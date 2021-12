L'oroscopo di venerdì 17 dicembre 2021 è pronto a svelare i segreti più intimi delle stelle, necessari per avere una sorta di preavviso in merito al prossimo giorno in calendario. Tante sono le novità, ma poche le buone notizie di questo fine settimana lavorativo. Alla ribalta delle cronache astrali è l'ingresso recente della Luna in Gemelli, in questo contesto che riguarda i segni della seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 17 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 17 dicembre

Bilancia: ★★★★. Si preannuncia un periodo decisamente buono, sottoposto però ad alcuni distinguo ben precisi dovuti ad effemeridi divise a metà tra il positivo e il negativo. Nella stragrande maggioranza dei casi la giornata si presenterà decisamente nella normale routine. In amore, quando le acque sono agitate anelate ad un po’ di pace, quando la situazione è tranquilla vi annoiate da morire: decidetevi! Siete incontentabili... Single, serata casalinga niente affatto noiosa, dal momento che a dispetto delle vostre fosche previsioni sarà (forse) movimentata da intriganti sorprese. Nel comparto lavoro, concentrate la vostra energia e provate a non disperderla facendovi distrarre da progetti ed imprese pressoché irrealizzabili.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì vedono questo fine settimana non proprio come nelle attese, anche se già da un pezzo sapete come è stata valutata la giornata avendo letto l'articolo riguardante l'oroscopo di questa settimana. Per i sentimenti, all’entusiasmo e all’allegria dovrete unire un serio impegno affettivo.

Il partner, lo sapete, non si lascia incantare dalle belle parole. Single, ottime possibilità che un amore nato per gioco diventi qualcosa di più. Ma non tergiversate troppo, perché potrebbe sfuggirvi di mano. Nel lavoro, a causa di un disguido un incontro salta. Ringraziate il cielo: con ogni probabilità oggi sareste stati troppo precipitosi nelle decisioni.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 17 dicembre al Sagittario predice che partirà decisamente in salita questo venerdì di fine settimana. La giornata quindi si appresta a patire abbastanza marcatamente il periodo "no", specialmente in ambito sentimentale. In amore, durante una discussione con la persona che amate tenete a freno la lingua. Al di là delle vostre intenzioni, le parole possono ferire. Per i single, la battaglia sul campo dell’amore è come sempre avvincente, ma forse questo venerdì ne vedrete davvero delle belle (e non sempre gradite...). Dunque, tenetevi pronti. La parte riguardante il lavoro, se l’intuito è un po’ debole, mettete al lavoro l’intelligenza. Seguendo un filo logico arriverete comunque al nocciolo della questione.

Oroscopo e stelle del giorno 17 dicembre

Capricorno: ★★★★★. Questa parte della settimana evolverà in massima parte più che positivamente. Diciamo pure che questo venerdì non sarà troppo faticoso per la stragrande maggioranza di voi, a patto di non perdersi troppo in facilonerie o roba simile. In merito agli affetti, momento fortunato per l’amore. Non intervengono fattori imprevisti, perciò siete liberi di gestire la vostra relazione come meglio credete. Single, soffia un forte vento, portatore di quelle conferme che stavate inseguendo da tempo. Potete finalmente sperare in un po’ di serenità. Nel lavoro, se giocherete bene le vostre carte, senza strafare e senza aver fretta, il cambiamento che si prospetta sul lavoro sarà determinante.

Acquario: 'top del giorno' Le previsioni astrali del giorno mettono sul piatto l'arrivo un venerdì 17 dicembre davvero super-fortunato (alla faccia della scaramanzia!), soprattutto nelle cose legate al cuore, alle amicizie di lunga data o ad alcune situazioni riguardanti l'ambiente di famiglia. In campo sentimentale, siete i sovrani della giornata e ancor più della serata: il partner si lascia guidare ad occhi chiusi nell’avventura che più vi piace, assecondando ogni desiderio. Single, è il momento ideale per consolidare i rapporti importanti, accettando con un sorriso anche le responsabilità del legame affettivo. Nel lavoro, non lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni importanti: mettete in moto il vostro sesto senso e andate dritti alla meta.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 17 dicembre indica l'arrivo di un periodo efficace a metà, discreto nella parte centrale e finale. Insomma, la solita minestra riscaldata con la routine a far da padrona indiscussa. In amore ogni rapporto è fatto anche di sfumature, di toni sommessi, di mistero. Questo è il suo fascino! Quando tutto è ovvio, può risultare anche noioso... Per coloro ancora single che avessero qualcosa da chiarire, per farlo scegliete un posticino romantico: quando si affrontano questioni delicate, l’atmosfera fa la differenza. Il lavoro andrà secondo le aspettative. Nonostante il timore di non farcela, riuscite a persuadere chi conta della validità delle vostre richieste, superando le più rosee previsioni.

Classifica oroscopo del 17 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 17 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Questo venerdì di fine settimana vede in primissimo piano il segno dell'Acquario, in questo frangente valutato a massima positività, pertanto insignito a pieno titolo della posizione numero uno in classifica. A dare compagnia nella parte alta della scaletta del giorno, Toro, Cancro e altri due segni, tutti a pari merito con cinque stelle. Vediamo di dare una valutazione a tutto lo zodiaco visionando uno ad uno tutti i segni nel prospetto seguente.

Le stelline di venerdì 17 dicembre: