L'oroscopo del fine settimana che va dall'1 al 2 gennaio vede una Luna calante tra il Sagittario e il Capricorno, ed entrambi i segni avranno la possibilità di sentirsi molto bene in amore. Giove si troverà nel segno dei Pesci e regalerà al segno d'Acqua una lunga serie di successi, mentre Leone avrà tanti buoni propositi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del primo fine settimana del 2022, dall'1 al 2 gennaio.

Previsioni oroscopo weekend 1-2 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: primo fine settimana dell'anno così così per voi nativi del segno.

Se la giornata di Capodanno si rivelerà ottima grazie alla Luna, domenica dovrete fare i conti con l'astro argenteo in quadratura, che in amore non vi darà grande aiuto. Per quanto riguarda il lavoro Giove si troverà alle vostre spalle per un po’, ma questo non dovrebbe compromettere le vostre prestazioni professionali. Voto - 7️⃣

Toro: inizio d'anno con tante novità e buoni propositi secondo l'oroscopo. In amore Luna e Venere, in armonia tra loro, non vi faranno mancare nulla nella relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro potrete vantare la presenza di Giove in sestile per dare il massimo con i vostri progetti, ma attenzione a Mercurio in quadratura, anche se non lo sarà per molto.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale non eccellente secondo l'oroscopo del fine settimana. Giove sarà in quadratura, mentre Mercurio passerà in trigono. Nel lavoro, dunque, dovrete rivedere i piani e assicurarvi che nulla vada storto. In amore meglio non essere troppo pretenziosi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Cancro: un cielo migliore per quanto riguarda il lavoro. Con Giove in trigono ci sarà maggior ottimismo al lavoro e forse anche meno stress. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, dovrete ancora resistere un po’, in quanto Venere e la Luna saranno ancora contro di voi. Voto - 7️⃣

Leone: periodo ottimo per avere buoni propositi e idee.

Con Giove che esce da questo brutto giro, le cose al lavoro miglioreranno, ma attenzione a Mercurio in opposizione insieme a Saturno. In amore potrete contare sulla Luna il 1° gennaio, avrete l'occasione di godere di una relazione stabile e affiatata. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo del prossimo weekend pieno di aspettative in amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Non mancheranno momenti emozionanti, teneri e ricchi di passione, soprattutto per i nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro, invece, meglio fare attenzione a Giove in opposizione dal segno dei Pesci, in quanto alcuni progetti potrebbero non andare come previsto. Voto - 7️⃣

Bilancia: primo weekend dell'anno non eccezionale per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna oscillerà tra il segno del Sagittario e del Capricorno e di conseguenza l'umore non sarà dei migliori. Sul fronte lavorativo dovrete rinunciare a Giove per completare i vostri progetti, ciò nonostante ci sarà Mercurio in trigono dal segno dell'Acquario a darvi una mano. Voto - 6️⃣

Scorpione: inizierete bene il nuovo anno per quanto riguarda il lavoro. Giove in trigono dal segno dei Pesci porterà tanta fortuna ai vostri progetti, ma attenzione agli imprevisti, perché Mercurio si troverà in quadratura. In amore Luna e Venere vi daranno una mano a rendere entusiasmante la relazione di coppia: godetevi ogni momento insieme alla vostra dolce metà. Voto - 8️⃣

Sagittario: settore professionale in calo in questo inizio anno.

Giove si troverà in quadratura per un po’, dunque dovrete affidarvi a Saturno e Mercurio per cercare di centrare il successo. In amore la Luna nel segno, nella giornata di sabato, vi permetterà di vivere ancora bei momenti insieme al partner. Voto - 7️⃣

Capricorno: sprizzerete romanticismo da tutti i pori anche all'inizio del nuovo anno grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, avrete ancora tante occasioni da sfruttare per far valere i vostri sentimenti. In ambito lavorativo Giove in sestile sarà molto rilevante per mettere in piedi progetti sempre più importanti. Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale che vede diversi cambiamenti in questo primo weekend dell'anno. Giove non sarà più nel vostro cielo, ma potrete sempre affidarvi a Saturno e Mercurio per raggiungere i vostri obiettivi.

Metteteci un po’ d'impegno in più nei vostri progetti. In amore la Luna in sestile nella giornata di sabato vi permette di vivere un sereno Capodanno. Domenica sarà una giornata piacevole e tranquilla. Voto - 8️⃣

Pesci: fine settimana positivo e molto importante dal punto di vista professionale. Giove si affaccerà al vostro cielo e rimarrà con voi per un bel po’, sarà dunque il momento di spingere sull'acceleratore e proporre nuove idee per raggiungere il successo che meritate. In amore la giornata di sabato forse non sarà un granché, ma da domenica godrete di un ottimo rapporto con il partner. Voto - 8️⃣