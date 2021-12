L'oroscopo di venerdì 10 dicembre 2021 è ben disposto a regalare emozioni oppure a saziare curiosità in merito all'amore e al lavoro. In evidenza la quinta giornata della settimana in corso, come da copione messa sotto accurato controllo da parte dell'Astrologia quotidiana in relazione ai segni della prima sestina. A coloro ancora poco ferrati in Astrologia, ricordiamo che fanno parte della sestina di cui sopra i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In base a quanto estrapolato dalle effemeridi del momento, a "volare" saranno solo gli amici nativi in Ariete e Leone, valutati entrambi alla pari con le cinque stelle della buona fortuna.

Invece, secondo quanto messo in evidenza dalle stelle del giorno, l'Oroscopo di domani 10 dicembre non vede di buon auspicio la giornata per coloro nativi del Toro, segno valutato nel contesto con le tre stelline relative al "sottotono". A seguire il riepilogo concentrato nella scaletta con le stelle di venerdì e, subito dopo, le analisi astrologiche sul periodo.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Leone;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 10 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 10 dicembre al segno dell'Ariete annuncia una giornata più che ottima, specialmente in campo sentimentale.

Senz'altro non avrete problemi sia nel proporre situazioni nuove che affrontare insieme al partner questioni difficili. In coppia, la Luna da qualche giorno sta rendendo più gioiosa ed appagante la vostra vita sentimentale. Con la persona amata infatti, non condividete solo una grande passione ma anche sogni, progetti e desideri da realizzare insieme.

L'amore vero chiede molto impegno, sincerità e dedizione e già da oggi vi sentite pronti a dare tutto per di riuscire nell'impresa di trasformare una vita a due ancora acerba in una storia importante. Single, le stelle indicano che una nuova avventura vi attende: presto il vostro fisico sarà carico di energia per affrontare ogni tipo di rapporto.

Partite però cauti e non sprecate tutte le vostre risorse, perché il percorso che intraprenderete da oggi sarà bello quanto tosto, avete bisogno quindi di molta costanza. Nel lavoro, continua per molti il momento magico. Il quadro astrale rimane vincente, solido, gratificante per carriera e tasche.

Toro: ★★. Il prossimo venerdì è stato messo in preventivo come abbastanza sconfortante per molti di voi. È vero, purtroppo il cielo astrologico del momento "questo è", dunque bando a rimugini o musi lunghi e vediamo cosa potrebbe succedere. In campo sentimentale, una turbolenza domestica vi metterà un po' sottosopra e vi scombussolerà dal punto di vista emotivo. In coppia inciamperete nelle parole, vi urterete con ripicche e musi lunghi e finirete per girarvi un po' le spalle.

Niente è perduto: in mattinata vi sveglierete angosciati e intorno a voi vedrete tutto nero, ma sarà solo una sensazione transitoria. Non disperate! Il tempo farà il suo corso e vi ricondurrà verso la luce; quello che dovete fare è pazientare e aspettare, senza compiere gesti avventati. Single, ci potrebbero essere dei cambiamenti, trasformazioni, svolte esistenziali. Assecondate quindi eventuali desideri di rompere con il passato, magari di uscire dal solito giro ed emergere. Le difficoltà del momento vi fortificano: capirete che esistono diversi modi per affrontare la vita. Nel lavoro, eternamente preoccupati per il futuro, non riuscite mai a godervi il momento presente, e questo è un gran male per tanti di voi: riflettete!

Gemelli: ★★★★. Questo fine settimana per molti del segno sarà mediamente discreto, anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi. In amore, le stelle amiche faranno allontanare le vostre paure e le incertezze, lasciando spazio a novità positive. Abbandonatevi alle esperienze che la vita vi porterà a vivere, senza lasciare che i pensieri tolgano spazio alle emozioni. Regalatevi pure una serata tranquilla in compagnia del partner, giusto per rilassarsi e distendersi mentalmente. Single, niente e nessuno riuscirà a frenare il vostro entusiasmo. A tal proposito le stelle vi consigliano di ignorare quelle persone negative che tentassero di raffreddare il vostro entusiasmo e la gioia di vivere.

