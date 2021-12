L'oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 dicembre vedrà un Gemelli un po’ in affanno al lavoro, colpa di Mercurio in opposizione che rallenterà il segno d'aria, mentre Leone sarà particolarmente impegnato con alcuni faticosi ma importanti progetti. Un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire per il Toro, mentre il Capricorno sarà davvero innamorato della propria vita sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 6 al 12 dicembre.

Previsioni oroscopo dal 6 al 12 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: ancora problemi di coppia durante questa settimana secondo l'oroscopo.

Per fortuna arriverà la Luna a darvi una mano tra le giornate di mercoledì e giovedì e domenica. Che siate single oppure no, cercate di mostrare il vostro lato più tenero e comprensivo. Se ci sono dei problemi con il partner o con un'altra persona, non agite in maniera impulsiva. Nel lavoro questo rimane un ottimo cielo grazie a Mercurio e Giove che vi aiutano a raggiungere ottimi risultati. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale più che valida per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo della prossima settimana potrete contare già dalle prime giornate sulla Luna, anche se poi tenderà a remarvi contro tra mercoledì e giovedì, per poi tornare nuovamente favorevole. In ogni caso, single oppure no, la vostra vita sentimentale riuscirà comunque a splendere, grazie anche a Venere in trigono.

Per quanto riguarda il lavoro Marte opposto vi farà sentire stanchi, ciò nonostante la voglia di recuperare terreno e un po’ di ottimismo vi aiuteranno a andare avanti. Voto - 7️⃣

Gemelli: settore professionale che con Mercurio in opposizione potrebbe vedervi rallentare. Potreste essere un po’ in affanno a causa di alcuni progetti in fase di stallo, che non riuscite a sbloccare.

Meglio dunque concentrarsi su qualcos'altro al momento. In amore riuscirete spesso a far valere i vostri sentimenti, ma attenzione nel weekend perché la Luna sarà contro di voi. Se siete single e vi sentirete a vostro agio, sarà più facile per voi lasciarsi andare a nuove conoscenze. Voto - 7️⃣

Cancro: un Marte energico vi terrà attivi nonostante tutto secondo l'oroscopo.

In ambito professionale questo sarà un vantaggio, perché riuscirete a mettere a segno discreti successi, non eccellenti, ma comunque soddisfacenti. In amore invece cercherete di andare avanti, di capire cosa non va nel vostro rapporto, e cercare di sistemare le cose. Ebbene, il weekend potrebbe essere il periodo ideale per provare a recuperare grazie alla Luna in trigono. Se siete single e magari l'amore non arriva, avrete sempre un'ottima vita sociale. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale forse un po’ anonima durante la settimana, ma nel complesso tranquilla e priva di brutti momenti, anche quando la Luna sarà opposta tra mercoledì e giovedì. Se siete single forse potrebbe essere difficile innamorarsi, ma riuscirete però a apprezzare il valore delle persone che tengono a voi.

Per quanto riguarda il lavoro si preannuncia una settimana impegnativa e pesante, con tanti progetti importanti da portare a termine. Questa volta però, Mercurio sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a ottenere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali in generale positive per voi questa settimana. Dal punto di vista sentimentale Venere rimane in trigono dal segno amico del Capricorno, e rende piacevole, dolce e delicato il vostro rapporto. Fate solo un po’ d'attenzione nel weekend, quando la Luna sarà opposta. Se siete single questo cielo vi sarà sentire belli, irresistibili. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi toglie risorse da sfruttare. Sarà meglio dunque non essere precipitosi con i vostri progetti.

Se necessario, fermatevi un momento in più a riflettere. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un'altra settimana fortunata al lavoro, un po’ meno in amore. Per quanto riguarda le questioni professionali, ci penseranno Mercurio, Giove e Saturno a tenere in completa armonia i vostri progetti e affari, soprattutto se siete nati nella terza decade. In amore per tenere armonia nel vostro rapporto dovrete sperare nella Luna favorevole, questa settimana tra mercoledì e giovedì. In ogni caso però, potreste anche provare a fare di più per vivere tranquillamente la vostra storia d'amore. Se siete single cercate di condividere più tempo con le persone intorno a voi. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarete in grado di dare piena fiducia alla vostra anima gemella secondo l'oroscopo della prossima settimana.

La Luna e Venere in buon aspetto mettono armonia e emozioni tra voi e il partner. Ciò vi permetterà quindi di fare importanti passi avanti per il vostro rapporto. Se siete single scaldate i motori, perché questo cielo vi permetterà di fare scintille. Nel lavoro va bene avere tante energie a disposizione, ma un po’ di creatività in più nei vostri progetti non guasterebbe. Voto - 8️⃣

Sagittario: settore professionale che vedrà Mercurio splendere alto nel vostro cielo. Insieme a Giove in sestile, i vostri progetti procederanno nella giusta direzione, e i risultati che otterrete saranno più che soddisfacenti. In ambito sentimentale godrete di un rapporto tutto sommato sereno, ciò nonostante attenzione durante il fine settimana, quando la Luna si troverà in quadratura.

Se siete single i rapporti sociali saranno molto importanti questa settimana, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: magari non ci saranno grosse novità in amore questa settimana, ma con la Luna e Venere favorevoli non potrete di certo pretendere di più. Godetevi dunque tutto ciò che di bello verrà all'interno della vostra relazione di coppia. Se invece siete ancora alla ricerca dell'amore, questa settimana potreste fare importanti progressi. In ambito lavorativo cercate di dimostrare a tutti le vostre potenzialità, perché avete tanto da dimostrare. Voto - 9️⃣

Acquario: settimana più che soddisfacente per voi nativi del segno. In ambito sentimentale mercoledì e giovedì saranno le giornate migliori per lasciarsi andare e godere di un ottimo rapporto.

Se siete single resistere alle tentazioni potrebbe diventare difficile, ancora di più se sarà proprio la vostra fiamma ad avvicinarsi a voi. In ambito lavorativo Giove e Mercurio in ottimo aspetto vi renderanno ancora una volta il miglior segno zodiacale in circolazione per svolgere progetti praticamente perfetti. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale ottima dal punto di vista sentimentale. Questo cielo rimane davvero equilibrato per godere appieno della vostra vita sentimentale. Se siete single i vostri sentimenti saranno forti in questo periodo, e potrebbe essere il momento giusto per farsi avanti. Sul fronte professionale dovrete lavorare di più sui vostri progetti. Mercurio in quadratura vi mette in difficoltà, e bisognerà essere ottimisti e non perdersi d'animo. Voto - 7️⃣