Le previsioni zodiacali di venerdì 10 dicembre 2021 sono pronte a svelare come andrà la giornata numero cinque di questa settimana. In campo amoroso alcuni segni potranno vivere dei momenti interessanti con il partner, non mancheranno nuove opportunità. Per quel che riguarda il lavoro, vi sono alcune questioni da risolvere con delle problematiche legate a quest'ultime per i nati in xxx. Per tutti, è molto importante provare a mantenere la calma, in qualsiasi ambito. Alcune decisioni prese negli ultimi tempi potranno dare dei risultati.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci: diamo spazio all'Oroscopo del giorno 10 dicembre.

Previsioni astrologiche da Ariete a Cancro

Ariete - Tutto procede un po’ a rilento rispetto alla vostra esigenza di arrivare a conclusione, mentre gli impegni quotidiani vi tengono al chiodo. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più: un gesto simbolico per guardare al futuro. Nel lavoro non sfuggirete le responsabilità, al contrario metterete in evidenza le vostre capacità dedicando tempo ad un lavoro rimasto in sospeso. In amore intanto, anche se avete la consapevolezza di aver trovato la persona giusta, è ancora prematuro fare progetti definitivi riguardo al vostro futuro. Un atteggiamento concreto e ragionevole è ciò che gli altri si aspettano da voi: dimostrate loro tutta la vostra disponibilità.

Toro - Tempo di scelte, questo venerdì. Molto dipenderà dal vostro atteggiamento, da come reagirete alle situazioni: se con fiducia, avanzando, oppure con spirito remissivo, arretrando. Approfittate della prossima pausa di fine settimana per riflettere e mettere bene a fuoco i vostri obiettivi. In ambito lavorativo, alcuni disguidi e contrattempi potrebbero farvi innervosire, ma siete ben decisi a far valere le vostre capacità in ambito professionale.

In campo sentimentale, possibili cambiamenti in vista nella vita di relazione, che ora potrebbe richiedere maggiore impegno e responsabilità da parte vostra. Forse vi sentite un po’ giù di tono, ma il movimento vi aiuterà a scaricare le tensioni accumulate.

Gemelli - Gli impegni sono pressanti, ma questo venerdì siete organizzati, efficienti e soprattutto decisi a non dare ascolto a chi tenta di mettervi fretta.

In serata, ottime performance tra i fornelli se avete stabilito di sperimentare vecchie ricette della nonna. nel lavoro siete intenzionati a badare al sodo: vi impegnerete in modo costante e regolare, dimostrando a tutti di sapervela cavare egregiamente. In amore, dovrete vincere la timidezza se volete conquistare quella persona, sfoderando un po’ d’intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione. Concedetevi qualche piccola gratificazione. Una seduta dall’estetista, ad esempio, avrà ottimi effetti sia sul corpo sia sulla mente.

Cancro - Chiudete la corrente settimana con il sorriso sulle guance. Spontaneità, immediatezza e grinta, vi consentiranno di prendervi una bella rivincita in famiglia o con gli amici.

Dedicate un po’ del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax. Nel lavoro, risposte precise e tempestività nell’operare saranno ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una situazione insoddisfacente. In amore, contagiato dall’entusiasmo che dimostrate, il partner non si tirerà indietro di fronte ad una vostra proposta, insolita ma stimolante. Se avvertite il bisogno di movimento, fate lunghe passeggiate o esercizi di ginnastica leggera, ma non eccedete con gli sforzi fisici.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 10 dicembre indica al top il settore delle relazioni sentimentali, interessato da un vero e proprio periodo d’oro.

Non sottovalutate le possibilità di poter trarne vantaggio. Il vostro destino potrebbe incrociarsi con quello di una persona influente: non fatevi cogliere impreparati. Sul lavoro, il vostro comportamento è impeccabile e la cosa non è certo sfuggita ai superiori. Stanno per arrivare ottime gratifiche. In amore, soprattutto nella sfera affettiva relativa alla coppia, ma anche in quella delle amicizie, potete rilassarvi godendovi il bel momento che state vivendo. Forse avete finalmente trovato la persona giusta. Il fisico in questi giorni proceda un po’ a singhiozzo. La colpa potrebbe essere di un vecchio disturbo.

Vergine - Le geometrie planetarie di questa parte terminale della corrente settimana sono molto positive, anzi si potrebbero definire addirittura ottime.

E voi gongolate. I pianeti privilegiano il settore del divertimento. Serve una buona idea per dare il via alle danze. In ambito lavorativo le difficoltà non mancano, ma voi riuscite a farvi fronte con rapidità ed acume. I superiori vi osservano con estrema soddisfazione. In amore avete indugiato troppo e la persona che v’interessava si fa vedere in giro con qualcun altro. Ma forse vuole solo farvi ingelosire. Invece in forma eccellente il fisico e di ottimo umore la mente: potete approfittare di questo momento di grazia per iniziare una qualche attività mai tentata prima.