Fate tesoro del buon equilibrio che avete raggiunto frequentando solo chi vi piace o chi vi fa stare bene e divertitevi. Nel lavoro, possiamo dire che questa sarà la vostra giornata, almeno secondo gli astri. Una luce positiva si rifletterà sui guadagni e sugli investimenti: finalmente inizierete a vedere gli albori dei vostri progetti tanto ambiti.

Oroscopo e stelle di venerdì 10 dicembre

Cancro: ★★★★. Questa particolare giornata cadente a fine settimana, per moltissimi nativi partirà e chiuderà i battenti sicuramente più che bene. Per i sentimenti, con le stelle a favore avrete la sensazione che tutto stia andando esattamente come avete sempre sognato. Fortunatamente avete trovato un partner con cui vi trovate a vostro agio, sotto tanti aspetti.

Avete così la possibilità di trascorrere dei momenti piacevoli, molti dei quali vi legano profondamente alla persona che portate nel cuore. Non si tratta di una semplice attrazione fisica: avvertite infatti anche una sorta di affinità spirituale, e non importa se ogni tanto vi tocca arrabbiarvi, perché il vostro sentimento è più forte di tutto. Single, aprite il cuore alla tenerezza e alla stabilità, oltre che allo slancio passionale: ve lo suggeriscono le stelle. Non perdete l'occasione di amare ed essere amati per paura di rimanere feriti, ma buttatevi e siate felici! Nel lavoro, alcuni pianeti, renderanno la giornata particolarmente movimentata e, con Marte a favore, vi sentirete particolarmente audaci, intraprendenti e piena di iniziative.

Leone: ★★★★★. In arrivo una splendida giornata, davvero buona se messa in relazione ad affetti e sentimenti. Le stelle vi saranno amiche, pronte a dare un apporto positivo significativo in campo sentimentale e non solo. L'amore si coniuga con lo slancio fisico ed emotivo, perciò spesso è vissuto con romanticismo e tanto trasporto. Molte volte l'intraprendenza arricchisce il rapporto di coppia. Siate abili e decisi nel portare avanti un progetto, anche con l'astuzia di trovare strada facendo i giusti appoggi. I suggerimenti migliori, le circostanze adatte alle vostre necessità e soprattutto l'approvazione di chi amate saranno le vostre buone carte da giocare. Single, per quanto concerne la sfera affettiva, si prevedono momenti socialmente piacevoli e incontri; alcuni lasceranno sicuramente un segno concreto nel cuore.

La giornata sarà positiva soprattutto per chi non ha ancora trovato l'anima gemella: le stelle vi indirizzeranno infatti su una persona che ha i vostri stessi interessi. Nel lavoro, si prevedono risultati affermativi per chi attende una risposta per un affare o per un impiego. Niente da temere se siete alle prese con un viaggio di lavoro o con un progetto che richiede abilità, esperienza e collaborazione.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 10 dicembre, preannuncia l'arrivo di un periodo buono, ovviamente non esente da alti e bassi. Diciamo che la giornata di fine settimana sarà impegnativa da portare a buon fine ma non impossibile da governare. In campo sentimentale, con un cielo parzialmente amico, potrete rendere la giornata apprezzabile, magari anche realizzando un piccolo sogno d'amore che vi portate dietro da diverso tempo.

Qualcuno resterà molto sorpreso dal vostro romanticismo e dalla tenerezza che avete nei confronti del partner e della vostra famiglia. Single, il ritmo della giornata sarà molto calmo e disteso: sembra quasi che molti di voi le ore si allunghino e la giornata non finisca mai. Dentro di molti regnerà la pace e questo farà si che appaia un gran sorriso sulle labbra: forse questo fatto susciterà invidia tra amici e conoscenti. Osate, sapendo che andrà tutto bene! Nel lavoro, il Sole in aspetto armonico vi aiuterà a coordinare al meglio i vostri impegni e i vostri compiti. Sarete così molto organizzati ed efficienti al punto da stimolare i vostri colleghi a prendervi ad esempio.

