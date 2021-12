L'oroscopo di sabato 1° gennaio 2022 è arrivato puntuale all'appuntamento con voi lettori. In analisi quest'oggi la giornata di sabato, trampolino di lancio verso un nuovo anno: curiosi di mettere in chiaro come saranno le stelle in amore e nel lavoro per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? L'Astrologia del giorno in relazione alla seconda sestina dello zodiaco evidenzia al top Bilancia, Sagittario e Capricorno. Invece, a dover sottostare ad un frangente abbastanza difficile da sostenere sarà lo Scorpione, considerato "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 1°gennaio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 1°dicembre

Bilancia: ★★★★★. La coppia Sole-Venere, entrambi nel segno del Capricorno, vi renderà vincenti in campo professionale. Coltivate le idee creative che avete in mente. Le facoltà inventive saranno stimolate, favorendo i lavori matematici, tecnici, scientifici ed anche l’astrologia. Favorite le attività di comunicazione. La vostra naturale simpatia verrà esaltata da una socievolezza prorompente che vi renderà davvero speciali. In amore, cielo sereno. Chiederete alla persona del cuore cosa desidera per il vostro futuro insieme e sarete felici di sapere che la pensa come voi.

Per i single, voglia di piaceri concreti. Con Mercurio e Plutone congiunti nel segno del Capricorno invogliano a pensare prima di agire. Se oggi dovete viaggiare e siete voi a guidare, cercate di essere molto prudenti.

Scorpione: ★★★. Per questo primo giorno dell'anno fate in modo che le situazioni ingarbugliate si risolvano, in modo tale che possiate dedicarvi anima e corpo a quelle che vi interessano di più.

Tenderete a rifugiarvi nel vostro mondo interiore, ma al richiamo di un amico/a risponderete con prontezza. Confrontandovi con persone che vi piacciono particolarmente, evitate di cadere in giudizi sommari o in scorciatoie semplicistiche. Se siete single, vi sentirete un po’ tristi a causa di problemi riguardanti esperienze e delusioni del passato, non ancora del tutto risolte.

Per ammortizzare gli effetti di umori contrari, stasera provate a fare una nuova ricetta golosa da offrire alla persona che amate.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 1° gennaio invita per questo inizio anno a lasciar maturare le idee che avete in mente. Non precipitatevi nel concretizzarle, spinti dal desiderio di cambiare una realtà che vi sembra statica. Rischiereste così di forzare situazioni che invece hanno ancora un evidente bisogno di incubazione. Nel lavoro, l'intuito stimolerà ispirazioni che potrete, in un secondo tempo, tradurre in progetti interessantissimi. Siate fiduciosi e concreti. Oggi potrete scambiarvi quei piccoli, ma intensi e significativi gesti d’amore con la persona amata.

I single verranno coinvolti in frizzanti iniziative. Continuate a dire no al caos, alle comitive rumorose e scatenate, alle uscite dispendiose. Ritagliatevi spazi di silenzio e di relax.

Oroscopo e stelle del giorno 1° gennaio

Capricorno: ★★★★★. È arrivato il momento di realizzare un progetto importante, che avevate finora messo da una parte aspettando condizioni migliori per realizzarlo. La Luna in Sagittario compiacente vi aiuterà a prendere la giornata per il verso giusto. Seguite l’intuito soprattutto nel lavoro: adotterete un ritmo abbastanza armonioso e saprete gestire una serie di strategie astute e vincenti. Cambiamenti interessanti in vista. In amore, con Venere nel segno, per molti di voi sta scoccando l’ora per prendere decisioni importanti.

Incontri intensi, appassionati per i single. Il vostro aspetto fisico migliorerà di ora in ora, grazie ad una Venere amica che vi farà nascere un nuovo entusiasmo da dentro.

Acquario: ★★★★. Una forte motivazione, ecco cosa vi ci vuole per iniziare a darvi da fare. E in breve vedrete andare in porto i progetti a cui tenete di più. Non accentrate l’attenzione su di voi, con gli amici. L’altruismo e l’amicizia non hanno bisogno di esibizioni. Nel lavoro qualcosa si muove, soprattutto per chi è in attesa di un’occupazione o ha intenzione di uscire dalla condizione di precarietà. Per l'amore, la comunicazione che scorre via e l’intesa che aumenta ogni giorno di più faranno sì che le affinità con la persona amata lievitino.

La sera, dopo le tante fatiche del giorno, avete ancora tanta voglia di fare? Siete instancabili. Allora andate in piscina o in palestra.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 1° gennaio annuncia una Luna disarmonica al segno. Fate in modo che la difficoltà di dialogo si trasformi in un’occasione di silenzio interiore e di raccoglimento. Se non avete voglia di pettegolezzi o siete alla ricerca di quiete, rifugiatevi nella meditazione o nella contemplazione. Nel lavoro, fidatevi pure della vostra capacità di giudizio ma sappiate che a volte la fretta di cambiare porta a scelte poco mirate e a risultati poco duraturi. Questo inizio d'anno vi sentirete fragili, disarmati, come sconfitti. Ma proprio per questo sarete nelle condizioni migliori per innamorarvi: single e non.

Con l'Astro della Terra "contro" evitate comportamenti poco prudenti. Cercate anche di non ignorare eventuali piccoli malesseri: non trascuratevi.

Classifica oroscopo del 1° gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 1° gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Il primo giorno di gennaio vede al top il simbolo astrale dell'Ariete, grande favorito insieme a Toro, Bilancia, Sagittario e Capricorno. In affanno il periodo per i nativi del Cancro, in questo contesto sotto scacco da stri poco di parte. Vediamo come andrà il periodo per i segni restanti: il report astrale completo dall'Ariete fino a Pesci.

Le stelline di sabato 1° gennaio: