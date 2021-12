Giovedì 16 dicembre troveremo sul piano astrologico la Luna assieme a Urano transitare nel segno del Toro, mentre Venere, Mercurio e Plutone risiederanno sui gradi del Capricorno. Marte insieme al Sole, invece, permarranno in Sagittario, così come Nettuno continuerà il domicilio in Pesci. Giove e Saturno, infine, resteranno stabili nel segno dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Sagittario, meno roseo per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Capricorno: finanze top. Il bottino economico di casa Capricorno, specialmente delle prime due decadi, godrà presumibilmente di floridezza e, come piacevole conseguenza, i nativi potranno prodigarsi nell'acquisto di quegli oggetti d'arredo anelati da tempo.

2° posto Sagittario: speranzosi. Il mood burbero e tendente al pessimistico dei giorni passati messo in campo dal segno di Fuoco lascerà spazio probabilmente un atteggiamento decisamente più speranzoso e possibilità nei riguardi del prossimo futuro, in particolar modo per ciò che concernerà le questioni professionali.

3° posto Toro: scrupolosi. Il primo segno di Terra potrebbe agire, nel corso di questo giovedì dicembrino, con spiccata meticolosità e dedizione nelle mansioni lavorative e ciò sarà ben apprezzato dai parigrado ma anche dai vertici aziendali.

I mezzani

4° posto Pesci: attendisti. Non ci vorrà molto ai nati Pesci per comprendere come questo giovedì sarà perlopiù una giornata improntata sulla cura dei dettagli e sulla predisposizione a muoversi con cautela nelle vicende pratiche.

A tal proposito, i nati nella seconda e terza decade assumeranno presumibilmente un comportamento attendista e ciò permetterà di evitare di fare il passo più lungo della gamba.

5° posto Scorpione: "vivere di rendita". Sebbene il giovedì non sarà particolarmente benevolo, astrologicamente parlando, nei riguardi dei nati Scorpione, grazie all'anello di sosta venusiano in sestile a Marte il segno d'Acqua potrà vivere di rendita nel ménage amoroso, settore nel quale gli sarà perdonata anche qualche parola sopra le righe.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° posto Acquario: energici. Da un lato la lucidità mentale e gli aiuti da soci o colleghi verrà meno, ma dall'altro lato i nati Acquario potranno probabilmente contare su una gran mole di energie e su una consistente voglia di mettersi in gioco che non li farà essere secondi a nessuno.

7° posto Leone: affaccendati. Alla stregua di una trottola, i nativi del segno potrebbero dover ultimare svariate incombenze pendenti in questo giovedì d'autunno, soprattutto la terza decade che sarà alle prese con qualche capriccio della prole, la quale li indurrà a fare la spola tra diverse incombenze.

8° posto Bilancia: procrastinatori. Un po' per accidia e un po' per snellire gli impegni giornalieri, i nati Bilancia presumibilmente decideranno di rinviare qualche attività di questa giornata a data da destinarsi e ciò li aiuterà a scongiurare lo stress.

9° posto Ariete: distratti. Giovedì la concentrazione di casa Ariete potrebbe risultare deficitaria, in particolar modo nelle vicende affettive, nelle quali i nativi non riusciranno a cogliere alcune sfumature dietro ai comportamenti del partner che, in tempi di attenzione massima, li avrebbero fatti invece inalberare.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: attriti professionali. Il luogo di lavoro, durante questa giornata di dicembre, avrà buone chance di celare qualche insidia sul fronte relazionale per i nati Vergine, con questi ultimi che risponderanno a tono alla minima accusa o provocazione altrui scatenando inevitabilmente un polverone dialettico.

11° posto Cancro: gelosi. Sarà facile questo giovedì prendere lucciole per lanterne in coppia per i nati sotto il segno del Cancro, i quali diverranno probabilmente gelosi nei confronti del partner per motivi decisamente futili. Lavoro in stand-by per la seconda decade.

12° posto Gemelli: ritorno al passato. Una faccenda che pareva archiviata potrebbe tornare a bussare alla porta di casa Gemelli in questa giornata, coi nativi che saranno chiamati a non fare orecchie da mercante bensì ad aprire la porta ed affrontarla una volta per tutte.