenzione, escludendo di fatto il partner, non farà affatto bene al vostro rapporto. Se siete single calma e pazienza saranno necessari in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno così tanti problemi con le vostre mansioni.

Voto - 6️⃣

Cancro: inizia un weekend discreto in amore per voi nativi del segno. La Luna si troverà in trigono dal segno dei Pesci, e vi permetterà di recuperare terreno all'interno del vostro rapporto. Se siete single potreste riuscire a trovare le parole giuste da dire alla persona che vi piace. Nel lavoro potrete contare su tante energie che Marte vi metterà a disposizione.

Usatele per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: periodo discreto a ora che la Luna si allontana da dal segno dell'Acquario. Il fine settimana che sta per arrivare sarà un po’ in risalita, ciò nonostante riuscirete a recuperare in fretta i rapporti con il partner. Se siete single dovrete cercare di dare più importanza agli amici, o tenderanno a trascurarvi. In ambito lavorativo questo cielo sta per cambiare, e lo noterete dai risultati che otterrete. Voto - 8️⃣

Vergine: arrivano alcune nubi nel vostro cielo in questa giornata di venerdì. Secondo l'oroscopo del 10 dicembre, la Luna si troverà opposta al vostro segno zodiacale. Per quanto riguarda i sentimenti dunque, potrebbe esserci qualche piccolo malinteso, che dovrete essere in grado di risolvere.

Se siete single pensate bene a quello che vorreste dire prima di parlare. In ambito lavorativo occhio alle distrazioni. Mercurio in quadratura non lascerà margine d'errore. Voto - 6️⃣

Bilancia: problemi e preoccupazioni saranno ancora nella vostra mente per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Va bene essere premurosi nei confronti del partner, ma mai troppo invasivi. Se siete single potreste spendere un po’ di tempo a riflettere sulla vostra situazione. In ambito lavorativo ci sarà un'ottima atmosfera che vi permetterà di lavorare al meglio delle vostre aspettative, merito di Giove e Mercurio in ottimo aspetto. Voto - 6️⃣

Scorpione: torna un bel cielo sereno sopra di voi secondo l'oroscopo di venerdì 10 dicembre, illuminato dalla Luna in trigono dal segno amico dei Pesci.

Single oppure no dunque, questa giornata sarà ideale per vivere al meglio i rapporti con la persona che amate. In ambito lavorativo la giusta strategia vi permetterà di arrivare lontano con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: un quadro astrale sottotono in questo inizio di weekend per voi nativi del segno. Purtroppo per voi, la Luna si troverà in quadratura, e in ambito amoroso potreste non essere sempre sulla stessa lunghezza d'onda della persona che amate, arrivando a delle incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete le idee piuttosto chiare su come agire in questa giornata. Voto - 7️⃣

Capricorno: forti di un cielo sgombro da nubi, questa giornata si rivelerà eccellente per questioni di cuore.

Innamorati come siete del partner, non rinuncerete nemmeno a un momento insieme. Inoltre, se sarà necessario qualcosa, non vi tirerete mai indietro. Se siete single non farete a meno della persona che vi piace, e forse potreste trovare il giusto pretesto per farvi avanti. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di un po’ di fortuna e qualche idea geniale se volete riuscire a distinguervi. Voto - 8️⃣

Acquario: riuscirete a essere piuttosto carismatici in questa giornata secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale la vostra presenza non passerà di certo inosservata, soprattutto per voi cuori solitari. A quel punto, sarà più facile per voi mettere in mostra i vostri sentimenti. In ambito lavorativo siete al passo con la vostra tabella di marcia, e non ci sarà nessun motivo di rimandare certi impegni.

Attenti però alle energie, perché Marte rimane in quadratura. Voto - 8️⃣

Pesci: la giornata inizierà con il piede giusto per voi nativi del segno grazie a una luminosa Luna nel segno. Per quanto riguarda i sentimenti non mancherà una certa intesa tra voi e il partner, che facilmente vi farà cadere in un vortice di emozioni. Per quanto riguarda i single è arrivato il momento di mettersi in gioco. Nel lavoro le energie non mancheranno, ma quello che vi servirà realmente sarà qualche idea davvero valida. Voto - 7️⃣