Bilancia - Se le cose non vanno nella direzione che avevate immaginato, questo venerdì inutile forzare la mano. Pensate piuttosto a come porre rimedio alla situazione.

Non perdete tempo a rimuginare sui torti subiti, guardate al futuro con serenità ed ottimismo. Nel lavoro, per non incorrere in critiche che deprimerebbero la vostra immagine, fate attenzione a non esporvi al pericolo di imbarazzanti gaffe. In amore tranquillizzatevi. Invece di cercare continue conferme alle vostre ansie, fareste meglio a concedere al partner la fiducia che merita. Dedicate invece più attenzione al vostro corpo. Per il prossimo weekend, potreste programmare di concedervi un soggiorno in una zona tranquilla.

Scorpione - La Luna in Pesci è vostra alleata in quanto in un segno d'Acqua come il vostro. L'astro terrestre saprà offrirvi ciò di cui avete bisogno: spirito decisionale, determinazione e capacità di fiutare le buone occasioni.

Se avete un problema da risolvere, consultatevi con una persona che gode degli appoggi giusti. La giornata è ricca di novità anche sul lavoro: il trigono Nettuno-Marte promette ottime occasioni per mettersi in luce. Coglietele al volo qualsiasi sprazzo di novità, potrebbe essere quello vincente. In amore, un dialogo aperto e sincero servirà a risolvere certe incomprensioni con il partner. La vostra calda sensualità, poi, farà il resto. Lasciatevi coinvolgere in nuovi interessi, vi saranno utili per mantenervi attivi, sia fisicamente che mentalmente.

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - L’umore è in risalita e potete tornare a occuparvi dei progetti che vi stanno a cuore.

L’esperienza vi eviterà di ripetere gli stessi errori. Una questione relativa a un’eredità o a una spartizione di denaro trova finalmente una soluzione. Con l’aiuto di Marte nel segno amico dello Scorpione, riuscirete a smaltire una montagna di lavoro arretrato a tempo di record. Altresì, potete contare su un’ottima sintonia fisica in ambito di coppia, ma per raggiungere una vera intesa con il partner dovrete assecondare le sue esigenze. Con i primi freddi intanto, attenzione a non esporvi alle correnti. Uno sbalzo di temperatura può essere la causa di raffreddamenti o fastidi vari.

Capricorno - Meno esaltante di quelle appena trascorse, ma comunque serena, la giornata vi vedrà impegnati a smaltire una serie di incombenze burocratiche o fiscali.

Pazientando di fronte alle inevitabili code agli sportelli, potreste fare un incontro interessante. Nel lavoro invece, nonostante questo sia un periodo un po’ duro per l'attività o lo studio, questo venerdì riuscirete ad impiegare bene le vostre energie. In amore non lasciatevi vincere dalla pigrizia. Rinunciate a “divano e televisione” in favore di una serata diversa: non ve ne pentirete. Terminati gli impegni poi, potreste tenervi in forma con un po’ di jogging. Il contatto con la natura è un vero toccasana per voi nativi.

Acquario - La Luna questo venerdì vi carica di energia e spirito d’iniziativa: proprio ciò di cui avete bisogno per portare a termine con successo i vostri impegni. Cercate però di ampliare il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative.

Nel lavoro, con rinnovato zelo e con scrupolosità vi tuffate nel lavoro per dimostrare a chi vi è intorno che grinta e passione non vi mancano. In ambito sentimentale intanto, anche se avete la consapevolezza di aver trovato la persona giusta, è ancora prematuro fare progetti definitivi riguardo al vostro futuro. Se avete dichiarato guerra a quei chili di troppo che pesano sulla vostra immagine, avete senz'altro fatto bene! La ciccia in eccesso si sa, favorisce la pigrizia.

Pesci - . Le previsioni zodiacali di domani, venerdì 10 dicembre, sottolineano il fatto che il vostro inarrestabile desiderio di novità troverà sfogo in un’interessante occasione professionale che non vi lascerete scappare di certo.

Occupatevi però anche delle questioni economiche, seguendo con più oculatezza le vostre finanze. Nel lavoro pertanto, avrete la possibilità di percorrere strade diverse e inusuali, scoprendo di possedere altri talenti e predisposizioni creative. Per quanto concerne l'amore, per superare l’impasse di qualche momento di monotonia nella coppia, basta ricorrere all’allegria di uno scanzonato gruppo di amici. Nel frattempo cercate di trovare spazio sufficiente da dedicare a voi stessi, non trascuratevi. Niente è più importante della vostra salute.