L'Oroscopo del 3 dicembre è pronto a svelare come andrà la giornata di venerdì della presente settimana. In evidenza, come sempre, le previsioni relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco con l'amore, il lavoro e la salute assoluti protagonisti. Pronti a togliere il velo dai simboli astrali più fortunati del giorno? Un consiglio generale dalle stelle: cercate di pensare di più a voi stessi, senza arrabbiarvi per questioni non realmente importanti. Per qualcuno sarà una giornata quasi esclusivamente imperniata sulle solite cose già da tempo in programma.

Altri, invece, saranno brillanti e di ottimo umore, non avendo troppe difficoltà nel portare a termine eventuali impegni o altro.

Per poter valutare bene il quadro astrologico quotidiano, e per capire nella maniera più semplice possibile come gli attuali influssi astrali impatteranno sulla vita di tutti, è altamente consigliato individuare i principali aspetti planetari del periodo, ovvero:

Sole, Luna, Mercurio in Sagittario;

Venere e Plutone in Capricorno;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Urano in Toro;

Marte in Scorpione.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 3 dicembre.

Previsioni zodiacali del giorno 3 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questo venerdì qualsiasi cosa facciate (lavoro e affari di giorno e ballo, sport o attività socioculturali la sera) il centro del palcoscenico sarà rigorosamente vostro.

Fiducia, sincerità, intesa, parole chiave per il rapporto di coppia, e naturalmente tanta passione da mettere in conto a fine giornata. Questa sì che è vita: col sestile della coppia Venere-Marte in arrivo tanta energia per il vostro segno con appuntamenti, contatti e scambi pronti a colorare la giornata. A sorpresa un'amicizia si dichiara, senza mezzi termini, lasciandovi piacevolmente stupiti e un po’ confusi.

Stabile la parte lavorativa.

Toro - L’oroscopo del 3 dicembre al segno del Toro preannuncia un bel venerdì, con Luna e Sole a farvi da sponsor. A parte le finanze un po’ in disordine, questo venerdì non farà parlare di sé e tanto meno di voi. Pochi soldi, poco slancio, perfino pochi amici, quei pochi però sono disponibili a distrarvi e consolarvi, grazie a loro l’umore migliorerà sensibilmente.

Tutte le vostre attenzioni sono concentrate sulla vostra interiorità, tra sogni d’amore e fantasie di carriera. Organizzati al lavoro, rinunciando temporaneamente alle velleità creative, riuscite a gestire tutto al meglio.

Gemelli - La giornata trascorre tranquilla e serena. Dovrete attendere il passaggio della Luna nel segno del Capricorno per avere una seratina tutta frizzante. Mettetevi in ghingheri e uscite con gli amici: vi divertirete come da tempo non accadeva. Non lamentatevi, usate tutte le vostre risorse per destreggiarvi in mezzo agli ostacoli schivandoli. Non fate sforzi inutili o eccessivi e dovendo portare un grosso carico fatevi dare una mano. Ancora un piccolo sacrificio e con la forza di volontà potrete presto cancellare quei fastidiosi contrattempi che proprio non potete tollerare.

Nel lavoro provate a limitare il nervosismo e non alteratevi per cose di poco conto: meglio soprassedere.

Cancro - Questo venerdì finalmente avete a portata di mano le risposte giuste per qualsiasi domanda, grazie all’ottimo sestile della Luna con Urano. Il partner sembra avere molta fiducia in voi e anche in famiglia non potete lamentarvi, dato che in questo momento sono in molti a pendere dalle vostre labbra. In generale non vi fidate del primo che arriva senza riflettere, perché la posta in gioco potrebbe essere elevata. Cautela su ogni fronte anche in ambito lavorativo, questo per prevenire rischi inutili. Voi avete tutte le spiegazioni sul vostro operato, pertanto non preoccupatevi se qualcuno non le comprende.

Oroscopo e consigli delle stelle del 3 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Grazie all’arrivo della Luna in Sagittario questo venerdì avete ottime chance sia nel lavoro, che nel divertimento: cogliete al volo questa occasione. Una volta riordinate le carte sopra la scrivania, avrete del tempo libero a disposizione per la famiglia. Non sarà un problema accettare un incarico extra, purché vi rimanga dello spazio da dedicare ai vostri hobby, dei quali non potete fare a meno. Dalla lettura di un buon libro trarrete ispirazione anche per la vostra vita: le esperienze insegnano. Non date retta a chi dice che non ce la farete a raggiungere un traguardo, si tratta solo d'invidia! Basterà tapparsi le orecchie e procedere dritti per la propria strada.

Vergine - Ottimi programmi per questo venerdì. L’amica Luna nel segno del Sagittario vi parla di avventura, viaggi e buona compagnia. Peccato che all’ultimo momento un raffreddore o un problemino tecnico vi faccia cambiare idea. Mille progetti in mente per chiudere al meglio la settimana lavorativa, ma la disorganizzazione regna sovrana e rischiate di non concludere nulla. Non stupitevi se anche il partner si fa i fatti propri senza curarsi di voi oppure se qualcuno in famiglia vi tiene il muso. Tenete a mente che l’amore è in cima alla lista di tutti i pensieri e la prima preoccupazione è far felici le persone care.

Bilancia - A tenere banco in questo periodo è il lavoro, la vostra via di fuga.

Avere la mente occupata è una garanzia di serenità contro i momenti di malinconia. Se avete scadenze imminenti o ritardi da recuperare, preparatevi una caffettiera da tre tazze e procedete. Sentimenti in pole position questo venerdì, partner e figli (se presenti) al centro del vostro cuore, ma una serata di svago solo con i vostri amici ve la prendete volentieri. Sempre gradito un appuntamento a cena o solo per un aperitivo: smuove emozioni compresse con una risata spensierata. Lavoro in ripresa e affari promettenti, quanto basta per ipotizzare un futuro abbastanza tranquillo.

Scorpione - Avete per le mani un progetto interessante, purtroppo però le condizioni pratiche non lo supportano: scarseggiano i fondi e gli appoggi giusti.

In coppia occorre più dialogo. I mancati chiarimenti alla lunga rischiano di incrinare il rapporto. Qualche tensione in famiglia o nella coppia appesantisce una serata che sarebbe dovuta essere leggera. Trattative interessanti in ambito lavorativo, ma l’interlocutore è imprevedibile: per stare dietro al suo pensiero dovete essere duttili e abbandonare i vostri schemi. Consiglio di un collega valido solo a metà, sul parere degli altri dovete compiere un’opera di adattamento.

Astrologia di venerdì 3 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Questo venerdì non siete in vena di grandi manifestazioni d’affetto: vi piace solo riceverle, come i gatti che si lasciano accarezzare senza fare le fusa.

Giornata al rallentatore e la Luna non v’invita nemmeno all’azione. Si profila un ozioso meditare, tra progetti vaghi e ricordi da insabbiare. Una dolce amicizia innesca un sogno romantico, forse l’amico/a del cuore sta diventando qualcosa in più, ma fare pressioni sarebbe controproducente. Un grazie alla coppia Venere-Marte tra loro in sestile, il che rende gli affetti più teneri e profondi. Nel lavoro bene per una metà, ma per l'altra c'è da aspettare un po' prima che migliori.

Capricorno - Mattinata scorrevole e produttiva, solo in serata riacquisterete l’equilibrio e la lucidità che vi consentirà di valutare la situazione. L’amore vi sostiene, non lasciate che le beghe quotidiane sottraggano forza ai sentimenti.

Forse avvertirete una certa stanchezza. Altalenante l’equilibrio, variabile l’umore. Sono le piccole grane quotidiane che vi innervosiscono, inseguendo la vostra idea di felicità potreste perdere occasioni speciali. Abbiate più fiducia nella vostra inventiva. Una nuova amicizia potrebbe darvi emozioni che preludono a un legame più intenso. In ambito lavorativo, con calma, potreste smantellare tutti gli ostacoli e le resistenze da parte del contesto che vi circonda.

Acquario - Venerdì godereccio, ma se svagarvi vi fa bene, esagerare no, soprattutto se il concetto di piacere per voi passa dal cibo, accompagnato da buon vino. In coppia avete tutto: appoggio, intesa, fedeltà, a condizione di lasciare al partner il posto di guida.

Sarete più vivaci in serata. Piccoli acquisti per la casa, è tempo di cominciare a pensare a un restyling del terrazzo o del giardino in vista della prossima primavera. Avete attenzioni solo per il lavoro, fa eccezione chi in azienda, oltre alle solite incombenze, trova anche il sorriso accattivante di un collega. Più intrigante la serata, un po’ perché è venerdì, un po’ perché la Luna in congiunzione al Sole vi rende euforici e vogliosi di coccole.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 3 dicembre preannuncia un venerdì ideale per nuove e proficue collaborazioni lavorative e non solo. Siate pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno della vostra esperienza. Il punto forte è la vostra capacità di associare logica e intuito, valutando la situazione da entrambe le prospettive.

In generale si profila una splendida giornata, in cui il buonumore sembra farla da padrone, sebbene con dei lunatici come voi non si può mai sapere come andrà a finire. All'occasione con i più piccoli rispolverate giochi e fiabe di una volta e bandite i videogiochi a favore della fantasia.